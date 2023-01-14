Ренар о Роналду в Саудовской Аравии: «Победа над Аргентиной на ЧМ привлекла внимание, а переход Криштиану – очень важное событие для страны»

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар высказался о .

– Какое влияние окажет переход Криштиану Роналду на Саудовскую Аравию?

– Учитывая его карьеру, его влияние на медиа, оно непередаваемо. На Саудовскую Аравию прольется свет, солнечный свет. Эта страна еще скорее попадет в центр внимания – такова ее цель.

Переход меня не удивил, в мире мало таких стран, как Саудовская Аравия, способных привлечь многих международных звезд. Речь сейчас не только о спорте. В музыкальной индустрии то же самое: DJ Snake, Дрейк, который часто приезжает в Саудовскую Аравию, и так далее. Это просто примеры.

привлечет много внимания. Победа над на уже сыграла большую роль, а переход Роналду – это вообще очень важное событие для страны, – сказал Ренар.