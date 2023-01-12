«Бешикташ» отправит «Локо» запрос о трансфере Баринова («РБ Спорт»)

Дмитрий Баринов интересен «Бешикташу».

Как сообщает «РБ Спорт», в ближайшее время турецкий клуб намерен отправить официальное предложение «Локомотиву».

Переговоры по трансферу полузащитника на данный момент не ведутся.

Соглашение Дмитрия Баринова с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. Со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.