Кевин де Брюйне: «Уход из «Челси» – лучшее решение. Там не было шансов»

Кевин де Брюйне высказался об уходе из «Челси».

В 2012 году полузащитник перешел в «Вердер» на правах аренды, а затем его купил «Вольфсбург».

«Я решил уйти из «Челси», так как чувствовал, что у меня нет шансов. Я не видел возможностей для получения игрового времени в этом клубе. Уход из «Челси» – лучшее решение для меня. Мне нужно было начать с нуля в другой команде, чтобы стать лучше.

Потом все пошло быстро. Даже во время тяжелых моментов в составе «Челси» я не сомневался в своих способностях. Но я не мог представить, что буду играть за «Манчестер Сити» и выступлю на чемпионате мира», – сказал хавбек.

Сегодня « » и « » сыграют в матче 19-го тура . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.