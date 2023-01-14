«Сити» ни разу не пробил в створ ворот «МЮ» в 1-м тайме. У «Юнайтед» 4 удара, 2 – в створ

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

«Манчестер Сити» ни разу не пробил в створ ворот «Манчестер Юнайтед» в первом тайме. 

Команды встречаются в матче 20-го тура АПЛ (0:0, перерыв).

В первой половине игры «горожане» дважды пробили по воротам соперника – удар Эрлинга Холанда из пределов штрафной был заблокирован, после дальнего удара Кайла Уокера мяч пролетел мимо ворот. 

Отметим, что «Сити» ни разу не пробил в створ ворот соперников за три последних тайма – за всю игру с «Саутгемптоном» (0:2) «горожане» ни разу не попали в створ.

Игроки «Юнайтед» нанесли 4 удара по воротам «Сити» в первом тайме, 2 из них – в створ.

Футболисты «Сити» больше владели мячом – 68,3% против 31,7%. Также они отдали больше передач – 357 против 168.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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36 комментариев

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Outis
Слава командам, которые обыгрывают мячедержателей!
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che kaif
А где будущий обладатель 99 ти золотых мячей Холанд?!
+4
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1CEMAN
Ответ yurchik07
Острые атаки???И что???Отхватили???И поделом.
В итоге, канистра дырявая в двух местах
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filippa
Ответ f0rmoceft
Надеюсь Рэшфорд выйдет во втором тайме
выйдет за пиво .
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читай ниже ↙
Зачем голы, если можно по 83% мячом владеть
+2
0
+2
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Sevuska
Ответ احمد الي
А что в итоге? Гол Сити
И 2 в ответку 💪
+8
0
+8
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yurchik07
Что заслужили,то и получили.Еще расти и расти им до Мю и Гвардиолы.Раньше времени вы подняли говно на вилы.Впрочем,здесь таких теперь много развелось "экспертов".
0
-2
-2
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yurchik07
Ответ Умар Тайпанов
сити контролирует бесполезным мячем.. у мю острые атаки, по матчу мю играет лучше.
Острые атаки???И что???Отхватили???И поделом.
+1
-1
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Fernando313
Ответ Умар Тайпанов
сити контролирует бесполезным мячем.. у мю острые атаки, по матчу мю играет лучше.
МЮ даже не пытается что-то создавать, как получают мяч выносят и ждут ошибки Сити
+1
0
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moldfan
Очень хороший первый тайм в исполнении МЮ. Очень посредственный со стороны Сити. Но свои моменты нужно было забивать. Второй тайм. Уже совсем другая история.
+1
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yurchik07
Ответ Inside 88 LW
Все таки кто бы что не говорил но ЭТХ - шикарный специалист. Вспоминая прошлое дерби и сейчас - небо и земля.
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Умар Тайпанов
Ответ احمد الي
А что в итоге? Гол Сити
да гол)
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احمد الي
Ответ Умар Тайпанов
сити контролирует бесполезным мячем.. у мю острые атаки, по матчу мю играет лучше.
А что в итоге?
Гол Сити
+8
-7
+1
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Умар Тайпанов
сити контролирует бесполезным мячем..
у мю острые атаки, по матчу мю играет лучше.
+9
-2
+7
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Inside 88 LW
Все таки кто бы что не говорил но ЭТХ - шикарный специалист. Вспоминая прошлое дерби и сейчас - небо и земля.
+3
-1
+2
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abrusevshii chechen
«Сити» не пробивает, «Сити» закатывает
0
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Benner
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yurchik07
Первый тайм ниочем.Одного желания здесь мало.
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yurchik07
Говорил же,что Марсьяля даже на замену не надо выпускать,но нет,ещё и в основном составе.И если матч закончится провалом,это будет полностью вина Тен Хага.Давным давно нужно было избавиться от Марсьяля.Навсегда!!!!
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Inside 88 LW
Странно что у МС нет замен.
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Ussaev M
Голы будут или до гола?
0
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f0rmoceft
Ответ BVB09
Проверьте хотя бы составы перед тем как что то писать
Ну если смотрели матч, то в конце тайма он на газоне лежал, а после прихрамывал. Так что не мне вам указывать что делать. Тугодумие…
+11
-2
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SayMyName
Ответ BVB09
Проверьте хотя бы составы перед тем как что то писать
Он про то, что Рэшфорд повреждение получил. И написал коммент с надеждой, что всё обойдется и выйдет.
+32
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Sardor Abdujalilov
Мю играл уверенно 1-тайме
0
0
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Yanuts1
У Сити 3 тайма подряд без ударов в створ между прочим!
+3
0
+3
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