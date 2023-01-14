Хави о ВАР: «Немного теряется удовольствие от празднования, но футбол становится справедливее»

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Хави поделился мнением о системе ВАР.

«Есть несколько моментов, связанных с полуавтоматической системой определения офсайдов. С ВАР немного теряется удовольствие от празднования. С другой стороны, футбол становится справедливее, а я люблю справедливость.

За исключением субъективных моментов игра становится справедливее. Офсайд не вызывает сомнений. Особенно для нас, которые всегда прислушиваются: подтвердили или нет», – заявил главный тренер «Барселоны».

Хави: «Барса» обязана выиграть Суперкубок. Победа над «Реалом» имела бы большое значение»

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2 комментария

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прощай Роналду
Не такой уж он и справедливый, когда из ничего пенальти и красная, а за явный фол ВАР Даже не вмешивается. В любом случае обоим желаю без травм и бескомпромиссная борьба 120 минут и счёт 5:5🤝🏻💪🏻👍🏻
+4
0
+4
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Пако
Хави: « ...футбол становится справедливее»." Мы никогда не обсуждаем решения арбитров" - добавил он.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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