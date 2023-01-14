Кассано об 1:5 «Юве» от «Наполи»: «Говорят, Аллегри отказал «Реалу», «Челси». Чушь. В нем больше дерьма, чем души»

Теги Удинезе Лучано Спаллетти Джованни Галеоне Ювентус Антонио Кассано серия А Италия Наполи Лечче Массимилиано Аллегри Кремонезе брань Футбол

Антонио Кассано раскритиковал «Ювентус» после разгрома от «Наполи» (1:5).

«Ювентус» был ужасен во всех матчах, которые провел. Исключением стала лишь игра против «Лацио». Теперь мы увидели, как «Наполи» доминировал все 90 минут, а «Ювентус» создал всего два момента после ошибок Ррахмани.

5 пропущенных мячей – итог плохих матчей «Ювентуса» против команд ниже классом – «Лечче», «Удинезе», «Кремонезе» и других.

Слушаю Галеоне, который продолжает говорить, что Аллегри отказал «Реалу», «Челси» и другим. Это чушь собачья. Не стоит обращать внимания на человека, защищающего тренера, в котором больше дерьма, чем души. Спаллетти выиграл меньше, чем Аллегри, но он гений», – сказал бывший нападающий сборной Италии в эфире Twitch.

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11 комментариев

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Акыл Сатыбалдиев
Вроде целую серию побед выдал Юве, но всё таки на сегодняшний день Туринцы совсем далеки от того, чтобы оказывать сопротивление командам с налаженной игрой..уйдёт Аллегри скорее всего
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Захар Кривостоев
Главный дерьмодемон кальчо не мог не оседлать свою хромую кобылу мудозвонства по такому сочному поводу… Что характерно, сам Кассано слинял из Ромы в Реал меньше чем через год после прихода «гения» на тренерский мостик.
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NottinghamForest79
верно.. СПАЛ поднял ЗЕНИТ.. РОМУ.. ИНТЕР И НАПОЛИ
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AF007
Спаллетти один из самых недооцененных тренеров современности. Уже 20 лет, начиная с Удинезе, который он вывел в ЛЧ, добивается топовых результатов с хорошими, но далеко не самыми богатыми клубами, ставя при этом в них довольно привлекательный и атакующий футбол
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Mega• Battman
Кто там говорил что Юве начал хорошо играть после ухода Роналду?? Типо 8 матчей подряд без поражений. Сегодня и мю получит 3 мяча от сити
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Quiet Dad
Ответ Barsa! bolshe chem klub
кстати Касано косвенно собакой обозвал Галеоне
Так собак ещё не унижал никто!
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ МС Дикий Гонсало Пятигорья
Объясните кто-нибудь Кассано, что Юве не проиграл, а проявил "жест доброй воли"!
Мдааа.... Жест-жесть
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МС Дикий Гонсало Пятигорья
Объясните кто-нибудь Кассано, что Юве не проиграл, а проявил "жест доброй воли"!
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Barsa! bolshe chem klub
кстати Касано косвенно собакой обозвал Галеоне
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Пепси пеналдувич
Надо уйти Аллегри.
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Fark
Аллегри аут!
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