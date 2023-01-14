Ренар о Роналду в Саудовской Аравии: «Победа над Аргентиной на ЧМ привлекла внимание, а переход Криштиану – очень важное событие для страны»

Теги Криштиану Роналду Сборная Аргентины по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 Эрве Ренар Футбол

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар высказался о Криштиану Роналду.

– Какое влияние окажет переход Криштиану Роналду на Саудовскую Аравию?

– Учитывая его карьеру, его влияние на медиа, оно непередаваемо. На Саудовскую Аравию прольется свет, солнечный свет. Эта страна еще скорее попадет в центр внимания – такова ее цель.

Переход меня не удивил, в мире мало таких стран, как Саудовская Аравия, способных привлечь многих международных звезд. Речь сейчас не только о спорте. В музыкальной индустрии то же самое: DJ Snake, Дрейк, который часто приезжает в Саудовскую Аравию, и так далее. Это просто примеры.

Саудовская Аравия привлечет много внимания. Победа над Аргентиной на ЧМ-2022 уже сыграла большую роль, а переход Роналду – это вообще очень важное событие для страны, – сказал Ренар.

 

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8 комментариев

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Я
Одними деньгами уровень чемпионата не поднять, общая атмосфера нужна, болельщики, пресса, традиции итд. В США как пример пыжатся а толку нету. Ну будет даже мертвый Роналду арабов гонять по полю и что? Все ради прикола будет смотреть забил ли ботоксный сегодняили нет
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Ascar Shatmanov
Ответ Азиз
Вот японцы-в группе обыграли немцев и испанцев, вышли с первого места в 1/8 финала и почти добрались до 1/4 финала, но от них ничего не слышно, а стоило арабам один раз обыграть одну лишь топ сборную, при этом не выйдя с группы-трубят об этом везде
Потому что арабы возили аргов носом по газону всю игру. И это видел весь мир.
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Азиз
Вот японцы-в группе обыграли немцев и испанцев, вышли с первого места в 1/8 финала и почти добрались до 1/4 финала, но от них ничего не слышно, а стоило арабам один раз обыграть одну лишь топ сборную, при этом не выйдя с группы-трубят об этом везде
+7
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+7
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fatei4
Ответ Юлия Ким
Комментарий удален модератором
Так кроме этого только конфликты и средневековый бред, кроме этой победы и нечего больше миру показать
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fatei4
Казни тех, кому не нравится средневековье тоже подогревают внимание
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Пирс Морган
Ответ Юлия Ким
Комментарий удален модератором
Тунис и Камерун, берите на заметку
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Total_90
Они так говорят как будто победа Саудовской Аравии это заслуга Роналду)
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Юлия Ким
Комментарий удален
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Пирс Морган
Победа Саудовской Аравии над Аргентиной на ЧМ-2022 привлекла внимание кринжеботов
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