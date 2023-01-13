Первый тренер Баринова о «Бешикташе»: «Дима, пора уезжать! Время настало. Чемпионат Турции сейчас сильнее РПЛ»

Первый тренер посоветовал футболисту перейти в « ».

«Баринов должен переходить в «Бешикташ» и играть в еврокубках. Если бы он был помоложе, то я бы советовал ему остаться в России, но сейчас Дима на пике формы. Он все отдал «Локомотиву».

В руководстве клуба понимают, что он скоро может уйти и за меньшие деньги. Так дайте ему поиграть в Европе! Турецкий чемпионат сейчас сильнее Мир .

Тем более Дмитрий профессионал и всегда выбирает спортивную составляющую. Он хочет играть в сильной команде и проявить себя в еврокубках.

Уверен, Дима заиграет в «Бешикташе». Он суперуниверсал. При мне играл под нападающим, затем крайнего защитника, а в « » вообще опорника и центрального защитника. Это настоящий боец со светлой головой, которого ценит и тренер нашей сборной Валерий Карпин.

Баринов на поле не щадит ни себя, ни соперника. Он полностью отдается игре.

Если «Бешикташ» хочет добиваться результатов, то он и является футболистом под любые задачи клуба. Время настало. Дима, пора уезжать!» – сказал Александр Тихонов.