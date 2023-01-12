«Бешикташ» отправит «Локо» запрос о трансфере Баринова («РБ Спорт»)
Дмитрий Баринов интересен «Бешикташу».
Как сообщает «РБ Спорт», в ближайшее время турецкий клуб намерен отправить официальное предложение «Локомотиву».
Переговоры по трансферу полузащитника на данный момент не ведутся.
Соглашение Дмитрия Баринова с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. Со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
Вот если не доконали его травмы, то реально выстрелить может.
Сколь % интересно держат пост ?
И гробовщик Сборной России ?
Они то играют !