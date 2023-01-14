«Кьеза был ужасен, не помогал ни в атаке, ни в обороне. Я думал, что «Юве» не оставит пространства «Наполи». Марокки об 1:5

Бывший игрок «Ювентуса» прокомментировал разгром от « ».

Туринцы на выезде проиграли неаполитанцам со счетом 1:5 в 18-м туре Серии А.

«Я ожидал такого матча, но думал, что «Юве» не оставит свободного пространства «Наполи».

Я ставил на , но он плохо читал матч, был ужасен, не помогал ни в атаке, ни в обороне.

Поздравляю замечательный «Наполи» с победой. Команда Спаллетти прекрасна», – сказал в эфире Sky Sport.

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