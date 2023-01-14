Шоу о голе Бруну: «Рэшфорд не коснулся мяча, а бежавший рядом игрок «Сити» не мог добраться до него»

Люк Шоу высказался о голе .

Хавбек « » поразил ворота «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре . В ходе результативной атаки форвард находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.

«У обеих сторон есть свои доводы, но, по-моему, бежавший рядом с Рэшфордом игрок «Сити» не мог добраться до мяча. Маркус не коснулся мяча, и он достаточно умен, чтобы понять, что Бруну был рядом», – сказал защитник «МЮ» в интервью клубному телевидению.

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