Шоу о голе Бруну: «Рэшфорд не коснулся мяча, а бежавший рядом игрок «Сити» не мог добраться до него»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Люк Шоу Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Футбол

Люк Шоу высказался о голе Бруну Фернандеша.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» поразил ворота «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. В ходе результативной атаки форвард Маркус Рэшфорд находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.

«У обеих сторон есть свои доводы, но, по-моему, бежавший рядом с Рэшфордом игрок «Сити» не мог добраться до мяча. Маркус не коснулся мяча, и он достаточно умен, чтобы понять, что Бруну был рядом», – сказал защитник «МЮ» в интервью клубному телевидению.

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8 комментариев

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oborit
У меня создалось впечатление, после слов Люка, что подобные ситуации ( с офсайдом) отрабатываются на тренировках МЮ. Шоу видел всю ситуацию и то как грамотно одноклубники разобрались с эпизодом. У судьи был нелегкий выбор , но он засчитал гол.
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Kojogeldiev Elaman
Глава ассоциации судей АПЛ кто, не подскажите?
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Ахма Начоо
Да хватит уже там Брайтон 3:0 Ливер обыграл а вы всё про спорные моменты.
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+5
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Bad Santa
Шити в створ один раз попали, но виноват опять арбитр.
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-3
-3
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adamxx
Если пеп возьмёт этот прием на вооружение и отрепеатирует его - счета могут быть двузначными. Ели реально так можно - дать игроку в офсайде передачу, тот сопровождает мяч, свой игрок подхватывает и они вдвоем вратаря отыгрывают.... Неплохие комбинации можно делать на таких маневрах. Лишь бы в других матчах так же судили....
+3
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bat90
В последнее время все обсуждают каждый гол Бруну): то кто-то коснулся, то другой говорит, что пенальти не было (Уругвай), и вот сегодня еще кто-то находился в офсайде...
+9
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+7
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Djavadovic
По мне так это активный офсайд,но эпизод всегда нужно доигрывать до конца,тем более есть вар, Рэш умно сыграл конечно
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-3
+10
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<~Inter~>
Никогда не сомневался, что игроки не знают правил
+1
-3
-2
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