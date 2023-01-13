«## вашу мать, парни, на кону титул! Давайте, давайте!» Хави – игрокам «Барсы» в экстра-таймах матча с «Бетисом»

Теги Барселона Бетис Хави Ла Лига брань контент Футбол

Хави ярко мотивировал игроков «Барселоны» в дополнительное время матча с «Бетисом».

Перед вторым дополнительным таймом полуфинала Суперкубка Испании тренер «блауграны» упрекнул игроков в пассивности и напомнил, что они борются за трофей.

«Ребята, мы все встали. Все остановились. ## вашу мать, парни! На кону финал, это титул. Черт возьми, давайте, давайте!» – такие цитаты Хави попали в трансляцию Movistar.

«Барселона» выиграла матч (2:2, 4:2 по пенальти) и вышла в финал, где сыграет с «Реалом».

«Барса» и «Бетис» дали шоу в Суперкубке: на гол с лету ответили голом пяткой 🔥

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гекдениз Кардениз
Ответ rigobersong
Поттер в перерыве матча с Фулхэмом: "В атаке пошире, в защите поуже. Камон летсгоу гайс!"
Летсгоу гайс у меня все найс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sobachkin
Во это тренер! Нафиг тактику, больше криков....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
banchik1
Зачем он ел их мать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RazyachiyMechom iOgnem
Da ëb vashu mat, короче говоря)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ронин
Ответ БляхаджинсКарпина
откройте букву Е!
Ё
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
otchim kaloeda
Ответ Мадрид наказывает!
Хаве не забыл, против кого в финале играть надо, какой титул?))
Против кого?
С командой навтором месте?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valeriy50
Думал что -- ## вашу мать, это исконно - русский стимулирующий возглас.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleus Marcus
Ответ БляхаджинсКарпина
откройте букву Е!
Ё
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Klshk
Гави: Да хватит уже...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
Ответ Aleksandr Blaugranas
Как по испански будет ЕБ?
Ходер 👌
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
samog
Зачем тогда делать глупые замены
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tollie
вот это мотивация от пустобреха! 🤡

с тем же успехом, можно назначить Григоряна. и то, он получше справится, чем легенда катарского футбола
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Когда и где широков и Хави пересекались?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
Ответ pit4er
Сначала подумал, что опять новость о медиалиге
Та же ботва. Начал читать заголовок, думал опять никому ненужная новость
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Александра Александрова
Не прикидывайся , все и так про тебя знают ))
сашенька, вы меня с кем-то путаете)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
градус ненависти
Ответ Alan Besolov
"Етить твою мать, Ферран!". "Ну ебушки воробушки, Рональд, собираетесь"
«Ёпта, Осман, чё творишь, нах#й?» - и другие фразы Хави
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Ответ DolJun
какой?
Не прикидывайся , все и так про тебя знают ))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
XavIniesta2008-2015
Самые стандартные слова тренера во время матча
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman
Хави: Парни, если не уверены, то бейте по центру!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
градус ненависти
Так и сказал, ##?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oka79410
Великий
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nemecfaeton
Перейдя на русский Хави выиграл первый трофей скоро заголовки будут)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
еще Чави всем угрожал понижением зарплаты, но это не попало в трансляцию
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Александра Александрова
Ну ты посмотрел вчера на настоящий футбол ?)) а то после нашего синего буса, футбол хочется забыть как страшный сон ))
какой?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksey Yashin
С Гатальским все в порядке?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий