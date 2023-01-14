Аллегри об 1:5 от «Наполи»: «Заслуженное поражение, «Юве» пропускал голы в легко читаемых ситуациях»
Массимилиано Аллегри отреагировал на крупное поражение «Ювентуса» от «Наполи».
Туринцы на выезде проиграли неаполитанцам со счетом 1:5 в 18-м туре Серии А.
«Соперник провел хороший матч, а нам не хватало сил и энергии.
Счет стал 0:2 в лучший для нас момент в матче. Это футбол. Такие матчи бывают раз в год. Нам нужно оправиться и восстановиться, еще много матчей впереди.
Казалось, что мы можем пропустить гол в любой момент игры. Это заслуженное поражение, мы пропускали голы в легко читаемых ситуациях. Когда в таких матчах допускаешь определенные ошибки, трудно не пропустить.
Мы не должны сыпаться, потому что выиграли 8 матчей подряд перед этим – надо вернуться на этот путь.
Такие вечера случаются, это случилось в матче против лидера чемпионата, который заслуживает того места, на котором находится.
Как и во всех негативных ситуациях, постараемся найти плюсы. Это поражение нужно принять и идти дальше», – сказал главный тренер «Юве» в эфире DAZN.
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- Маккенни в основе вместо Фаджоли и не выход последнего вообще в игру.
- Укуренный Сандро в тройке обороны вместо Гатти
топ 3 решений Аллегри со знаком минус повлиявших на результат. ИМХО.
Не говоря уже о том, что Ювентус Макса конкурентоспособен только до счета 0-1. Дальше импотенция.
Стратегия Аллегри давно известна - не форсировать события в ожидании ошибки соперника.
Уметь заставить соперника ошибаться - эта стратегия не подразумевает. Сразу можно выключать трансляцию.
Пусть кого угодно возглавит Зизу, но в договоринтусе, так еще при возможных разбирательствах - не стоит лезть
Зидан заслуживает команд намного лучше
Клубы с вековой историей разваливаются буквально за 2-3 сезона, оказывается.
Шарлатан.
#AllegriOut