Агент Баринова о «Бешикташе»: «Лично тренер настаивает на трансфере Димы»
Агент хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова подтвердил интерес со стороны «Бешикташа».
«Бешикташ» заинтересован в переходе Баринова, это правда. Они готовы рассмотреть и трансфер, и аренду.
Но скажу, что лично тренер турецкого клуба Шенол Гюнеш настаивает именно на трансфере Димы.
Все остальные вопросы надо задавать руководству «Локомотива», – сказал Павел Банатин.
Ранее появилась информация, что «Бешикташ» заинтересован в покупке Баринова у «Локомотива». Пока переговоры не начались.
Игрок даже для Турции
Тренер Бешикташа сказал Диме, что не устанет повторять ....
РЖД или РПЛ, только и всего.