«МЮ» забил «Ман Сити» 2 гола за 4 минуты
«Манчестер Юнайтед» забил «Манчестер Сити» 2 гола за 4 минуты.
До 78-й минуты «МЮ» проигрывал 0:1, но затем забил Бруну Фернандеш, а на 82-й минуте ворота соперника поразил Маркус Рэшфорд.
Благодаря этим двум голам «Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче 20-го тура АПЛ – 2:1.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию манчестерского дерби.
Рэшфорд, находясь в офсайде, мог мешать игрокам «Сити», когда забивал Бруну. ВАР засчитал гол «МЮ»
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