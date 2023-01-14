«МЮ» забил «Ман Сити» 2 гола за 4 минуты

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил «Манчестер Сити» 2 гола за 4 минуты.

До 78-й минуты «МЮ» проигрывал 0:1, но затем забил Бруну Фернандеш, а на 82-й минуте ворота соперника поразил Маркус Рэшфорд.

Благодаря этим двум голам «Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче 20-го тура АПЛ – 2:1.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию манчестерского дерби.

Рэшфорд, находясь в офсайде, мог мешать игрокам «Сити», когда забивал Бруну. ВАР засчитал гол «МЮ»

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79 комментариев

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Никита Самарин
В стиле Японии против Германии.
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Gani
Ответ Любитель пожрать
Этот момент никак нельзя назвать пассивным оффсайдом. Если бы Рэшфорд вообще не трогал мяч и не участвовал бы в игре, то защитники бы просто его забрали и все. А то что они, как ты выражаешься, "прошляпили мяч" - результат того что они плассировались перед Рэшфордом. Какой еще "пассивный?" Это самый что ни на есть активный оффсайд. О каком достоинстве ты тут заговорил? Я впервые вижу чтобы такой мяч засчитывали. И я вообще не болею ни за одну из команд.
ВАР в Премьер Лиге, бывший судья ныне эксперт ВТ спорт трактуют правила в данном случае как пассивный оффсайд, но любитель пожрать знает лучше всех, потому что в первый раз он увидел такой гол. Мало ли что ты видишь в первый раз. Рэши вот именно что вообще ни разу не коснулся мяча. Перед кем там плассировались защитники, что вообще значит плассироваться? Защитники бежали рядом разинув рты. Никто не сделал ни одного движения в сторону мяча. Свистка не было, нужно было доигрывать эпизод. Даже прыгнув за мячом и уперевшись в Рэши они перевели бы игру в свободный в свою пользу из-за активного оффсайда. Они просто бежали и ждали свистка не сделав абсолютно ничего чтобы предотвратить удар Бруну.
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Ганс Бергманн
Ответ Любитель пожрать
Кто-нибудь может объяснить почему не засчитали оффсайд? :) В России после такого судейства судью отправляют на полиграф.
Этот вопрос тебе надо задавать в своем паблике. Таким же расстроенным нашей победой
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Любитель пожрать
Ответ Кирилл Шарапов
Аканджи сам бросил мешать и уже никак не успевал участвовать в эпизоде. Рэшфорд ему не мешал. До мяча бы защитник уже не добрался при всём желании
Хрень это все. Печально что в современном футболе люди готовы на все, лишь бы победить. А так мне похрен конечно, я ни за одну команду не болею. Просто мне удивительно как можно было засчитать у "пассивный" оффсайд, когда за счет того что Рэшфорд был с этим мячом и защитники и вратарь не сыграли по нему. Ты хоть на секунду сам подумай и честно скажи, если бы не было там Рэшфорда, дошел бы мяч до Фернандеша или нет?
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Ганс Бергманн
Ответ Гегенпрессинг Рангника
МЮ и арсенал обыграет
И скорее всего станет чемпионом уже в этом сезоне
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Ivchev
Ответ ProF
Это самое странное судейское решение, которое я видел за последние несколько лет
Значит смотришь футбол очень мало, и тем более АПЛ.
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Direct free kick
При Моуриньо отыгрывались с 0:2, так что ни о чём
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Ivchev
Ответ RUS-TOMSK
Вратарь позже вышел на мяч - так как в начале эпизода Рэшворд бежал за мячом и был ближе - за счёт этого Бруно получил больше времени чтобы добежать.
А это его проблема. Игроки не должны принимать решения вместо судьи. Играй до конца. В этом и есть весь смысл - они решили что офсайд, и не стали бежать на полной. А не потому что Решфорд мешал.
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Кирилл Шарапов
Ответ Любитель пожрать
Кто-нибудь может объяснить почему не засчитали оффсайд? :) В России после такого судейства судью отправляют на полиграф.
Аканджи сам бросил мешать и уже никак не успевал участвовать в эпизоде. Рэшфорд ему не мешал. До мяча бы защитник уже не добрался при всём желании
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carlitosway
Ответ Гегенпрессинг Рангника
МЮ и арсенал обыграет
нет манюшный, игроки мю встанут на колени в матче с Арсеналом и так и будут на коленях наблюдать как надо играть в футбол
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Любитель пожрать
Ответ Gani
Все пишущие о «несправедливой» победе МЮ. Во-первых, на игре был ВАР, который пересматривал все моменты. Во-вторых, в онлайне работал бывший судья премьер-лиги в качестве эксперта, который тоже комментировал эти эпизоды. По первому эпизоду с якобы офсайдом у Рэшфорда - мяча Рэши не коснулся, движение мяча он не перекрывал, защитники прошляпили момент и не атаковали мяч который докатился до Бруну который бежал из глубины - пассивный оффсайд. По второму эпизоду с возможным пенальти, Каземиро в моменте сумел первым сыграть а Холланд размахивая своей клюшкой попал ему в ногу, если ставить такие моменты можно просто забегать в штрафную и махать ногами пока в кого-нибудь не попадешь. Мяч не был под контролем Холланда. Нужно иметь достоинство в поражениях тоже. Хотя кому я объясняю.
Этот момент никак нельзя назвать пассивным оффсайдом. Если бы Рэшфорд вообще не трогал мяч и не участвовал бы в игре, то защитники бы просто его забрали и все. А то что они, как ты выражаешься, "прошляпили мяч" - результат того что они плассировались перед Рэшфордом. Какой еще "пассивный?" Это самый что ни на есть активный оффсайд. О каком достоинстве ты тут заговорил? Я впервые вижу чтобы такой мяч засчитывали. И я вообще не болею ни за одну из команд.
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RUS-TOMSK
Ответ Gani
Все пишущие о «несправедливой» победе МЮ. Во-первых, на игре был ВАР, который пересматривал все моменты. Во-вторых, в онлайне работал бывший судья премьер-лиги в качестве эксперта, который тоже комментировал эти эпизоды. По первому эпизоду с якобы офсайдом у Рэшфорда - мяча Рэши не коснулся, движение мяча он не перекрывал, защитники прошляпили момент и не атаковали мяч который докатился до Бруну который бежал из глубины - пассивный оффсайд. По второму эпизоду с возможным пенальти, Каземиро в моменте сумел первым сыграть а Холланд размахивая своей клюшкой попал ему в ногу, если ставить такие моменты можно просто забегать в штрафную и махать ногами пока в кого-нибудь не попадешь. Мяч не был под контролем Холланда. Нужно иметь достоинство в поражениях тоже. Хотя кому я объясняю.
Вратарь позже вышел на мяч - так как в начале эпизода Рэшворд бежал за мячом и был ближе - за счёт этого Бруно получил больше времени чтобы добежать.
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Gani
Ответ GlebGlebGleb
Кто-нибудь может объяснить, по какой причине первый гол МЮ засчитали? Рэшфорд был в офсайде и двигался рядом с мячом, участвуя в эпизоде напрямую. Да, в итоге гол забил Бруну, набежавший из глубины, но чем подобная ситуация отличается от отменяемых голов, когда в штрафной футболист, находящийся в офсайде, мешает обзору голкипера, а забивает другой игрок? Рэшфорд своим присутствием в том числе ограничивал Аканджи в возможности сблизиться с мячом. По мне, так засчитывать подобный гол БЕЗ ПРОСМОТРА ВАРА - абсолютный треш.
Когда игрок мешает обзору голкипера, он активно вмешивается в игру. Когда игрок бежит рядом с мячом (по инерции?) он не препятствует защитникам соперника пересечь этот мяч. Если бы Аканджи или кто другой бросился на мяч но не достал его потому что Маркус преграждал ему путь, тогда можно было бы говорить об активном участии Рэшфорда. А домысливать футболистам моменты, как мы все хорошо знаем, всегда чревато проблемами. Нужно доигрывать момент, а не ждать свистка.
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Le Tallec
Ответ Любитель пожрать
Кто-нибудь может объяснить почему не засчитали оффсайд? :) В России после такого судейства судью отправляют на полиграф.
Касания же не было у Рэшфорда. А защитникам надо доигрывать эпизод до конца.
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Max Felen
Ответ Гегенпрессинг Рангника
МЮ и арсенал обыграет
Ну в автобусе, с обработанным ртом на судейке шансы есть у мю
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Gani
Все пишущие о «несправедливой» победе МЮ. Во-первых, на игре был ВАР, который пересматривал все моменты. Во-вторых, в онлайне работал бывший судья премьер-лиги в качестве эксперта, который тоже комментировал эти эпизоды. По первому эпизоду с якобы офсайдом у Рэшфорда - мяча Рэши не коснулся, движение мяча он не перекрывал, защитники прошляпили момент и не атаковали мяч который докатился до Бруну который бежал из глубины - пассивный оффсайд. По второму эпизоду с возможным пенальти, Каземиро в моменте сумел первым сыграть а Холланд размахивая своей клюшкой попал ему в ногу, если ставить такие моменты можно просто забегать в штрафную и махать ногами пока в кого-нибудь не попадешь. Мяч не был под контролем Холланда. Нужно иметь достоинство в поражениях тоже. Хотя кому я объясняю.
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vals1702
эффект Ховарда Уэбба )))
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Антон Миклушов
Ответ Любитель пожрать
Кто-нибудь может объяснить почему не засчитали оффсайд? :) В России после такого судейства судью отправляют на полиграф.
Мяча рэшфорд не коснулся защитников не трогал, если бы аканжи бежал и наткнулся на его спину то может и был бы оффсайд, а так все чисто!!
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mqh9pzrxgf
Ответ Гегенпрессинг Рангника
МЮ и арсенал обыграет
С таким судьей да)
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mqh9pzrxgf
Ответ sah_mz
Что опять не так?
Для отбитых фанов все норм) забей такой гол ман сити, тут было бы гораздо больше сообщений
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Artūras Grigas
Ответ Мистер Робот
Рожу Холланда представили?
Да там из за губы не видно рожи.
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Artūras Grigas
Ответ Любитель пожрать
Кто-нибудь может объяснить почему не засчитали оффсайд? :) В России после такого судейства судью отправляют на полиграф.
Правила учить надо.
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Artūras Grigas
Ответ Rafael Nadal Parero
Ребята, помогите найти Холланда на поле, ищу третий матч подряд. Друг рассказывал, что он невероятное будущее футбола
Ну да , он опять без рикошета остался.
+2
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mqh9pzrxgf
Ответ Всеволод Коледенков
Потому что Рэшфорд мяча не коснулся
Не обязательно касаться мяча чтоб свистнули офсайд)
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Artūras Grigas
Ответ QWertY
Комментарий удален пользователем
Стерлинг завещание всей голубой цистерне оставил.
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