Пике – в заявке «Барселоны» на матч с «Осасуной». Защитник объявлял о завершении карьеры
Жерар Пике вошел в заявку «Барселоны» на матч 14-го тура Ла Лиги против «Осасуны».
Центральный защитник, в субботу проводивший последний матч на «Камп Ноу», попал в число 22 игроков, которые смогут принять участие в этом матче.
Состав «Барсы»: Марк-Андре тер Стеген, Эктор Бельерин, Жерар Пике, Серджи Бускетс, Усман Дембеле, Педри, Роберт Левандовски, Ансу Фати, Ферран Торрес, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Френки де Йонг, Рафинья Диас, Эрик Гарсия, Иньяки Пенья, Алекс Бальде, Марк Касадо, Гави, Пабло Торре, Шади Риад и Арнау Тенас.
Отметим, что в заявке нет защитника Жюля Кунде – у него проблемы со здоровьем. Также в список не вошли нападающий Мемфис Депай и защитники Рональд Араухо и Серджи Роберто – они давно травмированы.
«Барселона» сыграет с «Осасуной» сегодня в гостях. Начало матча – в 23:30 по московскому времени.
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