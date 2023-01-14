Гвардиола о вылете «Ман Сити» из Кубка лиги: «Это случилось из-за 4 побед в АПЛ за 5 лет»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги Саутгемптон Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола заявил, что после 4 побед в АПЛ за 5 лет «Ман Сити» нуждается в перезагрузке.

В чемпионате Англии «Сити» занимает 2-е место, на 5 очков отставая от лидирующего «Арсенала». Несколько дней назад «горожане» вылетели из Кубка английской лиги от «Саутгемптона» (0:2).

«Случившееся меня не удивило. Я старался избежать этого. Но это произошло. Надеюсь, больше такого не будет, но это случилось, потому что мы 4 раза за 5 лет выиграли АПЛ. Иногда нужна перезагрузка.

В прошлом сезоне это было нашим преимуществом, но после двух подряд побед в чемпионате такое может случиться. Мы не были готовы выйти на поле и быть самими собой. Я говорю не о победе в Кубке лиги, а о том, чтобы быть теми, кто вы есть, и делать то, что мы делаем в каждом матче.

На старте сезона я был немного обеспокоен в связи с тем, что такое может произойти, и, к сожалению, это случилось. Не знаю, повторится ли это, но сейчас меня это не волнует», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Сегодня, 14 января, «Ман Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 15:30 по московскому времени.

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26 комментариев

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Футбол_это_жизнь
Ответ Козявки Терри
Интересно. Клопп после прихода в апл: финал ЛЕ и 3 финала ЛЧ. Но при этом именно из-за пепа смогли обогнать ли лигу )))
Клопп кубковый тренер, настроить на один матч жизни там все такое, на дистанции выстроить команды у него как мы видим не получается. И как интересно игра в ЛЧ Ливерпуля растит уровень Брайтона, Саутгемптона и других?
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Romeo Yankovich
Ответ Питер Пэн
То есть Пеп сознательно не создал ни одного голевого момента за весь матч, чтобы Тухель и Челси наслаждались победой?
Конечно нет. В его голове был совершенно иной план, правда не реализовался он. В этом и вся суть пепа: он в важных матчах начинает придумывать какие-то замысловатые тактики.
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grek087
Ответ rigobersong
Офигеть, только сейчас осознал, у Пепа Чемпионств в АПЛ больше, чем у Венгера:)
Если бы у Венгера были такие возможности как у пепа то уверен что чемпионств было бы больше, чем есть. Сколько там, 3? Было бы больше. Но строящийся стадион, выжимание из дров максимум, непонятные дешёвые трансферы списанных футболистов типа Озила сильно помешали показать Венеру свой максимум. У Пепа куда больше возможностей, скамейка длиннющая и на длинной дистанции это работает. Но отсутствие духа и яиц в кубковых матчах у команд Пепа на лицо. Ему нужны величайшие игроки эпохи Хави, Иньеста, Месси, Маскерано, Алвес и Пуйоль в расцвете своих сил, чтобы выцепить ЛЧ. Мое мнение максимально субъективно, но это и есть факт на данный момент. Без машин в составе Пеп не в состоянии выполнить задачу. Гений? Определено гений. Так гениально сливать главный турнир Европы на протяжении столько лет имея такие возможности может только гений)
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Cash_flow
Ответ headmaster
А как он тебя унизил?
Неважно, главное ригобер довольный :)))
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NottinghamForest79
Ответ rigobersong
Пеп доминатор, лучший тренер в истории футбола, должен стать самым титулованным тренером в мире!:)
НЕ ЛУЧШИЙ
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Ильнур Хасанов
Нужно еще пару миллиардов на трансферы. А то нынешний состав дно. Который даже второсортный кубок выиграть не может.
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Egobrain
Ответ slatar99
>>> Нынешний АПЛ полностью продукт Пепа. Ну, скорее нынешняя АПЛ - это продукт Ман сити и его владельцев. Это первые огромные деньги в лиге были, за ними остальные потянулись.
Абрамович: ну да, ну да, пошел я на...
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Egobrain
Ответ Родя Раскольников
И в 2 из 3 финалов проигрыш был испанскому клубу. Уж не знаю, как это может поспособствовать противостоянию с Ла Лигой.
ну да, лучше вылететь пораньше, можно тоже от испанцев
вот это-то поможет точно
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kostjagin1
Ответ Экспертное мнение
Любят Венгеру приписывать революцию в АПЛ. Тоже самое можно сказать и про Пепа, именно с его приходом АПЛ прибавил и обогнал Ла Лигу в таблице УЕФА впервые за 10 лет, каталонец просто показал туземцам как играть в футбол мозгами, остальные тоже стали подтягиваться к его уровню и вот тебе успехи в Европе, за 6 лет работы успел даже воспитать нового доминатора в лице Артеты))) Нынешний АПЛ полностью продукт Пепа.
А вот и экшпердное диванное подъехало :)))
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Газеров Серов
То есть, это не потому что Саутгемптон выиграл, а потому что у Сити 4 победы. Может потому что опять «Гвардиола» случилась с Сити
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Митрандир цвета хаки
Ответ Василий Леонов
Просто до боссов АПЛ наконец дошло, что нужно вкладываться не только в игроков, но и в тренеров. И постепенно лучшие тренеры мира перекочевали в АПЛ
Если бы у Венгера был карт-бланж как у Пепа с миллиардными покупками в каждое окно, возможно мы бы увидели одну из самых эстетичных футбольных команд в истории футбола. Потому как, даже с калеками в составе вроде Волкота, Ивоби, Шамахами Арсенал Венгера выделялся красивой игрой
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Питер Пэн
Ответ Romeo Yankovich
Просто нужно не перемудривать. В любом матче главный оппонент Гвардиолы - это сам Пеп. Так было и в финале лч 2021
То есть Пеп сознательно не создал ни одного голевого момента за весь матч, чтобы Тухель и Челси наслаждались победой?
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slatar99
Ответ Экспертное мнение
Любят Венгеру приписывать революцию в АПЛ. Тоже самое можно сказать и про Пепа, именно с его приходом АПЛ прибавил и обогнал Ла Лигу в таблице УЕФА впервые за 10 лет, каталонец просто показал туземцам как играть в футбол мозгами, остальные тоже стали подтягиваться к его уровню и вот тебе успехи в Европе, за 6 лет работы успел даже воспитать нового доминатора в лице Артеты))) Нынешний АПЛ полностью продукт Пепа.
>>> Нынешний АПЛ полностью продукт Пепа.

Ну, скорее нынешняя АПЛ - это продукт Ман сити и его владельцев. Это первые огромные деньги в лиге были, за ними остальные потянулись.
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Родя Раскольников
Ответ Козявки Терри
Интересно. Клопп после прихода в апл: финал ЛЕ и 3 финала ЛЧ. Но при этом именно из-за пепа смогли обогнать ли лигу )))
И в 2 из 3 финалов проигрыш был испанскому клубу. Уж не знаю, как это может поспособствовать противостоянию с Ла Лигой.
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Экспертное мнение
Ответ Козявки Терри
Интересно. Клопп после прихода в апл: финал ЛЕ и 3 финала ЛЧ. Но при этом именно из-за пепа смогли обогнать ли лигу )))
Клопп молодец, в немецкой системе нельзя сомневаться, он тоже показал диким туземцам настоящий футбол. Но всё же воспитать своего тренера (Артету) и вместе возглавлять таблицу АПЛ - такое Пеп еще нигде не вытворял, полностью узурпировал лигу.
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Василий Леонов
Ответ Козявки Терри
Интересно. Клопп после прихода в апл: финал ЛЕ и 3 финала ЛЧ. Но при этом именно из-за пепа смогли обогнать ли лигу )))
Просто до боссов АПЛ наконец дошло, что нужно вкладываться не только в игроков, но и в тренеров. И постепенно лучшие тренеры мира перекочевали в АПЛ
+6
-1
+5
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Козявки Терри
Ответ Экспертное мнение
Любят Венгеру приписывать революцию в АПЛ. Тоже самое можно сказать и про Пепа, именно с его приходом АПЛ прибавил и обогнал Ла Лигу в таблице УЕФА впервые за 10 лет, каталонец просто показал туземцам как играть в футбол мозгами, остальные тоже стали подтягиваться к его уровню и вот тебе успехи в Европе, за 6 лет работы успел даже воспитать нового доминатора в лице Артеты))) Нынешний АПЛ полностью продукт Пепа.
Интересно. Клопп после прихода в апл: финал ЛЕ и 3 финала ЛЧ. Но при этом именно из-за пепа смогли обогнать ли лигу )))
+31
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+24
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Экспертное мнение
Ответ rigobersong
Офигеть, только сейчас осознал, у Пепа Чемпионств в АПЛ больше, чем у Венгера:)
Любят Венгеру приписывать революцию в АПЛ. Тоже самое можно сказать и про Пепа, именно с его приходом АПЛ прибавил и обогнал Ла Лигу в таблице УЕФА впервые за 10 лет, каталонец просто показал туземцам как играть в футбол мозгами, остальные тоже стали подтягиваться к его уровню и вот тебе успехи в Европе, за 6 лет работы успел даже воспитать нового доминатора в лице Артеты))) Нынешний АПЛ полностью продукт Пепа.
+15
-11
+4
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Romeo Yankovich
Просто нужно не перемудривать. В любом матче главный оппонент Гвардиолы - это сам Пеп. Так было и в финале лч 2021
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Romeo Yankovich
Ответ Этот Райола хочет денег
правильно, надо сконцентрироваться на победе в ЛЧ и все таки взять чашку с МанСити!
После вылета из лч: всё из-за 4 побед в АПЛ за 5 лет.
+30
-6
+24
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headmaster
Ответ rigobersong
Нормально Пеп унижает:)😀
А как он тебя унизил?
+4
-2
+2
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Этот Райола хочет денег
правильно, надо сконцентрироваться на победе в ЛЧ и все таки взять чашку с МанСити!
+11
-5
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rigobersong
Пеп доминатор, лучший тренер в истории футбола, должен стать самым титулованным тренером в мире!:)
+3
-9
-6
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rigobersong
Офигеть, только сейчас осознал, у Пепа Чемпионств в АПЛ больше, чем у Венгера:)
+56
-20
+36
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mArty-.-
Как же в этом плане жалко тренеров. Каждую пресс-конференцию, каждое интервью задают одни и те же вопросы и приходится выдумывать что-то подобное, чтобы отстали
+3
-1
+2
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