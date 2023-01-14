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«Мудрик – это копия Мбаппе. Будет здорово увидеть, как он играет на более высоком уровне, чем сейчас. Его способности и перспективы не подлежат сомнению», – приводит слова главного тренера киевского « » румынский журналист Эммануэль Рошу.

В текущем сезоне УПЛ Мудрик провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

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