Пике – в заявке «Барселоны» на матч с «Осасуной». Защитник объявлял о завершении карьеры

Жерар Пике вошел в заявку «Барселоны» на матч 14-го тура против «Осасуны».

Центральный защитник, в субботу проводивший последний матч на «Камп Ноу», попал в число 22 игроков, которые смогут принять участие в этом матче.

Состав «Барсы»: Марк-Андре тер Стеген, Эктор Бельерин, , Серджи Бускетс, , Педри, , , Ферран Торрес, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Френки де Йонг, Рафинья Диас, Эрик Гарсия, Иньяки Пенья, Алекс Бальде, Марк Касадо, Гави, Пабло Торре, Шади Риад и Арнау Тенас.

Отметим, что в заявке нет защитника Жюля Кунде – у него проблемы со здоровьем. Также в список не вошли нападающий Мемфис Депай и защитники Рональд Араухо и Серджи Роберто – они давно травмированы.

«Барселона» сыграет с «Осасуной» сегодня в гостях. Начало матча – в 23:30 по московскому времени.

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