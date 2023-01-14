«Челси» готов заплатить около 100 млн евро за Мудрика и перехватить его у «Арсенала». Боссы клуба прибыли в Польшу для переговоров с «Шахтером»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик Фабрицио Романо Футбол

«Челси» хочет перехватить Михаила Мудрика у «Арсенала».

Руководители «синих» прибыли в Польшу, чтобы договориться с «Шахтером» о сделке. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» готов заплатить сумму, близкую к 100 миллионам евро.

Ранее сообщалось, что предложение «Арсенала» по Мудрику составляет около 90-95 миллионов евро с учетом бонусов – это уже их третье официальное предложение.

Отмечается, что позиция Мудрика теперь сыграет решающую роль.

В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

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107 комментариев

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Luka Doncic
Ответ wolkov
Погба, Санчо, Магуайр, Роналду. Ну так, что сходу
МЮ разве сороки? Всегда думал сороки это Ньюкасл ))
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madjer163
Не нужен он Челси , из Африки можно пачку взять , 2 из 10 заиграют
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Semper fidelis
Ответ алекс голудин
Вот не пойму, почему сейчас сотку за Хвичу не предложат Наполи. Я надеюсь, Челси перехватит Мудрика, Арсенал почему-то не туда свои средства направляет
Наполи за титулом идёт и хвича большую роль исполняет. Его и за миллиард этой зимой не отпустят
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FlashNeo
Ответ Alex Muratov
Готов поставить хоть что-то на отсутствие у тебя чувства юмора.
Куда смеяться?
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Игорь Черкасов
Ответ Alex Muratov
Готов поставить хоть что-то на отсутствие у тебя чувства юмора.
Человек не понял одной шутки, как это связано с отсутствием чувства юмора?
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CJ77
Шахтёр теперь базируется в Польше?
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wolkov
Ответ Luka Doncic
Не помню чтоб сороки за кого то 100 давали... Они умнее Челси на данный момент
Погба, Санчо, Магуайр, Роналду. Ну так, что сходу
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гилберт
Самое оно для Челси. Если хотят застрять в середине.
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Владислав Романов
Ответ Зелёный гопник
Состав Челси войдет в историю, как самый дорогой в Чемпионшипе на следующий сезон 😅
А пока, как самый дорогой лазарет😁
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Владислав Романов
Ответ headmaster
А есть ссылочка, где про это прочитать можно?
Тоже интересно, может это правило ещё не придумали 😁
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brace
Ответ Алексей Соловьев
Если Мудрик не глуп, то надо говорить руководству Шахты, что он перейдёт только в Арс и никуда более, иначе сгинет в этом Челси, а потом пустят по арендам
Деньги часто перевешивают разум.
Особенно сейчас, особенно у них
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Роман Щитов
Боэли ставленник владельцев МЮ или Ливерпуля что ли?
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Вячеслав Свитюк
Вот уже ближе к правде.
Ну шо нам те ребята расскажут, что про 50-60 говорили?!
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Владислав Романов
Боули в ФИФУ переиграл кажется
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Febos_
Ответ Роман Щитов
трансфер Энцо грабежом? или трансфер Мудрика грабежом?
Я же четко написал чей трансфер становится грабежом в случае покупки Мудрика за такие деньги))
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Алексей Соловьев
Если Мудрик не глуп, то надо говорить руководству Шахты, что он перейдёт только в Арс и никуда более, иначе сгинет в этом Челси, а потом пустят по арендам
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headmaster
Ответ DDDDAN
В первые два сезона после приобретения клуба не действует
А есть ссылочка, где про это прочитать можно?
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Владислав Романов
ФФП странный предмет, для кого то он есть, а для Челси нет😁
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Владислав Романов
У Челси вообще свои скауты есть или у них принцип, нужен им, значит и нам пригодится😁
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Роман Щитов
Ответ Чёрный тюльпан
На сколько там 1,5 млрд. выделялось Челси? Походе первый лярд они за один календарный год решили вбухать, причём далеко не факт, что это хоть какие-то результаты принесёт команде.
1.5 в год как я понял, но в целом на развитие команды(включая молодежный сектор), а не 1.5 на трансферы за 2 ТО
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IRON MAN
Видимо Челси просто переписали на Боули и он обязался инвестировать в клуб те самые 4 млрд.
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Артур Голицын
Ответ Назар Игорь
Почему в Польшу а не в Донецк?
Шутка от создателей саранского Тамбова
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Максим Смирнов
Ответ Леван Сиукаев
А в Челси и Арсенале в курсе,что ето Мудрик а не Модрич?
Модрич и сам только к тридцати годам раскрываться начал
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Роман Щитов
Ответ Ocelot
МС реально Холланда за 65 у Боруссии взял? выглядит как развод немецкой команды он же стоит раза в полтора больше
за 75 евро, ибо пункт выкупа...
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Роман Щитов
Ответ mediaboss22
Гапко - 50 млн, Холланд - 65 млн ,Мудрик -100 млн. бриты уже с ума сходят , лишь бы продвинуть укро-повестку. без уропного паспорта стоил бы 20-30 млн максимум
а что дает укробумажка? через год он и будет 20-30 стоить...
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