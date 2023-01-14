«Кьеза был ужасен, не помогал ни в атаке, ни в обороне. Я думал, что «Юве» не оставит пространства «Наполи». Марокки об 1:5

Теги Лучано Спаллетти Ювентус серия А Италия Наполи Джанкарло Марокки Федерико Кьеза Футбол

Бывший игрок «Ювентуса» прокомментировал разгром от «Наполи».

Туринцы на выезде проиграли неаполитанцам со счетом 1:5 в 18-м туре Серии А.

«Я ожидал такого матча, но думал, что «Юве» не оставит свободного пространства «Наполи».

Я ставил на Кьезу, но он плохо читал матч, был ужасен, не помогал ни в атаке, ни в обороне.

Поздравляю замечательный «Наполи» с победой. Команда Спаллетти прекрасна», – сказал Джанкарло Марокки в эфире Sky Sport.

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3 комментария

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corazón blanco
А решение Аллегри поставить его играть на позицию латераля - гениальное.
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Cruel Snake
«Наполи»
оценка : 5
голов : 5
разгром на 5!
Спасибо за матч, получил удовольствие
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Пепси пеналдувич
Он защитником был в схеме Аллегри, что вы хотели то?
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