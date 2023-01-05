Кевин де Брюйне: «Уход из «Челси» – лучшее решение. Там не было шансов»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне высказался об уходе из «Челси».

В 2012 году полузащитник перешел в «Вердер» на правах аренды, а затем его купил «Вольфсбург».

«Я решил уйти из «Челси», так как чувствовал, что у меня нет шансов. Я не видел возможностей для получения игрового времени в этом клубе. Уход из «Челси» – лучшее решение для меня. Мне нужно было начать с нуля в другой команде, чтобы стать лучше.

Потом все пошло быстро. Даже во время тяжелых моментов в составе «Челси» я не сомневался в своих способностях. Но я не мог представить, что буду играть за «Манчестер Сити» и выступлю на чемпионате мира», – сказал хавбек.

Сегодня «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в матче 19-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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16 комментариев

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Yri Yrov
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Ответ человек-муравей человек-физрук
Уход из «Челси» – лучшее решение это фраза для любого топ игрока
Любого? Дрогба думаю так не скажет и сейчас. Зачем такие вещи говорить необоснованно вообще понять сложно
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Nocturnal
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Ответ человек-муравей человек-физрук
Уход из «Челси» – лучшее решение это фраза для любого топ игрока
Азару это расскажи
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arsenal.ave
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Ответ человек-муравей человек-физрук
Уход из «Челси» – лучшее решение это фраза для любого топ игрока
Азар?
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Ноябрьский Набат
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Единственный кто так не думает это толстый Азарушка.
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Акира_1
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Если бы он в те времена показывл такую игру как сейчас, то его бы никто и не продал. В те времена даже Оскар был лучше него.
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Amalfitano
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Как ни странно, но тогда ни Салаху, ни КДБ реально ничего не светило в Челси.
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rusichi
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Тогда сегодняшним топарям в Челси было место только на лавке. Сегодня вам уже не тогда)))
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Вакилич
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Ответ человек-муравей человек-физрук
Уход из «Челси» – лучшее решение это фраза для любого топ игрока
наверно кроме Эденчика
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человек-муравей человек-физрук
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Уход из «Челси» – лучшее решение
это фраза для любого топ игрока
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onsigne
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Оно и к лучшему, наверное. Челси вскоре подписал Фабрегаса и взял с ним 2 АПЛ, а КДБ превратился в одного из лучших полузащитников в истории.
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OldRedWhite
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Сегодня Судный день для Волшебника )))
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Бехзод Арипов
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Все бы так поступали а не сидели на контрактах в топ клубе
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Данил Луговский
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Ответ Los Galácticos
Салах наверное думает так же
да любой плюс минус здравомыслящий футболист так думает, даже «сердце МС, диспетчер МС», додумался под конец карьеры
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Пилипенко Дмитрий
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Челси конечно столько таких игроков потерял, которые раскрылись в других клубах
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Los Galácticos
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Салах наверное думает так же
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qiqe
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слишком техничен для этой лесопилки
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