Гвардиола о вылете «Ман Сити» из Кубка лиги: «Это случилось из-за 4 побед в АПЛ за 5 лет»

заявил, что после 4 побед в за 5 лет « » нуждается в перезагрузке.

В чемпионате Англии «Сити» занимает 2-е место, на 5 очков отставая от лидирующего «Арсенала». Несколько дней назад «горожане» вылетели из Кубка английской лиги от « » (0:2).

«Случившееся меня не удивило. Я старался избежать этого. Но это произошло. Надеюсь, больше такого не будет, но это случилось, потому что мы 4 раза за 5 лет выиграли АПЛ. Иногда нужна перезагрузка.

В прошлом сезоне это было нашим преимуществом, но после двух подряд побед в чемпионате такое может случиться. Мы не были готовы выйти на поле и быть самими собой. Я говорю не о победе в Кубке лиги, а о том, чтобы быть теми, кто вы есть, и делать то, что мы делаем в каждом матче.

На старте сезона я был немного обеспокоен в связи с тем, что такое может произойти, и, к сожалению, это случилось. Не знаю, повторится ли это, но сейчас меня это не волнует», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Сегодня, 14 января, «Ман Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 15:30 по московскому времени.