«Мудрик – копия Мбаппе. Будет здорово увидеть его игру на более высоком уровне». Луческу о вингере «Шахтера»
Мирча Луческу сравнил Михаила Мудрика с Килианом Мбаппе.
«Мудрик – это копия Мбаппе. Будет здорово увидеть, как он играет на более высоком уровне, чем сейчас. Его способности и перспективы не подлежат сомнению», – приводит слова главного тренера киевского «Динамо» румынский журналист Эммануэль Рошу.
В текущем сезоне УПЛ Мудрик провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.
«Челси» и «Шахтер» за 70+40 млн евро договорились о трансфере Мудрика. Контракт на 7+ лет согласован с игроком
«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?
Выйдет в АПЛ - ему на галик два раза наступят и не факт, что сможет также летать по полю. Короче не понимаю, как такие выводы громкие можно делать как у тебя
Там как бы не из одной страны твои игроки...
когда Хвича играет в Наполи, его чуть ли не на руках носят
а игрок-то один и тот же остался
людям тяжело, видимо, осознать, что от окружения очень многое зависит в раскрытии потенциала)
Если Мудрик = Бэйл, то ситуация была бы как в конце 00-х, когда Бэйл уже начал заявлять о себе и своём потенциале, но в основе сборной Уэльса на его позиции всё равно играл Гиггз.
Мудрик . Мудрик
Мудрик
как-будто он Холланд ,Месси ,Мбаппе и Кристина в одном игроке
Кулибали)))
Вратарь : Мамардашвили (Валенсия -Грузия)
Защита: Миколенко (Эвертон - Украина)
Забарный (Динамо Киев - Украина)
Матвиенко (Шахтер - Украина)
Зинченко ( Арсенал - Украина)
Полузащита : Малиновский ( Марсель - Украина)
Головин ( Монако - Россия)
Мхитарян (Интер - Армения)
Атакующая линия: Кварацхелия (Наполи- Грузия)
Миранчук (Торино - Россия)
Мудрик ( Челси - Украина)
Трубин, Лунин так-то поярче будут)
Вместо Джикии лучше Мыколенко в центр поставить.