« » хочет перехватить у « ».

Руководители «синих» прибыли в Польшу, чтобы договориться с « » о сделке. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» готов заплатить сумму, близкую к 100 миллионам евро.

Ранее сообщалось, что предложение «Арсенала» по Мудрику составляет около 90-95 миллионов евро с учетом бонусов – это уже их третье официальное предложение.

Отмечается, что позиция Мудрика теперь сыграет решающую роль.

В текущем сезоне вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.