Тебас о Суперлиге: «Реал», «Барса» и «Юве» прикидываются овечками, монашками, но не дайте себя обмануть. Они хотят нас ограбить»
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас сравнил создание Суперлиги Европы с попыткой ограбления.
«Когда кто-то пытается ограбить мой дом, я пытаюсь его прогнать, пусть даже и с палкой. А Суперлига хочет ограбить наши дома.
A22 не филантропы, которые пытаются помочь футболу. Они представляют «Реал», «Барселону» и «Ювентус», которые хотят управлять футболом и распределять деньги по своему усмотрению. Сейчас они прикидываются юными овечками, монашками, но не дайте себя обмануть.
То, что они предлагают, не является моделью спортивной меритократии», – заявил Тебас.
Меритократия – принцип управления, согласно которому высшие руководящие должности должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.
каждый из этих клубов, как и всякий уважающий себя, печётся прежде всего о своих интересах.
Ты хочешь чтобы старые гранды выигрывали всегда? Лично мне реалы и барселоны надоели еще в нулевых