Роман Павлюченко: «На месте Баринова я не рвался бы в Турцию. Не тот вариант, чтобы проявить себя в Европе»

считает, что Дмитрию Баринову не стоит переходить из « » в « ».

«Лично для меня Турция – это не тот вариант, чтобы проявить себя где-то в Европе. «Бешикташ», наверное, не тот клуб, при всем уважении. Но тут все зависит от Дмитрия – нужна ли ему Турция. Мне кажется, что он в «Локомотиве» будет лучше себя чувствовать, чем играя в чемпионате Турции.

Я не знаю, какое место занимает «Бешикташ», но единственное, что может привлечь – участие в Лиге чемпионов. Если Дмитрий понимает, что он как футболист не растет, а деградирует, то можно сменить страну. Я лично на его месте в Турцию не рвался бы.

Здесь не стоит вопрос, зачем уезжать, нужно ли спасти «Локомотив». Если есть вариант и если он хочет, то почему бы не поехать? Это не зависит от того, на каком месте находится «Локомотив». Здесь личные амбиции. Все зависит от Баринова.

Повторюсь, что этот вариант я бы для него как для футболиста не рассматривал», – сказал бывший футболист сборной России.