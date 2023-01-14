«Челси» готов заплатить около 100 млн евро за Мудрика и перехватить его у «Арсенала». Боссы клуба прибыли в Польшу для переговоров с «Шахтером»
«Челси» хочет перехватить Михаила Мудрика у «Арсенала».
Руководители «синих» прибыли в Польшу, чтобы договориться с «Шахтером» о сделке. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» готов заплатить сумму, близкую к 100 миллионам евро.
Ранее сообщалось, что предложение «Арсенала» по Мудрику составляет около 90-95 миллионов евро с учетом бонусов – это уже их третье официальное предложение.
Отмечается, что позиция Мудрика теперь сыграет решающую роль.
В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.
Особенно сейчас, особенно у них
Ну шо нам те ребята расскажут, что про 50-60 говорили?!