Де Брюйне о Гвардиоле: «Гений, изменивший футбол. Он хочет достичь всего, что возможно»
Кевин де Брюйне высоко отозвался о Пепе Гвардиоле.
«Я уже очень давно работаю с ним, так что я могу понять изменения, которые он вносит в игру. Он просто так видит футбол. Его футбольная философия заключается в том, чтобы как можно больше владеть мячом и показывать красивую игру с ним.
Гвардиола хочет достичь в футболе всего, что возможно. Это гений в каком-то смысле. Если бы он им не был, то не изменил бы футбол так сильно. Теперь многие пытаются играть так, как Гвардиола, потому что была его «Барселона», Кройфф и так далее. Это цепочка. Гвардиола эволюционировал, и это важно в футболе. Многие команды теперь высоко прессингуют, отталкиваются от обороны, показывают красивый футбол.
Гвардиола изменил игру в разных аспектах», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
При всем уважение к гвардиола чтобы тренер был лучшим он должен выиграть лигу чемпионов.
Зидан за два с половина года выиграл трижды лигу чемпионов.
Вот это я понимаю.
тренеров мира. Успехов ему.
Не хватает гению старого норвежского друга, конечно.
Хочу выиграть ЛЧ с Сити
Ну так выиграй
А потом как тренировать без мечты