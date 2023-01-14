У де Брюйне 5 сезонов с 10+ голевыми пасами в АПЛ. Лишь у Фабрегаса больше – 6
Полузащитник Кевин де Брюйне отдал 10 голевых передач в текущем чемпионате Англии.
Бельгиец ассистировал хавбеку Джеку Грилишу на 60-й минуте матча «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 20-м туре.
Де Брюйне в пятый раз отдал как минимум 10 результативных пасов за сезон АПЛ: в сезоне-2016/17 их было 20, 2017/18 – 17, 2019/20 – 21, 2020/21 – 12.
В истории АПЛ лишь одному футболисту удалось провести 6 сезонов с 10+ ассистами – Франсеску Фабрегасу. Три из них – в «Арсенале» (с 2007 по 2010 год), три – в «Челси» (с 2014-го по 2017-й).
Подробно со статистикой де Брюйне можно ознакомиться здесь.
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