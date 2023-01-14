«Учитывая происходящее на Украине, не очень красиво выглядит, что «Шахтер» торгуется». Сабо о переговорах по Мудрику с «Арсеналом»

раскритиковал « » за позицию в переговорах с «Арсеналом» по .

«Накануне я прочитал, что наконец была достигнута договоренность о размере компенсации за игрока. Однако это сегодня. А завтра вполне возможно, что к этой теме присоединится другой претендент – «Челси», который готов будет заплатить больше. Знаете, сейчас, учитывая происходящее на , не очень красиво выглядит, что «Шахтер» торгуется.

Дай бог, чтобы донецкий клуб все же продал футболиста, а сам Мудрик сумел гармонично войти в новый коллектив. Ведь условия в английской Премьер-лиге совсем другие, чем у нас.

Если он окажется в « », то даже не знаю, как в этом клубе себя проявит. Ведь в составе «канониров» играют сборники разных стран – в частности, Бразилии, Аргентины. Михаилу будет очень тяжело. Чтобы не случилось так, как уже бывало с некоторыми нашими ведущими игроками за границей: его купили, а он сидит на скамейке запасных», – сказал бывший главный тренер сборной Украины в интервью «UA-Футбол».