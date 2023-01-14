Агент Баринова: «Бешикташ» готов как купить Дмитрия, так и арендовать с правом выкупа. «Локо» получил запрос»
В «Локомотив» поступил запрос от «Бешикташа» о переходе Дмитрия Баринова.
Об этом сообщил агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива».
«Локомотив» получил запрос от «Бешикташа» на проведение трансфера, возможен или нет. Дмитрий на все готов, чтобы прогрессировать и улучшать свои футбольные качества.
«Бешикташ» готов как и купить его, так и взять в аренду с правом выкупа», – сообщил Банатин.
Ранее гендиректор «Бешикташа» подтвердил, что клуб заинтересован в подписании Баринова. Агент игрока говорил, что на трансфере Дмитрия настаивает тренер турецкого клуба Шенол Гюнеш.
Баринов – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне у него 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за клуб во всех турнирах.
Полную статистику 26-летнего хавбека можно изучить здесь.
А если открыть вкладку "самые дорогие новички", где сравнивается сумма трансфера и оценка стоимости игрока в этот момент - видно, что многих они брали ДЕШЕВЛЕ их оценки:
Куарежма стоил 12, его взяли за 7,3
Ляйич стоил 12, его взяли за 6,5
Демба Ба - 11, а взяли за 6
Симао Саброза - 9, взяли за 900 тысяч!
Домагой Вида оценивался в 9, а Натан Редмонд в 18 - их взяли свободными агентами
Так что клубу и болельщикам не раскатывать губу. Если за Бару Бешикташ предложит 6 - это будет нормальный вариант. 7 - вообще повезло. На 9, в которые он оценивается по ТМ, а тем более - на 15, которые прописаны в отступных - лучше вообще не рассчитывать.
А если продать дёшево - надо будет где-то искать деньги для покупки игрока на замену. Карпукас хорош, а что если травма? Что если, как это нередко бывает у молодых, сдаст? Кем его клуб будет заменять?
Здесь всех звезд сдержал., закрыл,нейтрализовал.,волнорез оборонных действий командной игры наточил!
Карпукас с удовольствием отработает за тебя,и за себя.
И вот ещё.,Дима годы неумолимо бегут., пару-тройку лет назад ты выглядел гораздо лучше.
Там есть намного более креативные и острые игроки, чем вся бразильская шайка-лейка в мешке.