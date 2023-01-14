Агент Баринова: «Бешикташ» готов как купить Дмитрия, так и арендовать с правом выкупа. «Локо» получил запрос»

В « » поступил запрос от «Бешикташа» о переходе .

Об этом сообщил агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива».

«Локомотив» получил запрос от «Бешикташа» на проведение трансфера, возможен или нет. Дмитрий на все готов, чтобы прогрессировать и улучшать свои футбольные качества.

«Бешикташ» готов как и купить его, так и взять в аренду с правом выкупа», – сообщил Банатин.

Ранее гендиректор « » подтвердил, что клуб заинтересован в подписании Баринова. Агент игрока говорил, что на трансфере Дмитрия настаивает тренер турецкого клуба Шенол Гюнеш.

Баринов – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне у него 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику 26-летнего хавбека можно изучить здесь.