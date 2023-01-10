Кин о травме отца Холанда в 2001 году: «Через три дня он уже играл за сборную. Но зачем позволять правде вставать на пути красивой истории?»
Рой Кин считает преувеличенной историю с травмой Альфа-Инге Холанда после его подката.
«История кажется немного более драматичной, чем было на самом деле. Я не думаю, что все было так плохо.
Я не думаю, что он получил серьезную травму. Три дня спустя он уже играл за свою сборную. Но зачем позволять правде встать на пути красивой истории? Он был в порядке», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Главный миф об отце Холанда: Рой Кин закончил его карьеру, влетев в колено. Это неправда, хотя многое сошлось
так понятнее?
"В смысле? А где тут не нормально? Ты адекватный?" - Данкан Фергюсон