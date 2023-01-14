Чеферин о «Реале» и Пересе: «Они считают себя элитным клубом, настолько важным, что все должны склониться перед ними»

Теги Реал Мадрид Ла Лига УЕФА Флорентино Перес Александер Чеферин Суперлига Европы Футбол

Президент УЕФА Александр Чеферин раскритиковал «Реал» за участие в проекте Суперлиги.

На платформе Apple+ вышел документальный сериал «Война за футбол», посвященный созданию Суперлиги. В сериале, состоящем из 4 серий, рассказывается о событиях апреля 2021 года, когда было объявлено о проекте нового клубного европейского турнира.

«В футбольном море плавает много акул. С того момента, как я впервые услышал о Суперлиге, я знал, кто будет ее возглавлять. Ведь он уже давно публично жаловался на то, что его клубу приходится играть с клубами поменьше.

Они считают себя элитным клубом, который не должен заботиться ни о ком другом. Потому что они настолько важны, что все должны склониться перед ними. Речь о мадридском «Реале» и его президенте Флорентино Пересе», – заявил Чеферин.

Тебас о Суперлиге: «Реал», «Барса» и «Юве» прикидываются овечками, монашками, но не дайте себя обмануть. Они хотят нас ограбить»

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36 комментариев

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Lobelopa
Ответ Burel
ничего. Барселона намного больше сделала для популяризации, как законодатель стиля и красивого отфутбола. Любую команду, играющую в яркий футбол, сравнивают с Барсой
лол
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Burel
Ответ Назар Игорь
Однако Реал и есть элитный клуб, номер один в мире.
главный мешок в истории футбола
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corazón blanco
А разве Мадрид не элитный клуб? Титулы, история клуба говорит сама за себя.
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M93
Ответ Леван Мкртчян
О хоспади) Опять эти фантики сливочного величия. Просто болеть не можете , надо самооценку поднимать на бреде. Что конкретно Реал сделал для ЛЧ ? УЕФА? и глобально для популяризации футбола? Жду только фактов
А ведь иногда ты бываешь адекватным ...
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Сэйлор Мун
как фанат Милана говорю, да, Реал не просто элитный клуб, а величайший, больше всех трофеев выиграл, больше всех денег крутит, целая армия глоров по всему миру.

а что еще нужно чтобы считаться элитными?
+2
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+2
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Burel
Ответ nikolozi33
"Реал Мадрид" имеет право считать себя элитным клубом - музей трофеев тому доказательство. На счет приклоняться - А сам глава УЕФА ни перед кем ни приклоняется??? А почему тогда от его штанов воняет арабским вазелином???
почему-то судьи в матче реал - ПСЖ убили именно ПСЖ. Видать, связи переса сильнее, чем даже влияние Чеферина
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-3
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FNT
Ответ Леван Мкртчян
О хоспади) Опять эти фантики сливочного величия. Просто болеть не можете , надо самооценку поднимать на бреде. Что конкретно Реал сделал для ЛЧ ? УЕФА? и глобально для популяризации футбола? Жду только фактов
Фактов ждет человек, который недавно писал, что турнир, игравшийся практически посередине сезона 22/23, нужно отнести к сезону 21/22, потому что "обычно ЧМ относится к предыдущему сезону". Фактов!

Я не слежу за вашим творчеством, просто такую бредню было невозможно пропустить.
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Heisenberg
Какой же Чеферин мерзкий персонаж. Даже президент Барсы высказывается о Реале более корректно. А это говорит президент УЕФА! Президент УЕФА, черт возьми!
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зак
Ответ Burel
ничего. Барселона намного больше сделала для популяризации, как законодатель стиля и красивого отфутбола. Любую команду, играющую в яркий футбол, сравнивают с Барсой
Посмотришь на неё в ЛЕ)
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Гусейн Магомедрасулов
Перес -батя в футболе. Чеферин лишь чиновник, который временно близок к кормушке.
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Burel
Ответ Леван Мкртчян
О хоспади) Опять эти фантики сливочного величия. Просто болеть не можете , надо самооценку поднимать на бреде. Что конкретно Реал сделал для ЛЧ ? УЕФА? и глобально для популяризации футбола? Жду только фактов
ничего. Барселона намного больше сделала для популяризации, как законодатель стиля и красивого отфутбола. Любую команду, играющую в яркий футбол, сравнивают с Барсой
0
-4
-4
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зак
Ответ Леван Мкртчян
О хоспади) Опять эти фантики сливочного величия. Просто болеть не можете , надо самооценку поднимать на бреде. Что конкретно Реал сделал для ЛЧ ? УЕФА? и глобально для популяризации футбола? Жду только фактов
Не вылетает с позором из ЛЧ и ЛЕ)
+2
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+2
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QWertY
Реал просто боится повторения участи Аякса, ведь все к этому и идет))
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-3
-3
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Эль Иберико
Чифирька хочет чтоб перед ним все склонялись, в идиотской парадигме он живёт, где кто-то всегда должен перед кем-то склоняться. )
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Снегр
Ответ Назар Игорь
Однако Реал и есть элитный клуб, номер один в мире.
А без судей Реал кто?
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-3
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Вадим Самсонов
Ответ Burel
лучший по работе с судьями
Лучший топ менеджер футбола, никто же не мешает другим обойти его, но могут только жаловаться, как и ты
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Vlad K
И кто то еще смеет говорить что Реал тащат в ЛЧ, когда глава УЕФА позволяет себе такие высказывания....
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Pavel Harriss
Ответ Burel
лучший по работе с судьями
Детский плач
0
-1
-1
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зак
Реал Мадрид это не клуб, это целая империя!)
+2
0
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nikolozi33
"Реал Мадрид" имеет право считать себя элитным клубом - музей трофеев тому доказательство. На счет приклоняться - А сам глава УЕФА ни перед кем ни приклоняется??? А почему тогда от его штанов воняет арабским вазелином???
+15
-2
+13
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Старый Негр
Ну, с катарскими миллиардами в кассе можно и с Реалом позадираться
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-1
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Burel
Ответ Вадим Самсонов
Перес доказал своей работой, что он лучший, он один такой, а такие как чеферин приходят и уходят, а Флорентино в это время создаёт в очередной раз галактикос, 4 ЛЧ за 5 лет.
лучший по работе с судьями
+4
-7
-3
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Назар Игорь
Однако Реал и есть элитный клуб, номер один в мире.
+22
-5
+17
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Леван Мкртчян
Ответ AloneInTheDark
Как человек такой должности мог такое сказать о клубе, который так много сделал для ЛЧ и УЕФА в частности, да и популяризации футбола в целом? Кто такой Чеферин вообще в сравнении с историей и репутацией Реала? Я ещё понимаю он бы это сказал под скрытый микрофон, но в интервью для документального фильма.. Клоун.
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0
-9
-9
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Вадим Самсонов
Перес доказал своей работой, что он лучший, он один такой, а такие как чеферин приходят и уходят, а Флорентино в это время создаёт в очередной раз галактикос, 4 ЛЧ за 5 лет.
+6
-3
+3
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