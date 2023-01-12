Илкай Гюндоган: «C «Ман Сити» что-то не так. Игра, страсть, желание – не как в прежние годы»

Хавбек « » высказался о поражении от « » (0:2).

«Нам не хватило настроя, уверенности, самоотдачи. Есть ощущение, что как сегодня, так и в целом в последних матчах мы могли выступить лучше.

Мы выигрывали, но я чувствую, что чего-то не хватает, что-то не так. Сейчас команде не хватает какого-то особого рецепта, игра, страсть, желание не такие, как в прежние годы.

Надеюсь, это поражение нас разбудит. Нам нужно снова начать усердно работать и быть скромными, потому что нельзя получить все желаемое автоматически», – сказал Гюндоган.

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