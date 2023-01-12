Тебас о Суперлиге: «Реал», «Барса» и «Юве» прикидываются овечками, монашками, но не дайте себя обмануть. Они хотят нас ограбить»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас сравнил создание с попыткой ограбления.

«Когда кто-то пытается ограбить мой дом, я пытаюсь его прогнать, пусть даже и с палкой. А Суперлига хочет ограбить наши дома.

A22 не филантропы, которые пытаются помочь футболу. Они представляют « », «Барселону» и « », которые хотят управлять футболом и распределять деньги по своему усмотрению. Сейчас они прикидываются юными овечками, монашками, но не дайте себя обмануть.

То, что они предлагают, не является моделью спортивной меритократии», – заявил Тебас.

Меритократия – принцип управления, согласно которому высшие руководящие должности должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.