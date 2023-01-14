«Учитывая происходящее на Украине, не очень красиво выглядит, что «Шахтер» торгуется». Сабо о переговорах по Мудрику с «Арсеналом»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы происшествия Йожеф Сабо Михаил Мудрик деньги Футбол

Йожеф Сабо раскритиковал «Шахтер» за позицию в переговорах с «Арсеналом» по Михаилу Мудрику.

«Накануне я прочитал, что наконец была достигнута договоренность о размере компенсации за игрока. Однако это сегодня. А завтра вполне возможно, что к этой теме присоединится другой претендент – «Челси», который готов будет заплатить больше. Знаете, сейчас, учитывая происходящее на Украине, не очень красиво выглядит, что «Шахтер» торгуется.

Дай бог, чтобы донецкий клуб все же продал футболиста, а сам Мудрик сумел гармонично войти в новый коллектив. Ведь условия в английской Премьер-лиге совсем другие, чем у нас.

Если он окажется в «Арсенале», то даже не знаю, как в этом клубе себя проявит. Ведь в составе «канониров» играют сборники разных стран – в частности, Бразилии, Аргентины. Михаилу будет очень тяжело. Чтобы не случилось так, как уже бывало с некоторыми нашими ведущими игроками за границей: его купили, а он сидит на скамейке запасных», – сказал бывший главный тренер сборной Украины в интервью «UA-Футбол».

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36 комментариев

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Peter Parker
Ответ Иван Шуткин
Для команды у которой ушли игроки бесплатно на 150 -200 просто так это копейки
А причем здесь уход игроков?
К примеру, у тебя ипотека на 7 миллионов, чтобы ее закрыть, ты пытаешься продать машину за 4 миллиона, но по рынку она стоит от 2,5 до 3. Так зачем покупателю переплачивать? Только потому что у тебя проблемы? Даже если они настолько серьезные.
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anastasia Krugova
Ответ Peter Parker
Хорошо, что есть такие «смелые» «Анастасии», которые изобличают авторов Спортса с акаунтов, которым полтора месяца
Да бро) благодаря таким людям как мы ,есть надежда что не все серая масса населения станет ватой ...
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Иван Шуткин
Ответ Peter Parker
Копейки? Это 50-70 млн уже для тебя копейки?
Для команды у которой ушли игроки бесплатно на 150 -200 просто так это копейки
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Peter Parker
Ответ anastasia Krugova
"Знаете, сейчас, когда идет в... а, не очень красиво выглядит, что «Шахтер» торгуется. Дай Бог, чтобы донецкий клуб все же продал футболиста" ..вот прямая речь Автор ))) во первых...а где первоисточник ? во вторых))как же смешно ... ты якобы ссылаешься на прямую речь Сабо , а при этом пишешь текст от фонаря... ПОЗОР )) как понять что новость написано для кликов ? все просто ))) открываешь новость ..видишь там "НА украине"..и сразу понятно все )) Хотя Сабо и не говорил ничего такого))что ж ты не пишешь истинные слова ?))кишка тонка написать как сказано человекам ??боишься что фсб постучать в дверь сразу ?
Хорошо, что есть такие «смелые» «Анастасии», которые изобличают авторов Спортса с акаунтов, которым полтора месяца
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Peter Parker
Ответ Иван Шуткин
Что за логика?) То есть в стране беда, легионеры уезжают бесплатно и еще лучшего игрока должны продать за копейки ) Сказочный человек
Копейки? Это 50-70 млн уже для тебя копейки?
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BananaMama
Ответ anastasia Krugova
"Знаете, сейчас, когда идет в... а, не очень красиво выглядит, что «Шахтер» торгуется. Дай Бог, чтобы донецкий клуб все же продал футболиста" ..вот прямая речь Автор ))) во первых...а где первоисточник ? во вторых))как же смешно ... ты якобы ссылаешься на прямую речь Сабо , а при этом пишешь текст от фонаря... ПОЗОР )) как понять что новость написано для кликов ? все просто ))) открываешь новость ..видишь там "НА украине"..и сразу понятно все )) Хотя Сабо и не говорил ничего такого))что ж ты не пишешь истинные слова ?))кишка тонка написать как сказано человекам ??боишься что фсб постучать в дверь сразу ?
Так владелец спортса - депутат Нечаев)))
Поэтому это слово из 5 букв тут вообще писать нельзя, ага
А самое потрясающее, что местные ватаны ещё и возмущаются, что тут инакомыслящим в принципе слово дают)) Даже такой предельно осторожный и не заплывающий за буйки, соблюдающий все дебильные российские законы сайт - для них вражеский!
Вопрос, зачем они тут мучаются и почему они тогда не на параше тудей и подобных сайтах, остаётся открытым
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anastasia Krugova
Ответ Burel
Хвича 🗿
))) да ? а сколько времени он провел в структурах российских команд ? он что россиянин ?Вроде нет ...
каким боком ты сюда Хвича приплел?
Гагарин провел больше времени в космосе чем Хвича в российских клубах..И то ) половина времени что Хвича числился в Рубине ...напомню тебе что была пауза из за ковида ))
за 3 года аж 70 матчей ))
Но ты давай ,продолжай приписывать себе заслуги других людей )))
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Krull
Все правильно они делают. Просять огромные деньги за свой единственный стоящий актив. Шахтёр последний сезон проводит на высоком уровне, дальше они последуют за Динамо К. Нужно за Мудрика срубить максимально.
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anastasia Krugova
"Знаете, сейчас, когда идет в... а, не очень красиво выглядит, что «Шахтер» торгуется. Дай Бог, чтобы донецкий клуб все же продал футболиста" ..вот прямая речь

Автор ))) во первых...а где первоисточник ?

во вторых))как же смешно ... ты якобы ссылаешься на прямую речь Сабо , а при этом пишешь текст от фонаря...
ПОЗОР ))

как понять что новость написано для кликов ? все просто )))
открываешь новость ..видишь там "НА украине"..и сразу понятно все ))

Хотя Сабо и не говорил ничего такого))что ж ты не пишешь истинные слова ?))кишка тонка написать как сказано человекам ??боишься что фсб постучать в дверь сразу ?
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Средний палец Кирана Тирни
Ответ Winterburn
Даже в стране, где идет война, появляются таланты, за которые по сто лямов готовы выкладывать. А у нас одного Захаряна уже два года мусолят, но денег так никто и не предложил.
Наверное, потому что Мудрик в ЛЧ себя проявил, а Динамо даже в ЛЕ не сможет сыграть после санкций?
Выступай Мудрик только в УПЛ, Арсенал бы засомневался в нем.
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moldfan
Шахтер и так потерял огромные деньги и активы из-за ситуации. Как раз раньше, Ахметов мог себе позволить финансово отдать какого-то игрока, чтобы показать, что смотрите каких игроков Шахтер готовит. Выиграть пару очков репутации и еще раз продемонстрировать, что Шахтер великолепный трамплин для талантливых игроков.

Сейчас Мудрик чуть ли не единственный ценный актив и игрок в Шахтере. Конечно при всей симпатии к Мудрику я бы не рискнул платить 90 миллионов. Но это обычное правило, если ты хочешь продать что-то за дорого, нужно начинать торги с о очень дорого. ЧТобы купив за 50 млн. покупатель чувствовал, ну ведь сторговались с 90. Хотя по сути 50 млн. За пускай очень талантливого игрока, но который не играл в хороших чемпионатов. Это прямо очень дорого.
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Либеральные дегроды
Ответ Winterburn
У нас, у норвежцев, есть Холанд))
И тот в Англии родился)))
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l1973
Попрошайка там ни при делах?
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Жорег Борщофф
Лишь бы урвать. Потом опять попрошайничать начнут.
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AMORR 987
Так у Шахтера очень много игроков по правилу Фифа ушли бесплатно, Клуб на них потратил деньги, и естественно хочет заработать как можно больше на продаже лидера клуба.
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Winterburn
Ответ Либеральные дегроды
У кого у вас? Норвежцев?
У нас, у норвежцев, есть Холанд))
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Сергей Ефимов
Какое-то идиотское мнение. Бесплатно его чтоли отдавать теперь?
Логичнее за таланта выручить больше денег, при любом положении клуба.
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WhatZ
Ответ Yuri Galay
Любовь, при всей любви, В Украине и Бог с большой Задушнил - да, но режет глаз.
так это чемповские новостники так сделали. Специально полез на первоисточник: там нет упоминаний "учитывая происходящее в/на Украине", там написано "когда идет война". Да и слово "Бог" написано с большой буквы, это "местные" поменяли
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Жирный Лукаку
Ответ Yuri Galay
Любовь, при всей любви, В Украине и Бог с большой Задушнил - да, но режет глаз.
Задушню, бог с большой пишется только в религиозном контексте, в остальных — с маленькой
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Фёдор Кузнецов
Ответ Winterburn
Даже в стране, где идет война, появляются таланты, за которые по сто лямов готовы выкладывать. А у нас одного Захаряна уже два года мусолят, но денег так никто и не предложил.
Захарян на 2 года моложе, в 19 лет у Мудрика были фантастические 0+0 в УПЛ
+4
-3
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Фёдор Кузнецов
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Мусолять сами а так он и никому в европе ненужен.
Ну да и в рейтинги среди перспективной молодёжи он не попадал
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Либеральные дегроды
Ответ Winterburn
Даже в стране, где идет война, появляются таланты, за которые по сто лямов готовы выкладывать. А у нас одного Захаряна уже два года мусолят, но денег так никто и не предложил.
У кого у вас? Норвежцев?
+1
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Winterburn
Даже в стране, где идет война, появляются таланты, за которые по сто лямов готовы выкладывать. А у нас одного Захаряна уже два года мусолят, но денег так никто и не предложил.
Мусолять сами а так он и никому в европе ненужен.
+4
-3
+1
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Ashan Sorokin
Ответ ЕгориЙ
А мне кажется наоборот. Клубу неизвестно как жить в ближайшее время, отеуда брать срелства и естественно они хотят получить от трансфера как можно больше денег.
Комментарий скрыт
+2
-16
-14
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Carrier
Интересно про аргентинцев в Арсенале, кто они?
+3
0
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