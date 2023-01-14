Гюндоган перед «МЮ»: «Ман Сити» ждет очень тяжелое дерби – возможно, сложнейшее за последние годы»

поделился мыслями перед игрой «Манчестер Сити» и « ».

«Я знаю, на что мы способны на поле. Все мы это знаем. Нужно просто подойти к игре с правильным настроем и быть готовыми принять любой вызов. Сейчас я уверен в нас, хоть меня до сих пор расстраивает и разочаровывает результат игры с «Саутгемптоном». Уверен, что в дерби мы выступим иначе.

Все будет совсем не так [как в сентябре]. Сейчас у «Манчестер Юнайтед» очень хороший период. Они полны уверенности в себе, они голодны, они хотят побеждать. Они подписали очень хороших игроков летом. Иногда требуется время. Кажется, у них стало все получаться, так что нас ждет очень тяжелое дерби – возможно, сложнейшее манчестерское дерби за последние годы.

Поездка на «Олд Траффорд» – это всегда особенно. Нам будет очень трудно. Нужно сыграть гораздо лучше, чем с « », – сказал капитан « ».

Манчестерское дерби состоится сегодня, 14 января, и начнется в 15:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.