Роман Павлюченко: «На месте Баринова я не рвался бы в Турцию. Не тот вариант, чтобы проявить себя в Европе»

Теги Локомотив Роман Павлюченко премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция Дмитрий Баринов Чемпионат.com Футбол

Роман Павлюченко считает, что Дмитрию Баринову не стоит переходить из «Локомотива» в «Бешикташ».

«Лично для меня Турция – это не тот вариант, чтобы проявить себя где-то в Европе. «Бешикташ», наверное, не тот клуб, при всем уважении. Но тут все зависит от Дмитрия – нужна ли ему Турция. Мне кажется, что он в «Локомотиве» будет лучше себя чувствовать, чем играя в чемпионате Турции.

Я не знаю, какое место занимает «Бешикташ», но единственное, что может привлечь – участие в Лиге чемпионов. Если Дмитрий понимает, что он как футболист не растет, а деградирует, то можно сменить страну. Я лично на его месте в Турцию не рвался бы.

Здесь не стоит вопрос, зачем уезжать, нужно ли спасти «Локомотив». Если есть вариант и если он хочет, то почему бы не поехать? Это не зависит от того, на каком месте находится «Локомотив». Здесь личные амбиции. Все зависит от Баринова.

Повторюсь, что этот вариант я бы для него как для футболиста не рассматривал», – сказал бывший футболист сборной России.

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8 комментариев

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Валерий Йованович
Так может быть, других вариантов и не будет, что ж ждать то, Ювентуса или Баварии?
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Shuller18
Мне кажется, так будет лучше для всех. Баринов попробует перезагрузить карьеру в не самом плохом месте, у Оздоева там нормально получается, почему Баринов не сможет? А Локо сделает полноценную ставку на Карпукаса
+1
0
+1
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Фут.Боль
Бешик норм вариант для Баринова.
+2
0
+2
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Назар Игорь
95% Турции это Азия, так что в Европе ему играть не придется. И это лучше чем ФНЛ.
0
-1
-1
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igls54
Конечно, после ТТХ советовать Бешикташ другим стрёмно
+3
0
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Kyancey
Т.е. Ромка реально ему советует остаться в 18-м чемпионате Европы без еврокубков, вместо того, чтобы перейти хотя бы в 12-й с еврокубками???
+16
-2
+14
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Niko [Ars]
Конечно, в Локо он будет себя лучше чувствовать и скорее всего останется там. Всё-таки лимитчики у нас очень избалованные - хотят всё и сразу
+4
-2
+2
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angry horse
То ли дело в России сидеть без еврокубков🤔
+27
-2
+25
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