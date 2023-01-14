«Учитывая происходящее на Украине, не очень красиво выглядит, что «Шахтер» торгуется». Сабо о переговорах по Мудрику с «Арсеналом»
Йожеф Сабо раскритиковал «Шахтер» за позицию в переговорах с «Арсеналом» по Михаилу Мудрику.
«Накануне я прочитал, что наконец была достигнута договоренность о размере компенсации за игрока. Однако это сегодня. А завтра вполне возможно, что к этой теме присоединится другой претендент – «Челси», который готов будет заплатить больше. Знаете, сейчас, учитывая происходящее на Украине, не очень красиво выглядит, что «Шахтер» торгуется.
Дай бог, чтобы донецкий клуб все же продал футболиста, а сам Мудрик сумел гармонично войти в новый коллектив. Ведь условия в английской Премьер-лиге совсем другие, чем у нас.
Если он окажется в «Арсенале», то даже не знаю, как в этом клубе себя проявит. Ведь в составе «канониров» играют сборники разных стран – в частности, Бразилии, Аргентины. Михаилу будет очень тяжело. Чтобы не случилось так, как уже бывало с некоторыми нашими ведущими игроками за границей: его купили, а он сидит на скамейке запасных», – сказал бывший главный тренер сборной Украины в интервью «UA-Футбол».
К примеру, у тебя ипотека на 7 миллионов, чтобы ее закрыть, ты пытаешься продать машину за 4 миллиона, но по рынку она стоит от 2,5 до 3. Так зачем покупателю переплачивать? Только потому что у тебя проблемы? Даже если они настолько серьезные.
Поэтому это слово из 5 букв тут вообще писать нельзя, ага
А самое потрясающее, что местные ватаны ещё и возмущаются, что тут инакомыслящим в принципе слово дают)) Даже такой предельно осторожный и не заплывающий за буйки, соблюдающий все дебильные российские законы сайт - для них вражеский!
Вопрос, зачем они тут мучаются и почему они тогда не на параше тудей и подобных сайтах, остаётся открытым
каким боком ты сюда Хвича приплел?
Гагарин провел больше времени в космосе чем Хвича в российских клубах..И то ) половина времени что Хвича числился в Рубине ...напомню тебе что была пауза из за ковида ))
за 3 года аж 70 матчей ))
Но ты давай ,продолжай приписывать себе заслуги других людей )))
Автор ))) во первых...а где первоисточник ?
во вторых))как же смешно ... ты якобы ссылаешься на прямую речь Сабо , а при этом пишешь текст от фонаря...
ПОЗОР ))
как понять что новость написано для кликов ? все просто )))
открываешь новость ..видишь там "НА украине"..и сразу понятно все ))
Хотя Сабо и не говорил ничего такого))что ж ты не пишешь истинные слова ?))кишка тонка написать как сказано человекам ??боишься что фсб постучать в дверь сразу ?
Выступай Мудрик только в УПЛ, Арсенал бы засомневался в нем.
Сейчас Мудрик чуть ли не единственный ценный актив и игрок в Шахтере. Конечно при всей симпатии к Мудрику я бы не рискнул платить 90 миллионов. Но это обычное правило, если ты хочешь продать что-то за дорого, нужно начинать торги с о очень дорого. ЧТобы купив за 50 млн. покупатель чувствовал, ну ведь сторговались с 90. Хотя по сути 50 млн. За пускай очень талантливого игрока, но который не играл в хороших чемпионатов. Это прямо очень дорого.
Логичнее за таланта выручить больше денег, при любом положении клуба.