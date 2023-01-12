Илкай Гюндоган: «C «Ман Сити» что-то не так. Игра, страсть, желание – не как в прежние годы»
Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о поражении от «Саутгемптона» (0:2).
«Нам не хватило настроя, уверенности, самоотдачи. Есть ощущение, что как сегодня, так и в целом в последних матчах мы могли выступить лучше.
Мы выигрывали, но я чувствую, что чего-то не хватает, что-то не так. Сейчас команде не хватает какого-то особого рецепта, игра, страсть, желание не такие, как в прежние годы.
Надеюсь, это поражение нас разбудит. Нам нужно снова начать усердно работать и быть скромными, потому что нельзя получить все желаемое автоматически», – сказал Гюндоган.
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Надо новые вызовы. Этот год переходной. Надо перезагрузка и может быть, обновление состава.
Холланд абсолютно не в тему пришел.
К ЛЧ скорее всего, тоже не соберутся.
Непонятно одно, зачем Пеп продлился. Что ему делать в одной команде с Холландом?
С нуля начинать? Трудновато.
Тем более в АПЛ, третий титул подряд? С игроками, которые уже несколько раз выиграли?