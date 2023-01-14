«Сити» ни разу не пробил в створ ворот «МЮ» в 1-м тайме. У «Юнайтед» 4 удара, 2 – в створ

« » ни разу не пробил в створ ворот « » в первом тайме.

Команды встречаются в матче 20-го тура (0:0, перерыв).

В первой половине игры «горожане» дважды пробили по воротам соперника – удар Эрлинга Холанда из пределов штрафной был заблокирован, после дальнего удара Кайла Уокера мяч пролетел мимо ворот.

Отметим, что «Сити» ни разу не пробил в створ ворот соперников за три последних тайма – за всю игру с «Саутгемптоном» (0:2) «горожане» ни разу не попали в створ.

Игроки «Юнайтед» нанесли 4 удара по воротам «Сити» в первом тайме, 2 из них – в створ.

Футболисты «Сити» больше владели мячом – 68,3% против 31,7%. Также они отдали больше передач – 357 против 168.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.