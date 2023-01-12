Илкай Гюндоган: «C «Ман Сити» что-то не так. Игра, страсть, желание – не как в прежние годы»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги Саутгемптон Илкай Гюндоган Футбол

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о поражении от «Саутгемптона» (0:2).

«Нам не хватило настроя, уверенности, самоотдачи. Есть ощущение, что как сегодня, так и в целом в последних матчах мы могли выступить лучше.

Мы выигрывали, но я чувствую, что чего-то не хватает, что-то не так. Сейчас команде не хватает какого-то особого рецепта, игра, страсть, желание не такие, как в прежние годы.

Надеюсь, это поражение нас разбудит. Нам нужно снова начать усердно работать и быть скромными, потому что нельзя получить все желаемое автоматически», – сказал Гюндоган.

«Лучшая команда победила». «Сити» вылетел из Кубка лиги – Пеп впервые проиграл в 1/4 домашнего турнира

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11 комментариев

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Alimosha
Это потому что от вас Зина ушла
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liverpool and barcelona fan
Пересидел там Пепка просто. Во внутренних турнирах выиграли все и не раз. Думаю в случае победы в ЛЧ он уйдет.
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Ready2riot
Ответ Johnny Mnemonik
Это стиль сити-пепа перед важным матчем прикинуться, чтобы пустить пыль в глаза соперника. Все с ними нормально, одна из сильнейших команд мира!
Не пали )
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Ready2riot
Ответ Madhamish
Тупо наелись. Надо новые вызовы. Этот год переходной. Надо перезагрузка и может быть, обновление состава. Холланд абсолютно не в тему пришел. К ЛЧ скорее всего, тоже не соберутся. Непонятно одно, зачем Пеп продлился. Что ему делать в одной команде с Холландом? С нуля начинать? Трудновато.
Да не заиграет Халанд в апл, успокойся 😅
+2
-2
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Johnny Mnemonik
Это стиль сити-пепа перед важным матчем прикинуться, чтобы пустить пыль в глаза соперника. Все с ними нормально, одна из сильнейших команд мира!
0
-1
-1
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Madhamish
Тупо наелись.
Надо новые вызовы. Этот год переходной. Надо перезагрузка и может быть, обновление состава.
Холланд абсолютно не в тему пришел.
К ЛЧ скорее всего, тоже не соберутся.
Непонятно одно, зачем Пеп продлился. Что ему делать в одной команде с Холландом?
С нуля начинать? Трудновато.
0
-2
-2
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Okaka
Ответ bostonKG
В ЛЧ будет совсем другая команда
в ЛЧ вечные эксперименты Пепа
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Blood__type
Ответ Эксперт со спортса
Деньги решают не все
Причем тут деньги вообще?
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#SharkTeam
Ну это известная проблема. Удержаться на вершине сложнее. Кто-то раз в 30 лет доедет до титула и эмоционально сдувается.
Тем более в АПЛ, третий титул подряд? С игроками, которые уже несколько раз выиграли?
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Эксперт со спортса
Деньги решают не все
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bostonKG
В ЛЧ будет совсем другая команда
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-1
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