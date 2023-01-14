«Мудрик – копия Мбаппе. Будет здорово увидеть его игру на более высоком уровне». Луческу о вингере «Шахтера»

Теги ПСЖ Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер лига 1 Франция Мирча Луческу Килиан Мбаппе Михаил Мудрик Футбол

Мирча Луческу сравнил Михаила Мудрика с Килианом Мбаппе.

«Мудрик – это копия Мбаппе. Будет здорово увидеть, как он играет на более высоком уровне, чем сейчас. Его способности и перспективы не подлежат сомнению», – приводит слова главного тренера киевского «Динамо» румынский журналист Эммануэль Рошу.

В текущем сезоне УПЛ Мудрик провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

«Челси» и «Шахтер» за 70+40 млн евро договорились о трансфере Мудрика. Контракт на 7+ лет согласован с игроком

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59 комментариев

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Vlad K
Тем временем в телефоне Луческу: " Вам зачислен перевод..."
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Антон Шаповалов
Ответ Jordan95
Сафонов? Трубин, Лунин так-то поярче будут) Вместо Джикии лучше Мыколенко в центр поставить.
Где Лунин поярче? На скамейке запасных?) Человек не играет толком несколько лет - Максим Коваль версия 2.0. Трубин - может быть, но пусть хоть пару сезонов отыграет
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vaslover
Ответ Power Lifting
Сборной чего?))) Там как бы не из одной страны твои игроки...
экс-СССР.
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Niko [Ars]
Ответ CuauhtemokBlanco
Это да, но Мудрик тоже вот прям щас уже готовый топовый игрок. Если повезет с быстрой адаптацией, избежит травм, не зазнается, то для синих это реальное усиление. Этот парень действительно топище. Это не Ярмоленко, не Конопля, не Милевский, не Алиев прости Господи. Эти четверо просто хорошие игроки с неплохим потенциалом, а Мудрик в перспективе может даже затмить самого Шеву. Посмотрите хотя бы его нарезки, вы поймете о чем я говорю
Вот именно что нарезки
Выйдет в АПЛ - ему на галик два раза наступят и не факт, что сможет также летать по полю. Короче не понимаю, как такие выводы громкие можно делать как у тебя
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HellLight
Эпохальный развод американского не.доумк.а
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Надоело париться в бане
Ответ Fear
в том и дело, что у вас такого никогда не было
у нас было очень мощное поколение начала-середины 80-х годов рождения, которое разве что пиковому Шевченко уступало. А дальше да, пошел спад. Хотел бы на пикового Дзюбу посмотреть за границей, да не судьба, увы.
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Power Lifting
Ответ vaslover
Моя версия сборной: Вратарь : Мамардашвили (Валенсия -Грузия) Защита: Миколенко (Эвертон - Украина) Забарный (Динамо Киев - Украина) Матвиенко (Шахтер - Украина) Зинченко ( Арсенал - Украина) Полузащита : Малиновский ( Марсель - Украина) Головин ( Монако - Россия) Мхитарян (Интер - Армения) Атакующая линия: Кварацхелия (Наполи- Грузия) Миранчук (Торино - Россия) Мудрик ( Челси - Украина)
Сборной чего?)))
Там как бы не из одной страны твои игроки...
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Niko [Ars]
Ответ MstAndreev
Был у нас один такой. Копия Месси. В медиалиге закончил)
Алекс Месси?
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Надоело париться в бане
Ответ MstAndreev
Был у нас один такой. Копия Месси. В медиалиге закончил)
Если речь о Давыдове, то он даже медиалигу не особо потянул) держится по блату в Химках-2 в ПФЛ-2, да и то без успеха
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CuauhtemokBlanco
Ответ NikoVinkovic
Мудрик - игрок с потенциалом, а Хвича - лидер одной из сильнейшей команды Европы вотпрямщас. Если Мудрик = Бэйл, то ситуация была бы как в конце 00-х, когда Бэйл уже начал заявлять о себе и своём потенциале, но в основе сборной Уэльса на его позиции всё равно играл Гиггз.
Это да, но Мудрик тоже вот прям щас уже готовый топовый игрок. Если повезет с быстрой адаптацией, избежит травм, не зазнается, то для синих это реальное усиление. Этот парень действительно топище. Это не Ярмоленко, не Конопля, не Милевский, не Алиев прости Господи. Эти четверо просто хорошие игроки с неплохим потенциалом, а Мудрик в перспективе может даже затмить самого Шеву. Посмотрите хотя бы его нарезки, вы поймете о чем я говорю
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elena
Мирча поехал ....
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Fear
Ответ MstAndreev
Был у нас один такой. Копия Месси. В медиалиге закончил)
в том и дело, что у вас такого никогда не было
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-3
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heache
Ответ Гарун Алиев
Магомед Оздоев копия Каземиро
я бы даже сказал казодоев
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Мыкола
Китайская копия?)))
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StillInTheGame
Ответ corazón blanco
А я разве как-то принижаю заслуги Килиана или сравниваю его с Мудриком? Килиан прекрасно воспользовался своим шансом в Монако и сделал себе имя в мире футбола. Я лишь говорю, что не стоит сравнивать в каких командах это делал. Одно дело играть с Фалькао, Бернарду Силвой, Фабиньо и т. д., а другое дело со Степаненко. Команды тоже имеют большое значение. Мудрик ведь тоже молодец, смог себя проявить в Шахтере, что за ним клубы из Лондона устроили торги.
когда Хвича играл в Рубине, его называли тупым финтовозом
когда Хвича играет в Наполи, его чуть ли не на руках носят

а игрок-то один и тот же остался

людям тяжело, видимо, осознать, что от окружения очень многое зависит в раскрытии потенциала)
+3
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NikoVinkovic
Ответ CuauhtemokBlanco
Дублер Хвичи? Вы игру Мудрика видели? Мудриk = Бэйл. Не, Хвича тоже классный, но кажется, в плане потенциала украинец посильнее
Мудрик - игрок с потенциалом, а Хвича - лидер одной из сильнейшей команды Европы вотпрямщас.
Если Мудрик = Бэйл, то ситуация была бы как в конце 00-х, когда Бэйл уже начал заявлять о себе и своём потенциале, но в основе сборной Уэльса на его позиции всё равно играл Гиггз.
+1
0
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Lol Ko
Ответ Гарун Алиев
Магомед Оздоев копия Каземиро
"Будет здорово увидеть, как он играет на более высоком уровне, чем сейчас" ))
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Power Lifting
Кулибали .
Мудрик . Мудрик
Мудрик
как-будто он Холланд ,Месси ,Мбаппе и Кристина в одном игроке

Кулибали)))
+1
0
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vaslover
Моя версия сборной:
Вратарь : Мамардашвили (Валенсия -Грузия)
Защита: Миколенко (Эвертон - Украина)
Забарный (Динамо Киев - Украина)
Матвиенко (Шахтер - Украина)
Зинченко ( Арсенал - Украина)
Полузащита : Малиновский ( Марсель - Украина)
Головин ( Монако - Россия)
Мхитарян (Интер - Армения)
Атакующая линия: Кварацхелия (Наполи- Грузия)
Миранчук (Торино - Россия)
Мудрик ( Челси - Украина)
+2
0
+2
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Slavnov
аха наркоманы
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ARTEM PROKAZOV
Ответ anastasia Krugova
Да, вроде как в ЛЧ 2 результат по скорости ) есть отличный дриблинг+ удар . сравнение с Мбапе это конечно перебор )) Но скорость и контроль мяча , дриблинг ,работа без мяча ...все при нем )))
Работа без мяча слабая
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Jordan95
Ответ Рафик Маркес
Я тут подумал, а вот если бы СССр до сих пор существовал, какая сборная могла бы быть. И вот что надумал: Вр - Сафонов Цз - Джикия Цз - Забарный Пз - Караваев Лз - Зинченко Пц - Головин Пц - Малиновский Ап - Мхитарян Ап - Мудрик Ап - Кварацхелия Нп - Миранчук На банке: Ярмоленко, Шомуродов, Яремчук, Захарян, Миколенко, Лунин (из Реала)
Сафонов?
Трубин, Лунин так-то поярче будут)
Вместо Джикии лучше Мыколенко в центр поставить.
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-2
-2
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Moscwow
Даже 10 голов нет в УПЛ к 22 годам. Да это Пеле, а не Мбаппе
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Diego 95
Ответ Гарун Алиев
Магомед Оздоев копия Каземиро
А разве нет?
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Макс Шева
Ответ Рафик Маркес
Я тут подумал, а вот если бы СССр до сих пор существовал, какая сборная могла бы быть. И вот что надумал: Вр - Сафонов Цз - Джикия Цз - Забарный Пз - Караваев Лз - Зинченко Пц - Головин Пц - Малиновский Ап - Мхитарян Ап - Мудрик Ап - Кварацхелия Нп - Миранчук На банке: Ярмоленко, Шомуродов, Яремчук, Захарян, Миколенко, Лунин (из Реала)
Или Трубин или Швили из Наполи Сафонов бы подавал мячи
+1
-2
-1
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