«## вашу мать, парни, на кону титул! Давайте, давайте!» Хави – игрокам «Барсы» в экстра-таймах матча с «Бетисом»
Хави ярко мотивировал игроков «Барселоны» в дополнительное время матча с «Бетисом».
Перед вторым дополнительным таймом полуфинала Суперкубка Испании тренер «блауграны» упрекнул игроков в пассивности и напомнил, что они борются за трофей.
«Ребята, мы все встали. Все остановились. ## вашу мать, парни! На кону финал, это титул. Черт возьми, давайте, давайте!» – такие цитаты Хави попали в трансляцию Movistar.
«Барселона» выиграла матч (2:2, 4:2 по пенальти) и вышла в финал, где сыграет с «Реалом».
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С командой навтором месте?
с тем же успехом, можно назначить Григоряна. и то, он получше справится, чем легенда катарского футбола