Аллегри об 1:5 от «Наполи»: «Заслуженное поражение, «Юве» пропускал голы в легко читаемых ситуациях»

Теги Ювентус серия А Италия Наполи Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри отреагировал на крупное поражение «Ювентуса» от «Наполи».

Туринцы на выезде проиграли неаполитанцам со счетом 1:5 в 18-м туре Серии А.

«Соперник провел хороший матч, а нам не хватало сил и энергии.

Счет стал 0:2 в лучший для нас момент в матче. Это футбол. Такие матчи бывают раз в год. Нам нужно оправиться и восстановиться, еще много матчей впереди.

Казалось, что мы можем пропустить гол в любой момент игры. Это заслуженное поражение, мы пропускали голы в легко читаемых ситуациях. Когда в таких матчах допускаешь определенные ошибки, трудно не пропустить.

Мы не должны сыпаться, потому что выиграли 8 матчей подряд перед этим – надо вернуться на этот путь.

Такие вечера случаются, это случилось в матче против лидера чемпионата, который заслуживает того места, на котором находится.

Как и во всех негативных ситуациях, постараемся найти плюсы. Это поражение нужно принять и идти дальше», – сказал главный тренер «Юве» в эфире DAZN.

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25 комментариев

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Nekrasen
Это слова Аллегри или Моуриньо? Виноваты игроки из-за ошибок в простых ситуациях))) Блин. У меня тоже полон холодильник лангустин, крепкого Эля бельгийского, и сыра Дели Альпи (он швейцарский) и что? Он матчи Наполи разбирал вообще как они создают опасные моменты? Задрался скотина на всяких Специях 1-0 и будет теперь Данило рассказывать где он косячит? Я ни разу Наполи бомжами не называл, хотя президент тот ещё урод) Но в ЛЧ буду болеть за них. Это круто! Ладно 5 мячей Юве отгрузить, но забить быстро 2 когда это нужно это великолепно. 3 удара в створ=3 гола. Ну или около того. Результативность сумасшедшая. Хвича с Осимхеном на двоих унижают Европу!
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Rustam Mirzoyeu
Ответ vel
- Замена качественно исполнявшего свою роль Милика на Кина, Ювентус вообще перестал цепляться за мяч впереди. - Маккенни в основе вместо Фаджоли и не выход последнего вообще в игру. - Укуренный Сандро в тройке обороны вместо Гатти топ 3 решений Аллегри со знаком минус повлиявших на результат. ИМХО. Не говоря уже о том, что Ювентус Макса конкурентоспособен только до счета 0-1. Дальше импотенция. Стратегия Аллегри давно известна - не форсировать события в ожидании ошибки соперника. Уметь заставить соперника ошибаться - эта стратегия не подразумевает. Сразу можно выключать трансляцию.
Помимо укуренного Сандро, большой ошибкой было выпускать на флангах Костича и Кьезу при 3-5-2. Один в качестве защитника зрелище такое себе, второй, как известно вообще для этой позиции не предназначен. Из 5 голов пропущенных три откровенных привоза. Концентрация на нуле. Физика аналогично.
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Барыга блинами
Будь другом - уйди сам
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vel
- Замена качественно исполнявшего свою роль Милика на Кина, Ювентус вообще перестал цепляться за мяч впереди.
- Маккенни в основе вместо Фаджоли и не выход последнего вообще в игру.
- Укуренный Сандро в тройке обороны вместо Гатти

топ 3 решений Аллегри со знаком минус повлиявших на результат. ИМХО.

Не говоря уже о том, что Ювентус Макса конкурентоспособен только до счета 0-1. Дальше импотенция.
Стратегия Аллегри давно известна - не форсировать события в ожидании ошибки соперника.
Уметь заставить соперника ошибаться - эта стратегия не подразумевает. Сразу можно выключать трансляцию.
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King_X
Ответ corazón blanco
Зидан не дождался шанса в сборной Франции, но предоставляется другая возможность)
Только не в Юве
Пусть кого угодно возглавит Зизу, но в договоринтусе, так еще при возможных разбирательствах - не стоит лезть
Зидан заслуживает команд намного лучше
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Dexter Dallas
Ответ Vy_Ao
В Ювентусе не идиоты, чтобы подписывать Зидана. У этого ждуна личка ещё больше Аллегри, к тому он не способен ни на какие перестройки, а Крооса с Модричем и Каземиро в Юве нет. Есть намного более предпочтительные тренеры для Юве, чем Зидан
анри? тухеля с его запросами не потянут. кто более предпочтителен?
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YOKODZUMA
Ответ Милчик
У Аллегри нет лидера на поле, который ведет игру. Таким должен был стать Погба, на него был сильный расчет, но в итоге просчет. Локателли, к сожалению, не прогрессирует больше, Макенни это призрак на поле. А на замене только молодеж
Из поля ходьба лидер как из меня пловчиха синхронистка
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Vy_Ao
Ответ fc Lida
господи сколько еще терпеть это убожество... может новое руководство осчастливит болельщиков и пригласит настоящего тренера наконец и выпрет этого напыщенного клоуна
Настоящего тренера за 2-3 млн в год? Никто не будет сейчас подписывать Тухеля или Зидана, учитывая, что цель - объективно, обеспечить место в 4-ке.
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Vy_Ao
Ответ pvh-82
Зидан не идиот чтоб идти в такой Ювентус! Нахрена ему этот головняк? Он в принципе то не торопится тренировать и сборная Франции или Реал это одно а это днище в виде Ювентуса совсем другое! Идти туда чтоб с таким составом там патаки насыпали тебе кто попало? Зидан себя уважает...
В Ювентусе не идиоты, чтобы подписывать Зидана. У этого ждуна личка ещё больше Аллегри, к тому он не способен ни на какие перестройки, а Крооса с Модричем и Каземиро в Юве нет. Есть намного более предпочтительные тренеры для Юве, чем Зидан
+7
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fc Lida
господи сколько еще терпеть это убожество... может новое руководство осчастливит болельщиков и пригласит настоящего тренера наконец и выпрет этого напыщенного клоуна
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mcjnun
Кто там топил за "лучшую оборону" и серию без поражений? Кто минусовал критику Аллегри? "Главное же результат", - говорили вы. Забыв об итогах выступления в ЛЧ и футболе как таковом. Ну, вот вам еще один "результат". Желаю не натереть мозоли на переобувании туда-обратно. А будущее клуба прокакано не на один сезон вперед.
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Никого_нет
Ответ wojtech66
Игру в футбол ставят Спалетти, С.Индзаги, Пиоли и многие другие. Аннулируйте Аллегри диплом УЕФА и Коверчано, пусть идет работать агрономом, у него в каждом матче на поле бригада трудяг-землепашцев. Шарлатан. #AllegriOut
Я такое про него со времён Милана читаю )
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pvh-82
Ответ corazón blanco
Зидан не дождался шанса в сборной Франции, но предоставляется другая возможность)
Зидан не идиот чтоб идти в такой Ювентус! Нахрена ему этот головняк? Он в принципе то не торопится тренировать и сборная Франции или Реал это одно а это днище в виде Ювентуса совсем другое! Идти туда чтоб с таким составом там патаки насыпали тебе кто попало? Зидан себя уважает...
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Сэйлор Мун
Держись там у руля Макс. Своим Кальмаболом ты даришь радость всем болельщикам других клубов Сериала.
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Гамарджоба Генацвале
Аллегри полностью невиновен. Роналду развалил Ювентус и МЮ. Как Реал не развалил ещё, вот это загадка, конечно.
Клубы с вековой историей разваливаются буквально за 2-3 сезона, оказывается.
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Иван Иванов
Ну теперь-то уволят Аллегри?! 🤨
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Иван Иванов
Ответ Милчик
У Аллегри нет лидера на поле, который ведет игру. Таким должен был стать Погба, на него был сильный расчет, но в итоге просчет. Локателли, к сожалению, не прогрессирует больше, Макенни это призрак на поле. А на замене только молодеж
Как Погба может стать лидером, если он даже бегать не хочет? 😳
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Левая бровь Анчелотти
Я х#ею с этого человека. Нет слов.
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Spaten
Чемодан вокзал «Ливорно»
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максим михальчик
Итить… какой позор(((
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f_stahel
Великолепно, Лучано! Браво!
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wojtech66
Игру в футбол ставят Спалетти, С.Индзаги, Пиоли и многие другие. Аннулируйте Аллегри диплом УЕФА и Коверчано, пусть идет работать агрономом, у него в каждом матче на поле бригада трудяг-землепашцев.
Шарлатан.
#AllegriOut
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Милчик
У Аллегри нет лидера на поле, который ведет игру. Таким должен был стать Погба, на него был сильный расчет, но в итоге просчет. Локателли, к сожалению, не прогрессирует больше, Макенни это призрак на поле. А на замене только молодеж
+1
-1
0
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Захар Кривостоев
«Такие поражения бывают раз в год». Шла вторая неделя января…
+39
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corazón blanco
Зидан не дождался шанса в сборной Франции, но предоставляется другая возможность)
+17
-2
+15
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