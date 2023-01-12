Агент Баринова о «Бешикташе»: «Лично тренер настаивает на трансфере Димы»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Шенол Гюнеш Дмитрий Баринов агенты Чемпионат.com Павел Банатин Футбол

Агент хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова подтвердил интерес со стороны «Бешикташа».

«Бешикташ» заинтересован в переходе Баринова, это правда. Они готовы рассмотреть и трансфер, и аренду.

Но скажу, что лично тренер турецкого клуба Шенол Гюнеш настаивает именно на трансфере Димы.

Все остальные вопросы надо задавать руководству «Локомотива», – сказал Павел Банатин.

Ранее появилась информация, что «Бешикташ» заинтересован в покупке Баринова у «Локомотива». Пока переговоры не начались.

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9 комментариев

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Сергей Орлов
Если правда - надо ехать, конечно.
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WelcomeBackPURE
Слабый
Игрок даже для Турции
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Никита Самарин
Локо и так непросто придётся весной, так если ещё Баринов уедет, вообще тяжко.
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Blaumerc
Чемпионат Турции не уступает РПЛ, по привлекательности и маркетингу вообще превосходит РПЛ, тем более еврокубки есть. Однозначно ехать.
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ТрактоПоктер
Агент Баринова:
Тренер Бешикташа сказал Диме, что не устанет повторять ....
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tolstiy
Ответ Anthony Hlyanov
Надо ехать, и еврокубки есть, и из Европы лучше разглядеть смогут
Он не 19 летний чтобы его рассматривать, в европе и так в курсе что он представляет...
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Ахимассс
Все эти разговоры о мифических интересах за рубежом всего лишь попытка набить цену для Зенита
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инок
Возможно это просто агентские игры на жирный контракт в
РЖД или РПЛ, только и всего.
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Anthony Hlyanov
Надо ехать, и еврокубки есть, и из Европы лучше разглядеть смогут
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