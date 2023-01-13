Хави: «Барса» усложнила себе жизнь с «Бетисом». Надо добивать соперника, но мы этого не делаем. Но мы боролись до конца и вышли в финал»

Теги Барселона Реал Мадрид Бетис Хави Ла Лига Суперкубок Испании Марк-Андре тер Стеген Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Бетисом» (2:2, 4:2 по пенальти).

«Мы прошли разные этапы в этой игре. Первая половина была целиком за нами. Но мы не забили, и такое уже бывало в матчах против «Атлетико», «Эспаньола», «Интерсити». Соперник сравнял счет, мы снова вышли вперед, а затем Морон забил потрясающий гол.

Это желанный финал. Он был нашей первой целью.

Мы сами себе усложнили жизнь в матче с тяжелым соперником. Мы защищались не так, как в матче с «Атлетико», были утомлены.

Нам нужно стать более зрелыми. Мы забили второй гол, но не забили третий, а надо добивать соперника. Но после ЧМ-2022 мы постоянно с таким сталкиваемся. Мы не знаем, с чем это связано. Смотрим видео, говорим про это. У нас есть очень молодые футболисты, что, возможно, слишком сильно на нас влияет. Но мы боролись до конца и вышли в финал.

Тер Стеген – определяющий игрок. Я от него в восторге. Он как вишенка на торте.

Я всегда хочу играть против сильнейших – и обыгрывать их. «Реал», я думаю, сейчас в числе лучших команд», – сказал Хави.

Марк-Андре тер Стеген: «Хотел бы меньше работать во время матчей, но я в хорошей форме. «Барса» с радостью поучаствует в игре с «Реалом» и победит»

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Замена двух лучших игроков матча ,на 60 минуте, это кончено зачем при счете 1-0 всего ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Тер-Штеген несомненно лучший в Барсе на данный момент
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леван Сиукаев
Хави: **Мы не знаем, с чем это связано**,это он о том что,не додавливают соперника,и пропускают необязательные голы. ладно технико-тактичесские аспекти не можете разобрать,но тупо хоть физику та можно подтянуть?в каждом матче после 30 минут дохлые,от суда и чудовищный процент брака в игре(на 5-6 метров точный пасс не могут отдать),они что на тренеровках домино играют что ли? а может нарды?(игра восточная,и для Хави не чужая наверное)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев*
Хави, признай ошибку!
Именно ты заменил Дембеле и выпустил Бускетса
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KiNG_K
Ответ Azamat Abdukadyroff
Пусть победить Барса . Победа добавить уверенности команде и тренеру и увеличить шансы на чемпионства в ЛЛ и ЛЕ
"Если слово заканчивается на согласную букву, ставь в конце мягкий знак" таким правилом руководствуешься?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael Chikvashvili
Ты сделал неправильные замены Хави, и отдал инициативу Бетису, ты опять не упустил возможности получить медвежью услугу от Феррана Торреса который начал первую голевую атаку Бетиса
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Boni Jek
Хави у тебя все получится
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Зальцман
Если бы,не идиотские замены от Хави, выиграли бы,спокойно.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Azamat Abdukadyroff
Пусть победить Барса . Победа добавить уверенности команде и тренеру и увеличить шансы на чемпионства в ЛЛ и ЛЕ
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл
Будет сложно, но нужно выигрывать первый значимый трофей за долгое время - пора бы уже )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Когда смотришь, за оборону тревожно все равно
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
При 1-0 как можно играть на удержание счёта????

Ладно сейчас повезло что МАТШ вытащил игру...

А если б не???

Бетис 2 раза отыгрался.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Самойлов
Второй матч кряду это происходит : забив гол , сядатся в оборону ( будто она есть у них) . Надо всегда стараться бежать и добивать . Этим Барса всегда славилась . А не мадридский тип автобуса играть
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пепси пеналдувич
Дал установку сушить игру после забитога мяча не ты?)
Ну если нет, то игра явно стала намного мягче во втором тайме.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий