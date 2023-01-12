Агент Баринова о «Бешикташе»: «Лично тренер настаивает на трансфере Димы»

Агент хавбека « » подтвердил интерес со стороны « ».

«Бешикташ» заинтересован в переходе Баринова, это правда. Они готовы рассмотреть и трансфер, и аренду.

Но скажу, что лично тренер турецкого клуба настаивает именно на трансфере Димы.

Все остальные вопросы надо задавать руководству «Локомотива», – сказал Павел Банатин.

Ранее появилась информация, что «Бешикташ» заинтересован в покупке Баринова у « ». Пока переговоры не начались.