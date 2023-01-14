Гюндоган перед «МЮ»: «Ман Сити» ждет очень тяжелое дерби – возможно, сложнейшее за последние годы»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги Саутгемптон Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган поделился мыслями перед игрой «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Я знаю, на что мы способны на поле. Все мы это знаем. Нужно просто подойти к игре с правильным настроем и быть готовыми принять любой вызов. Сейчас я уверен в нас, хоть меня до сих пор расстраивает и разочаровывает результат игры с «Саутгемптоном». Уверен, что в дерби мы выступим иначе.

Все будет совсем не так [как в сентябре]. Сейчас у «Манчестер Юнайтед» очень хороший период. Они полны уверенности в себе, они голодны, они хотят побеждать. Они подписали очень хороших игроков летом. Иногда требуется время. Кажется, у них стало все получаться, так что нас ждет очень тяжелое дерби – возможно, сложнейшее манчестерское дерби за последние годы.

Поездка на «Олд Траффорд» – это всегда особенно. Нам будет очень трудно. Нужно сыграть гораздо лучше, чем с «Саутгемптоном», – сказал капитан «Манчестер Сити».

Манчестерское дерби состоится сегодня, 14 января, и начнется в 15:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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7 комментариев

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m053
Сити пролетит, у них спад
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Антимосковский
Ответ Bunyod Turgunov
Возможно сложнейшее? Может быть один сложнейших? Потому что 2019 году у Сити было 3 поражения в матчах с МЮ
да, но сейчас мю на подъеме и тащит последние матчи, в 2019 же победы были скорее чем-то из ряда вон выходящим
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Нголо Щербатски
Без шансов для горожан, минимум 3 гола в ворота Эдерсона
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Bunyod Turgunov
Возможно сложнейшее? Может быть один сложнейших? Потому что 2019 году у Сити было 3 поражения в матчах с МЮ
+2
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Rakhman Abdulla
Надо отдать должное МанЮ - они даже в разобранном состоянии пеп Тим частенько выносили помнится
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RealJericho
Удачи Манчестеру сегодня😁😁😁
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Enotaz24
Ждём яркий и огненный матч. И обилие голов
+2
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