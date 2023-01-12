«Бешикташ» отправит «Локо» запрос о трансфере Баринова («РБ Спорт»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Дмитрий Баринов Футбол

Дмитрий Баринов интересен «Бешикташу».

Как сообщает «РБ Спорт», в ближайшее время турецкий клуб намерен отправить официальное предложение «Локомотиву».

Переговоры по трансферу полузащитника на данный момент не ведутся.

Соглашение Дмитрия Баринова с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. Со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

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30 комментариев

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Ростовский
Ответ IStranger
Вообще и никогда играть не будет?
Может будет, а может и нет.
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Павел Метёлкин
хоть в Европе поиграет!!!!
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Пушка_Кутепова
Если реально зовут и не пойдет , то будет дурачком
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Michael Boldyrev
Ответ Ростовский
Зачем переходить в лигу, которая слабее РПЛ?
Уже год как минимум ровня. Минимум.
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Michael Boldyrev
Было бы интересно глянуть. Понимаю, что дело больше в травмах, но еще и какая-то психологическая усталость у него - добрался до какого-то уровня и в его районе и законсервировался причем сразу статусе "ж/д ветерана".

Вот если не доконали его травмы, то реально выстрелить может.
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Средний палец Кирана Тирни
Агенты российских игроков совсем не могут в фантазию. Если раньше пели про Валенсии, то теперь только про Турцию вкидывать. Ждем нового контракта с Локомотивом 😆
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last_guard
Зачем ему туда ехать? Там пахать и доказывать надо, а здесь и так неплохо кормят.
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kk.abb
Ответ Юрий Кечко
Баринов скажет что хочет играть в топ 5 в клубе претендующем на Еврокубки ...скриньте
Тогда в локо закончит
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kk.abb
Ответ Ростовский
Зачем переходить в лигу, которая слабее РПЛ?
Турция сильнее сейчас.
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IStranger
Ответ Ростовский
Бешикташ не играет
Вообще и никогда играть не будет?
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Ростовский
Ответ IStranger
Там в еврокубках играют. И есть шанс потом без проблем на повышение пойти.
Бешикташ не играет
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Игорь Замаруев
Ответ Юрий Кечко
Баринов скажет что хочет играть в топ 5 в клубе претендующем на Еврокубки ...скриньте
Он это скажет по пути в Турцию😂
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IStranger
Ответ Ростовский
Зачем переходить в лигу, которая слабее РПЛ?
Там в еврокубках играют. И есть шанс потом без проблем на повышение пойти.
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WelcomeBackPURE
Ну да, очень он нужен там
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Александр Горлов
Ответ karlsson27
Неужели турки сошли с ума
Почему? Баринов не уровень пятого места чемпионата Турции?
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Loooong
Считаю шикарный вариант. Надо расти
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karlsson27
Неужели турки сошли с ума
0
-6
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Ростовский
Ответ Сергей Сунчилиев
Я думаю пусть поедет, заслужил. Но по окончании этого сезона, летом.
Зачем переходить в лигу, которая слабее РПЛ?
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-6
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Amalfitano
Надо переходить. В рпл вмегда успеет вернуться.
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Зелёный гопник
На органы хотят взять Диму ?😅
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OldRedWhite
Ответ brig_Mercury
Кура на НГ? Так-то пост Рождественский до 6 января...
Меньше процента граждан посетило Рождественскую службу …
Сколь % интересно держат пост ?
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Юрий Кечко
Баринов скажет что хочет играть в топ 5 в клубе претендующем на Еврокубки ...скриньте
+12
-1
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brig_Mercury
Ответ Евгений Сомов
Даже моя кура на НГ была не такая жирная как эта утка.
Кура на НГ? Так-то пост Рождественский до 6 января...
+2
-2
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Чётко_как_чечётка
Буду только рад за Бару. Ещё бы Антону уехать))
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OldRedWhite
Ответ Евгений Сомов
Даже моя кура на НГ была не такая жирная как эта утка.
А как же зенитчик ?
И гробовщик Сборной России ?
Они то играют !
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-2
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