«Сити» ни разу не пробил в створ ворот «МЮ» в 1-м тайме. У «Юнайтед» 4 удара, 2 – в створ
«Манчестер Сити» ни разу не пробил в створ ворот «Манчестер Юнайтед» в первом тайме.
Команды встречаются в матче 20-го тура АПЛ (0:0, перерыв).
В первой половине игры «горожане» дважды пробили по воротам соперника – удар Эрлинга Холанда из пределов штрафной был заблокирован, после дальнего удара Кайла Уокера мяч пролетел мимо ворот.
Отметим, что «Сити» ни разу не пробил в створ ворот соперников за три последних тайма – за всю игру с «Саутгемптоном» (0:2) «горожане» ни разу не попали в створ.
Игроки «Юнайтед» нанесли 4 удара по воротам «Сити» в первом тайме, 2 из них – в створ.
Футболисты «Сити» больше владели мячом – 68,3% против 31,7%. Также они отдали больше передач – 357 против 168.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Гол Сити
у мю острые атаки, по матчу мю играет лучше.