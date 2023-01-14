Агент Баринова: «Бешикташ» готов как купить Дмитрия, так и арендовать с правом выкупа. «Локо» получил запрос»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Дмитрий Баринов агенты ТАСС Павел Банатин Футбол

В «Локомотив» поступил запрос от «Бешикташа» о переходе Дмитрия Баринова.

Об этом сообщил агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива».

«Локомотив» получил запрос от «Бешикташа» на проведение трансфера, возможен или нет. Дмитрий на все готов, чтобы прогрессировать и улучшать свои футбольные качества.

«Бешикташ» готов как и купить его, так и взять в аренду с правом выкупа», – сообщил Банатин.

Ранее гендиректор «Бешикташа» подтвердил, что клуб заинтересован в подписании Баринова. Агент игрока говорил, что на трансфере Дмитрия настаивает тренер турецкого клуба Шенол Гюнеш. 

Баринов – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне у него 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику 26-летнего хавбека можно изучить здесь.

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31 комментарий

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Алекс Кадет
Для него это пока лучшее предложение
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AloneInTheDark
Ответ Федя-гол
Ну вот кстати уровня клаудиньо в Турции немного игроков, всякие актюркоглу и рашицы и престарелые мертенсы не сильнее
Согласен, но речь про то, что их там больше, и явно лучше играть против них, чем против Садыгова и прочих российских кудесников мяча.
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Dmitry Orlov
Посмотрел я на Трансфермаркт и заметил вот что: Бешикташа НИКОГДА не было покупок дороже 8 миллионов.
А если открыть вкладку "самые дорогие новички", где сравнивается сумма трансфера и оценка стоимости игрока в этот момент - видно, что многих они брали ДЕШЕВЛЕ их оценки:
Куарежма стоил 12, его взяли за 7,3
Ляйич стоил 12, его взяли за 6,5
Демба Ба - 11, а взяли за 6
Симао Саброза - 9, взяли за 900 тысяч!
Домагой Вида оценивался в 9, а Натан Редмонд в 18 - их взяли свободными агентами

Так что клубу и болельщикам не раскатывать губу. Если за Бару Бешикташ предложит 6 - это будет нормальный вариант. 7 - вообще повезло. На 9, в которые он оценивается по ТМ, а тем более - на 15, которые прописаны в отступных - лучше вообще не рассчитывать.
А если продать дёшево - надо будет где-то искать деньги для покупки игрока на замену. Карпукас хорош, а что если травма? Что если, как это нередко бывает у молодых, сдаст? Кем его клуб будет заменять?
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Dmitry Orlov
Ответ За наш футбол!
Даже не думай езжай! Здесь всех звезд сдержал., закрыл,нейтрализовал.,волнорез оборонных действий командной игры наточил! Карпукас с удовольствием отработает за тебя,и за себя. И вот ещё.,Дима годы неумолимо бегут., пару-тройку лет назад ты выглядел гораздо лучше.
"пару лет назад" у Димы был разрыв крестов, он полгода не играл, потом набирал форму... едва ли он тогда выглядел "гораздо лучше"
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Северный болельщик
Если не поедет с зоны комфорта, через пару лет будет играть за Крылья или Оренбург
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Сергей Орлов
Отличный город, весёлый чемпионат, еврокубки. Надо ехать, конечно.
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Макс Шева
Турецкий -кальянные футбол лишь заставит парня больше времени уделять релаксу,после такого очень сложно набрать форму и куда -то стартануть.Хороший шанс избежать военных сборов и призыва,заодно релаксируя пару лет в кальяном чемпионате.
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-3
-3
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Игорь Замаруев
Ответ vrazrez
Надо уходить. Из Бешикташа прямая дорога в МЮ протоптана.
А после МЮ будет контракт на 200 миллионов от Аль-Нассра)
+2
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+2
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Дмитрий Родионов
Конечно жаль,но для него это будет лучше,бешикташ ьудет играть в еврокубках да и посильней он щас локо.
+3
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+3
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Водяра
4 ящика помидоров за Баринова.
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-1
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San9
Сейчас локомотив затребует пятнашку и никуда он не уйдет
+1
-1
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ALMANAC
Уход такого капитана только усилит команду, а главное разгрузит команду психологически.
+1
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Милчик
Бешикташ топовый Турецкий клуб. Стамбул прекраснейший город. Почему нет?
+7
-1
+6
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За наш футбол!
Даже не думай езжай!
Здесь всех звезд сдержал., закрыл,нейтрализовал.,волнорез оборонных действий командной игры наточил!
Карпукас с удовольствием отработает за тебя,и за себя.
И вот ещё.,Дима годы неумолимо бегут., пару-тройку лет назад ты выглядел гораздо лучше.
+1
-1
0
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LLiriKK
Слабая замена Хатчинсону какая-то.
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Пушка_Кутепова
Блин Бешикташа скаут слепой ? Чем ему понравился Баринов ? Значит он за ним следит давно , и надеется что Дмитрий вернутся на свой уровень
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Пушка_Кутепова
ПЕРЕХОДИ НЕ ДУМАЯ!!!
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Матвей Суицидин
Бешикташ крутой клуб, борется за ЛЧ и как минимум будет в ЛЕ. Надо уходить, возраст уже 26 лет. Нужно дальше прогрессировать, потенциал есть. При удачном стечении обстоятельств можно и в еврочемпионаты переехать. Но и Турция сейчас не самый худший вариант.
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Spartakus1984
Потенциально это лучший игрок Локо,без него точно могут вылететь,смысл продавать его зимон?
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Федя-гол
Ответ AloneInTheDark
Очень смешно! Там есть намного более креативные и острые игроки, чем вся бразильская шайка-лейка в мешке.
Ну вот кстати уровня клаудиньо в Турции немного игроков, всякие актюркоглу и рашицы и престарелые мертенсы не сильнее
+5
-3
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Виктор
А какие у него футбольные качества? А никаких.
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Кино Музыка
Неплохой клуб в принципе. Выше Локо в таблице.
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radish69
Надо уходить. Локо ничего не потеряет и для него новый вызов
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AloneInTheDark
Ответ Зелёный гопник
Дима надо ехать, там не будет Клаудиньо, закрывать его не нужно в таком случае 😁
Очень смешно!
Там есть намного более креативные и острые игроки, чем вся бразильская шайка-лейка в мешке.
+8
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Давид Agabekyan
Ответ Streetbor
не поедет. А потом будет рассказывать как хотел, но в последний момент не рассраслось.
Раньше разговоры про Тоттенхэм были, а сейчас уже про Бешикташ. Настолько наш футбол скатился
+3
-10
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