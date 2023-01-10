Кин о травме отца Холанда в 2001 году: «Через три дня он уже играл за сборную. Но зачем позволять правде вставать на пути красивой истории?»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу травмы Альф-Инге Холанд Футбол

Рой Кин считает преувеличенной историю с травмой Альфа-Инге Холанда после его подката.

«История кажется немного более драматичной, чем было на самом деле. Я не думаю, что все было так плохо.

Я не думаю, что он получил серьезную травму. Три дня спустя он уже играл за свою сборную. Но зачем позволять правде встать на пути красивой истории? Он был в порядке», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Главный миф об отце Холанда: Рой Кин закончил его карьеру, влетев в колено. Это неправда, хотя многое сошлось

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20 комментариев

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Мансур Затаев
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Ответ Lindeman
Но не отменяет того, что Кин поступил тогда как идиот
У вас мужества нет и достоинства постоять за себя! Кин поступил как мужчина, которого незаслуженно оскорбили) тебе не понять, что значит месть для мужчины
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Мансур Затаев
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Кин конечно поступил достойно в том моменте! Один этот момент вызывает к нему уважение! «Не симулируй, баба» он ему сказал?))) Кин-мужчина!
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Иван Чеховъ
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Ответ Answer1
Карьеру, к слову, он завершил также из-за проблем с другим коленом. Но Кин тогда отмочил, конечно.
Сразу видно, что вы ничего в этом не понимаете.
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Автомобилист Зажопинск
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Ответ damondiamond
Холланд порвал кресты Кину, а когда ирландец корчился от боли, то норвежец ещё ему что-то выговаривал, типа, не ной или что-то подобное, так что идиот в данном случае точно не Кин
молодец Холланд, животным не место на футбольном поле
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Александр Кузичкин
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Ответ damondiamond
Холланд порвал кресты Кину, а когда ирландец корчился от боли, то норвежец ещё ему что-то выговаривал, типа, не ной или что-то подобное, так что идиот в данном случае точно не Кин
оба идиоты
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иц а мэн
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Ответ corazón blanco
Не думаю, что все было так плохо - т. е. намеренно ударить соперника это нормально, если не нанёс серьёзную травму? Этому не может быть оправдания, Кин сыграл очень подло и грязно.
Казимира в 16 х годах тоже играл очень грязно, на красные карточки, но как мы знаем судьи намеренно ему карточки не показывали...
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А.В. Бубнов
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Значит отец отобрал у сына всю прочность взамен на замыкалку?
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damondiamond
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Ответ Lindeman
Но не отменяет того, что Кин поступил тогда как идиот
Холланд порвал кресты Кину, а когда ирландец корчился от боли, то норвежец ещё ему что-то выговаривал, типа, не ной или что-то подобное, так что идиот в данном случае точно не Кин
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Пирс Морган
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За последнее время стал очень неоднозначным персонажем, критикует свою бывшую команду и тренеров, критикует великих игроков и чемпионов, притом, что сам не пуп земли
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Cartoon Head
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Ответ Lindeman
Но не отменяет того, что Кин поступил тогда как идиот
почему "как"?
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dimonivanov
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удар Кина точно не прибавил здоровья Холланду старшему
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red_devils
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Ответ corazón blanco
Не думаю, что все было так плохо - т. е. намеренно ударить соперника это нормально, если не нанёс серьёзную травму? Этому не может быть оправдания, Кин сыграл очень подло и грязно.
а ты не понял что он сказал? тогда разъясню: роя все школоло обвиняют в том, что из за него холланд старший завершил карьеру. а кин говорит- это всё брехня, не из за той ситуации. травма возможно и была, но никак не повлияла на его карьеру

так понятнее?
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Дима Зезуль
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Рома Широков одобряет
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Okazaki
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Кин: "Пусть спасибо скажет, до моего удара он не вызывался в сборную, а через 3 дня - уже в команде"
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Direct free kick
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Кина оболгали всякие лжецы вроде местных kotofan17 и иных фанатов 8-ого лондонского
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Sergey Kuznetsov
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Ответ corazón blanco
Не думаю, что все было так плохо - т. е. намеренно ударить соперника это нормально, если не нанёс серьёзную травму? Этому не может быть оправдания, Кин сыграл очень подло и грязно.
"Ясен пень нормально!!" - Винни Джонс
"В смысле? А где тут не нормально? Ты адекватный?" - Данкан Фергюсон
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Answer1
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Карьеру, к слову, он завершил также из-за проблем с другим коленом. Но Кин тогда отмочил, конечно.
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Lindeman
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Но не отменяет того, что Кин поступил тогда как идиот
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Ахма Начоо
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Тогда это было нормой многие хорошие игроки заканчивали карьеру из-за слишком грубой игры.
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corazón blanco
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Не думаю, что все было так плохо - т. е. намеренно ударить соперника это нормально, если не нанёс серьёзную травму? Этому не может быть оправдания, Кин сыграл очень подло и грязно.
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