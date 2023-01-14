У де Брюйне 5 сезонов с 10+ голевыми пасами в АПЛ. Лишь у Фабрегаса больше – 6

Теги Манчестер Юнайтед Челси Франсеск Фабрегас Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Кевин де Брюйне Джек Грилиш Футбол

Полузащитник Кевин де Брюйне отдал 10 голевых передач в текущем чемпионате Англии.

Бельгиец ассистировал хавбеку Джеку Грилишу на 60-й минуте матча «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 20-м туре.

Де Брюйне в пятый раз отдал как минимум 10 результативных пасов за сезон АПЛ: в сезоне-2016/17 их было 20, 2017/18 – 17, 2019/20 – 21, 2020/21 – 12.

В истории АПЛ лишь одному футболисту удалось провести 6 сезонов с 10+ ассистами – Франсеску Фабрегасу. Три из них – в «Арсенале» (с 2007 по 2010 год), три – в «Челси» (с 2014-го по 2017-й).

Подробно со статистикой де Брюйне можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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MyGerodot
Ожидал, что с приходом Холланда заиграет связка КБД - Холланд. Пока этого не случилось. Если раньше Пеп строил игру вокруг КДБ, то сейчас мяч достаётся Кевину гораздо реже. Но, когда достаётся, сразу игра МС обостряется, идут голы и в основном ассисты. Пеп в чём-то перемудрил?
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Street Fighter
Ответ Three Days Grace
3+19 сделал, с ума сойти)
Это он во втором круге ещё и обороты сбавил) после первого круга вроде 12 ассистов было
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Three Days Grace
Ответ Street Fighter
Времён первого сезона в Челси — тоже зверюга)
3+19 сделал, с ума сойти)
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Михаил Наместников
Фабрегас времён игры в "Арсенале" по статистике являлся игроком, который создавал голевые моменты чаще всех в Европе - 1 голевой момент в каждом матче, если не ошибаюсь
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Дриблинг Рэшфорда
Ответ Heisenberg
А ему ещё играть и играть...
ему 31
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Havi Thongman
Интересно, какой рекорд по сезонам с 15+ ассистов? Такое чувство, что КДБ на такие рекорды замахнётся, 10+ пару раз ещё точно выбьет
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Street Fighter
Ответ CuauhtemokBlanco
Сеск времен Арсенала - зверюга, но в Барсу все же не зря переходил, трофеев бы не набрал у Венгера
Времён первого сезона в Челси — тоже зверюга)
+4
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+4
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Фанат Аль-Насра
Пиковый Фабрегас……Эх,это было что-то с чем-то
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Heisenberg
А ему ещё играть и играть...
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CuauhtemokBlanco
Сеск времен Арсенала - зверюга, но в Барсу все же не зря переходил, трофеев бы не набрал у Венгера
+9
0
+9
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