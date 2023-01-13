Хави: «Барса» усложнила себе жизнь с «Бетисом». Надо добивать соперника, но мы этого не делаем. Но мы боролись до конца и вышли в финал»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча с « » (2:2, 4:2 по пенальти).

«Мы прошли разные этапы в этой игре. Первая половина была целиком за нами. Но мы не забили, и такое уже бывало в матчах против «Атлетико», «Эспаньола», «Интерсити». Соперник сравнял счет, мы снова вышли вперед, а затем Морон забил потрясающий гол.

Это желанный финал. Он был нашей первой целью.

Мы сами себе усложнили жизнь в матче с тяжелым соперником. Мы защищались не так, как в матче с «Атлетико», были утомлены.

Нам нужно стать более зрелыми. Мы забили второй гол, но не забили третий, а надо добивать соперника. Но после ЧМ-2022 мы постоянно с таким сталкиваемся. Мы не знаем, с чем это связано. Смотрим видео, говорим про это. У нас есть очень молодые футболисты, что, возможно, слишком сильно на нас влияет. Но мы боролись до конца и вышли в финал.

Тер Стеген – определяющий игрок. Я от него в восторге. Он как вишенка на торте.

Я всегда хочу играть против сильнейших – и обыгрывать их. « », я думаю, сейчас в числе лучших команд», – сказал Хави.

Марк-Андре тер Стеген: «Хотел бы меньше работать во время матчей, но я в хорошей форме. «Барса» с радостью поучаствует в игре с «Реалом» и победит»