Хави о ВАР: «Немного теряется удовольствие от празднования, но футбол становится справедливее»

Хави поделился мнением о системе ВАР.

«Есть несколько моментов, связанных с полуавтоматической системой определения офсайдов. С ВАР немного теряется удовольствие от празднования. С другой стороны, футбол становится справедливее, а я люблю справедливость.

За исключением субъективных моментов игра становится справедливее. Офсайд не вызывает сомнений. Особенно для нас, которые всегда прислушиваются: подтвердили или нет», – заявил главный тренер «Барселоны».

Хави: «Барса» обязана выиграть Суперкубок. Победа над «Реалом» имела бы большое значение»