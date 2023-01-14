Чеферин о «Реале» и Пересе: «Они считают себя элитным клубом, настолько важным, что все должны склониться перед ними»

Президент УЕФА Александр Чеферин раскритиковал «Реал» за участие в проекте Суперлиги.

На платформе Apple+ вышел документальный сериал «Война за футбол», посвященный созданию Суперлиги. В сериале, состоящем из 4 серий, рассказывается о событиях апреля 2021 года, когда было объявлено о проекте нового клубного европейского турнира.

«В футбольном море плавает много акул. С того момента, как я впервые услышал о Суперлиге, я знал, кто будет ее возглавлять. Ведь он уже давно публично жаловался на то, что его клубу приходится играть с клубами поменьше.

Они считают себя элитным клубом, который не должен заботиться ни о ком другом. Потому что они настолько важны, что все должны склониться перед ними. Речь о мадридском «Реале» и его президенте », – заявил Чеферин.

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