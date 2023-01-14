«Кьеза был ужасен, не помогал ни в атаке, ни в обороне. Я думал, что «Юве» не оставит пространства «Наполи». Марокки об 1:5
Бывший игрок «Ювентуса» прокомментировал разгром от «Наполи».
Туринцы на выезде проиграли неаполитанцам со счетом 1:5 в 18-м туре Серии А.
«Я ожидал такого матча, но думал, что «Юве» не оставит свободного пространства «Наполи».
Я ставил на Кьезу, но он плохо читал матч, был ужасен, не помогал ни в атаке, ни в обороне.
Поздравляю замечательный «Наполи» с победой. Команда Спаллетти прекрасна», – сказал Джанкарло Марокки в эфире Sky Sport.
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оценка : 5
голов : 5
разгром на 5!
Спасибо за матч, получил удовольствие