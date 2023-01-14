У де Брюйне 5 сезонов с 10+ голевыми пасами в АПЛ. Лишь у Фабрегаса больше – 6

Полузащитник Кевин де Брюйне отдал 10 голевых передач в текущем чемпионате Англии.

Бельгиец ассистировал хавбеку на 60-й минуте матча « » с « » (1:2) в 20-м туре.

Де Брюйне в пятый раз отдал как минимум 10 результативных пасов за сезон АПЛ: в сезоне-2016/17 их было 20, 2017/18 – 17, 2019/20 – 21, 2020/21 – 12.

В истории лишь одному футболисту удалось провести 6 сезонов с 10+ ассистами – . Три из них – в « » (с 2007 по 2010 год), три – в « » (с 2014-го по 2017-й).

Подробно со статистикой де Брюйне можно ознакомиться здесь.