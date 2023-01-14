Спаллетти о 5:1: «Ювентус» – это колосс, а «Наполи» вел игру и заслужил победу»

Теги Лучано Спаллетти Ювентус серия А Италия Наполи Виктор Осимхен Футбол

Лучано Спаллетти оценил крупную победу «Наполи» над «Ювентусом».

Туринцы на выезде проиграли неаполитанцам со счетом 1:5 в 18-м туре Серии А.

– Команда провела отличную игру в очень высоком темпе – это то, что мы должны делать.

Это прекрасный вечер, болельщики были хороши, команда смогла отплатить им за любовь к цветам «Наполи» и футболу.

Мы правильно вели себя по ходу матча, в том числе благодаря поддержке фанатов, даже после гола «Ювентуса», когда соперник включился.

Если мы будем пытаться идти в единоборства, как мы это делали в случае с их голом, мы будем уступать, потому что это просто не в нашей природе. Так что нам нужно играть с мячом. В этом наша ДНК.

Я поражен потенциалом, который Осимхен еще не реализовал в полной мере, он сильнее всех.

– Вы выиграли со счетом 5:1. Для кого эта победа станет посланием в чемпионате?

– Прежде всего для нас самих: мы все немного страдали от «Ювентуса», потому что, когда играешь против «Юве», часто сталкиваешься с колоссом (гигантом, титаном – прим. Sports.ru).

Чего мы не должны были делать, так это искать предлог, чтобы не пытаться победить. Мы вели игру и заслужили победу, – сказал главный тренер «Наполи» в эфире DAZN.

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8 комментариев

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Пако
Лучано Спаллетти по благородному не беспощаден к поверженному коллеге-сопернику.
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Burel
Колосс Родосский скорее
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Numunu
Сегодня этот колосс был на глиняных ногах 🤷🏻‍♂️
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Колбаскер тут
Ответ atomio
Наполи должен стать чемпионом в этом сезоне. Это была бы прекрасная история
И ЛЧ возьмут
+1
-1
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CIONTRO
И тренер тоже хорош
+5
0
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Velirpa
Спаллетти больно хорохорится перед лживым клубом-середняком, ничего, скоро им опять в серию Б.
0
-3
-3
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Robs8n Madrid
Как, болельщик Реала, могу сказать, что Наполи показывает лучший футбол в Европе в этом сезоне. Зачастую лучший футбол не значит победу. Поэтому очень интересно будет в ЛЧ на них посмотреть.

ПС. Спалетти, конечно, удивляет. Не уровнем скорее, а именно тем, как выстраивает игру в атаке.
0
-3
-3
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atomio
Наполи должен стать чемпионом в этом сезоне. Это была бы прекрасная история
+21
-2
+19
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