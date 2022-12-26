Де Брюйне о Гвардиоле: «Гений, изменивший футбол. Он хочет достичь всего, что возможно»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне высоко отозвался о Пепе Гвардиоле.

«Я уже очень давно работаю с ним, так что я могу понять изменения, которые он вносит в игру. Он просто так видит футбол. Его футбольная философия заключается в том, чтобы как можно больше владеть мячом и показывать красивую игру с ним.

Гвардиола хочет достичь в футболе всего, что возможно. Это гений в каком-то смысле. Если бы он им не был, то не изменил бы футбол так сильно. Теперь многие пытаются играть так, как Гвардиола, потому что была его «Барселона», Кройфф и так далее. Это цепочка. Гвардиола эволюционировал, и это важно в футболе. Многие команды теперь высоко прессингуют, отталкиваются от обороны, показывают красивый футбол.

Гвардиола изменил игру в разных аспектах», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

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18 комментариев

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vals1702
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3 лярда потратил на трансферы. Шарлатан )
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Abdul Aziz
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Всё-таки в других командах нет такого ромаба Месси-Хави-Инькста-Бускетс, поэтому в ЛЧ не идет у них
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frog19
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Про начальника всегда только хорошее говорят.
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Я Гражданин Мира
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Он конечно не выиграл ЛЧ после Барсы,но все же нет более сильного тренера чем он в последние лет 10. Не думал что кто-то может доминировать в АПЛ
Я свами совершенно не согласен!
При всем уважение к гвардиола чтобы тренер был лучшим он должен выиграть лигу чемпионов.
Зидан за два с половина года выиграл трижды лигу чемпионов.
Вот это я понимаю.
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Budabuda
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Ответ Вадим Сидоров
Пеп как в том анекдоте про бросить пить: Хочу выиграть ЛЧ с Сити Ну так выиграй А потом как тренировать без мечты
Пускай выиграет чемпионат мира.
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серж
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На самом деле - самый настоящий убийца футбола. Смотреть на бесконечные перепасовки просто невозможно. Людям хочется каких-то активных действий, чтобы толкались и боролись, чтобы была борьба, чтобы за минуту вратари обоих команд успевали летать по углам, чтобы атаки в три паса приводили к голу! Вот что хочется болельщику! А вместо этого мы получили унылое говнокатание мяча.
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андрей быцюк
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Ответ Ромарио
Загнал футбол и самого себя в тупик...Гений
19 тренеров АПЛ мечтают о таком тупике
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Великий Алонсо
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Всегда тренировал богатейшие клубы с лучшими игроками мира, в чем гениальность? Как всегда ногомячисты интеллектом не отличаются.
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Sergey Kuznetsov
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Он конечно не выиграл ЛЧ после Барсы,но все же нет более сильного тренера чем он в последние лет 10. Не думал что кто-то может доминировать в АПЛ
есть там один шотландец с рыцарским титулом, который может поспорить в плане доминации в АПЛ, но я ему не скажу про ваш неуважительный по отношении к нему комментарий
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инок
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Пеп, конечно, удачливый тренер. А удача сопутствует сильным. Гвардиола несомненно входит в пятерку лучших
тренеров мира. Успехов ему.
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Ромарио
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Загнал футбол и самого себя в тупик...Гений
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Пенс
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так-то да. Так обо...ся с топовой Баварией, которую ему оставил Хайнкес мог только действительно "гений". Ну, а про достижения гения (и тратах) в ЛЧ можно слагать легенды)
Не хватает гению старого норвежского друга, конечно.
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DolJun
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ахахахахахахахаха
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Максим Кутузов
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Ответ А. Мостовой
Где был гений в играх с монако / тоттенхемом или лионом? Все его "гениальность" это миллиард на трансферы и два равноценных состава
Типичный хейтерок
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Никанор Еселев
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Ответ А. Мостовой
Где был гений в играх с монако / тоттенхемом или лионом? Все его "гениальность" это миллиард на трансферы и два равноценных состава
Сегодня под мостом поймали..
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Azamat Abdukadyroff
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Он конечно не выиграл ЛЧ после Барсы,но все же нет более сильного тренера чем он в последние лет 10. Не думал что кто-то может доминировать в АПЛ
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Вадим Сидоров
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Пеп как в том анекдоте про бросить пить:
Хочу выиграть ЛЧ с Сити
Ну так выиграй
А потом как тренировать без мечты
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А. Мостовой
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Где был гений в играх с монако / тоттенхемом или лионом? Все его "гениальность" это миллиард на трансферы и два равноценных состава
+5
-9
-4
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