Тебас о Суперлиге: «Реал», «Барса» и «Юве» прикидываются овечками, монашками, но не дайте себя обмануть. Они хотят нас ограбить»

Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Хавьер Тебас Суперлига Европы Футбол

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас сравнил создание Суперлиги Европы с попыткой ограбления.

«Когда кто-то пытается ограбить мой дом, я пытаюсь его прогнать, пусть даже и с палкой. А Суперлига хочет ограбить наши дома.

A22 не филантропы, которые пытаются помочь футболу. Они представляют «Реал», «Барселону» и «Ювентус», которые хотят управлять футболом и распределять деньги по своему усмотрению. Сейчас они прикидываются юными овечками, монашками, но не дайте себя обмануть.

То, что они предлагают, не является моделью спортивной меритократии», – заявил Тебас.

Меритократия – принцип управления, согласно которому высшие руководящие должности должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.

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35 комментариев

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Vadim Medvedev
Ответ мс-мешок
Скорее УЕФА это организатор турниров.
без них сити с реалом сыграть не смогут? дорогу не найдут?
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Alex Legend
Ответ Экспертное мнение
Да пора запускать уже эту Суперлигу, нет ничего интересного в топ лигах, пропасть между грандами растет. АПЛ конечно неплоха, но без Баварии это несерьезно. Есть чуйка, что Бавария сделает из суперлиги карманную бундеслигу, вот ржака то будет, условные Челси наверно вылетят в первом же сезоне.
И смысл? Сделали себе имя в чемпионатах и ЛЧ, а потом говорят идите нафиг мы избранные? Футбол в национальных федерациях перестанет развиваться, будет получать меньше денег. И всё для того чтобы Челси мог каждый год тратить 400 миллионов.
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Пако
Тут всё просто:
каждый из этих клубов, как и всякий уважающий себя, печётся прежде всего о своих интересах.
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мс-мешок
Ответ человек-муравей человек-физрук
УЕФА это просто посредник. платить посреднику это как покупать машину у перекупа. покупаешь тоже только дороже
Скорее УЕФА это организатор турниров.
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Jan Vorontsov
Отодвинуть от кормушки, если быть точнее.
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Гусеконь
Ответ Криштиану Роналду
Лучше Реал, Барса и Юве чем ПСЖ, МС и Ньюкасл
аксиома Эскобара
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-2
-2
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Velirpa
не одобряю Суперлигу, но Тебас ведёт себя как колхозник.
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Schiaff1no
Хотят делить деньги, которые зарабатывают, без посредников. УУУУУ, сюки
+1
-1
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Kappa Pride
Ответ Криштиану Роналду
Лучше Реал, Барса и Юве чем ПСЖ, МС и Ньюкасл
Лучше кому?
+2
-2
0
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Футбол_это_жизнь
Тебас типичный политик. Который начинает громче кричать и махать руками когда между ним и кормушкой появляется кто-то кто готов отодвинуть их от неё
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#SharkTeam
Ответ Ramin Mamedov
знакомые словечки про многополярность))
Это же такое редкое слово, что только в одном контексте может использоваться.
Ты хочешь чтобы старые гранды выигрывали всегда? Лично мне реалы и барселоны надоели еще в нулевых
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-3
-3
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Нефанатик
Тебас не хочет что бы Реал, Барса и Юве нас грабили. Тебас не хочет конкуренции.
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человек-муравей человек-физрук
УЕФА это просто посредник. платить посреднику это как покупать машину у перекупа. покупаешь тоже только дороже
0
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Гласящий Истину!
А Тебас - белый и пушистый филантроп, которого деньги не интересуют в принципе?! Даже мысль о них ему противна!)
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ZamoRano
Ответ Экспертное мнение
Да пора запускать уже эту Суперлигу, нет ничего интересного в топ лигах, пропасть между грандами растет. АПЛ конечно неплоха, но без Баварии это несерьезно. Есть чуйка, что Бавария сделает из суперлиги карманную бундеслигу, вот ржака то будет, условные Челси наверно вылетят в первом же сезоне.
А зачем вообще чилси брать в высшую лигу суперлиги? Этих сразу в пердив.
+3
-2
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Ramin Mamedov
Ответ #SharkTeam
Чем лучше? Монополия по-футбольному навсегда? Вместе то никак всем сделать многополярный футбольный мир
знакомые словечки про многополярность))
0
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ZamoRano
Кого вас? Без реала, Барселоны и Ювентуса мировой футбол был бы вообще никому не интересен.
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-1
-1
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#SharkTeam
Ответ Экспертное мнение
Да пора запускать уже эту Суперлигу, нет ничего интересного в топ лигах, пропасть между грандами растет. АПЛ конечно неплоха, но без Баварии это несерьезно. Есть чуйка, что Бавария сделает из суперлиги карманную бундеслигу, вот ржака то будет, условные Челси наверно вылетят в первом же сезоне.
Суперлига еще сильнее очертит круг избранных
0
0
0
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#SharkTeam
Ответ Криштиану Роналду
Лучше Реал, Барса и Юве чем ПСЖ, МС и Ньюкасл
Чем лучше? Монополия по-футбольному навсегда? Вместе то никак всем сделать многополярный футбольный мир
+8
-8
0
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Экспертное мнение
Да пора запускать уже эту Суперлигу, нет ничего интересного в топ лигах, пропасть между грандами растет. АПЛ конечно неплоха, но без Баварии это несерьезно. Есть чуйка, что Бавария сделает из суперлиги карманную бундеслигу, вот ржака то будет, условные Челси наверно вылетят в первом же сезоне.
+1
-6
-5
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gPk
Самое главное что Тебас никого не хочет обмануть, предлагая клубам Ла Лиги невыгодные условия с CVC)
0
-1
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инок
Ла Лиге нужно было развиваться, а не жить за счёт двух клубов.
+1
0
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Пирс Морган
Как они могут тратить деньги по своему усмотрению, когда я хочу по моему, гении настоящие
0
-3
-3
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GuruFutbola
Тебас прикидывается белой овечкой, монашкой. Но не дайте себя обмануть, он хочет управлять футболом и деньгами на свое усмотрение
+1
-5
-4
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Висита Эльмурзаев
Ответ QWertY
Молодец Тебас. Знает, что в мире есть суперлига -АПЛ, и пародия на нее не нужна
по факту сказал 👀
+2
-3
-1
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