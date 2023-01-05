Кевин де Брюйне: «Уход из «Челси» – лучшее решение. Там не было шансов»
Кевин де Брюйне высказался об уходе из «Челси».
В 2012 году полузащитник перешел в «Вердер» на правах аренды, а затем его купил «Вольфсбург».
«Я решил уйти из «Челси», так как чувствовал, что у меня нет шансов. Я не видел возможностей для получения игрового времени в этом клубе. Уход из «Челси» – лучшее решение для меня. Мне нужно было начать с нуля в другой команде, чтобы стать лучше.
Потом все пошло быстро. Даже во время тяжелых моментов в составе «Челси» я не сомневался в своих способностях. Но я не мог представить, что буду играть за «Манчестер Сити» и выступлю на чемпионате мира», – сказал хавбек.
Сегодня «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в матче 19-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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