Кассано об 1:5 «Юве» от «Наполи»: «Говорят, Аллегри отказал «Реалу», «Челси». Чушь. В нем больше дерьма, чем души»

раскритиковал «Ювентус» после разгрома от « » (1:5).

«Ювентус» был ужасен во всех матчах, которые провел. Исключением стала лишь игра против «Лацио». Теперь мы увидели, как «Наполи» доминировал все 90 минут, а «Ювентус» создал всего два момента после ошибок Ррахмани.

5 пропущенных мячей – итог плохих матчей «Ювентуса» против команд ниже классом – « », « », «Кремонезе» и других.

Слушаю Галеоне, который продолжает говорить, что отказал «Реалу», «Челси» и другим. Это чушь собачья. Не стоит обращать внимания на человека, защищающего тренера, в котором больше дерьма, чем души. Спаллетти выиграл меньше, чем Аллегри, но он гений», – сказал бывший нападающий сборной Италии в эфире Twitch.

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