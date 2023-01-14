«МЮ» забил «Ман Сити» 2 гола за 4 минуты

« » забил «Манчестер Сити» 2 гола за 4 минуты.

До 78-й минуты «МЮ» проигрывал 0:1, но затем забил , а на 82-й минуте ворота соперника поразил .

Благодаря этим двум голам «Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче 20-го тура АПЛ – 2:1.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию манчестерского дерби.

Рэшфорд, находясь в офсайде, мог мешать игрокам «Сити», когда забивал Бруну. ВАР засчитал гол «МЮ»