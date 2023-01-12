Тренер «Саутгемптона» о победе над «Сити»: «Мы не просто держались, а представляли угрозу. Пеп – новатор, у него всегда есть решения»

Главный тренер «Саутгемптона» Натан Джонс подвел итоги матча с « ».

« » обыграл «горожан» в 1/4 финала Кубка английской лиги со счетом 2:0 и вышел в полуфинал.

«Очень горжусь командой сегодня. Горжусь игроками и тренерским штабом за хорошие решения под давлением.

Тренер «Сити» – новатор, у него всегда есть решения. Изменения, которые мы сделали, принесли энергию, и мы довели игру до конца. Мы не просто держались, а временами представляли угрозу, так что я действительно горжусь командой.

Команда забила недостаточно. Мы должны быть более мощной силой. Секу [Мара] забил свой первый гол, и это великолепно. Мы хотим быть передовой командой, которая играет на ноль в обороне и забивает голы», – заявил Джонс в интервью BBC Radio 5.

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