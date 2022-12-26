Де Брюйне о Гвардиоле: «Гений, изменивший футбол. Он хочет достичь всего, что возможно»

Кевин де Брюйне высоко отозвался о .

«Я уже очень давно работаю с ним, так что я могу понять изменения, которые он вносит в игру. Он просто так видит футбол. Его футбольная философия заключается в том, чтобы как можно больше владеть мячом и показывать красивую игру с ним.

Гвардиола хочет достичь в футболе всего, что возможно. Это гений в каком-то смысле. Если бы он им не был, то не изменил бы футбол так сильно. Теперь многие пытаются играть так, как Гвардиола, потому что была его «Барселона», Кройфф и так далее. Это цепочка. Гвардиола эволюционировал, и это важно в футболе. Многие команды теперь высоко прессингуют, отталкиваются от обороны, показывают красивый футбол.

Гвардиола изменил игру в разных аспектах», – сказал полузащитник « ».