«## вашу мать, парни, на кону титул! Давайте, давайте!» Хави – игрокам «Барсы» в экстра-таймах матча с «Бетисом»

ярко мотивировал игроков «Барселоны» в дополнительное время матча с «Бетисом».

Перед вторым дополнительным таймом полуфинала Суперкубка Испании тренер «блауграны» упрекнул игроков в пассивности и напомнил, что они борются за трофей.

«Ребята, мы все встали. Все остановились. ## вашу мать, парни! На кону финал, это титул. Черт возьми, давайте, давайте!» – такие цитаты Хави попали в трансляцию Movistar.

« » выиграла матч (2:2, 4:2 по пенальти) и вышла в финал, где сыграет с «Реалом».

«Барса» и «Бетис» дали шоу в Суперкубке: на гол с лету ответили голом пяткой 🔥