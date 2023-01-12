Робинсон о Вегорсте: «Где «МЮ» закупается? Его отпустил «Бернли». Надо было пытаться взять Депая»
Экс-вратарь сборной Англии Пол Робинсон раскритиковал «МЮ» за интерес к Вауту Вегорсту.
«Попахивает клубом в состоянии неопределенности.
Слушайте, Вегорст подходит: он выполнит свою работу, он целеустремленная и умелая «девятка».
Но где закупается «Манчестер Юнайтед»? Ему нужен топ-форвард. Вегорст – это временщик. Это игрок, которому позволил уйти «Бернли». Он очень хороший футболист, но уровня ли «МЮ»? Нет.
Он нападающий. «МЮ» нужен нападающий. Но этот – не мирового уровня.
Нужно было попытаться подписать Депая. Он на голову лучше Вегорста. Тут даже и выбирать не надо. Это был бы отличный трансфер. Уверен, что фанаты предпочли бы Мемфиса, он не тот игрок, который уходил», – сказал Робинсон.
«МЮ» хочет, чтобы Вегорст дебютировал в матче против «Сити». Форвард прибудет в Манчестер сегодня
1. Выйти в майке МЮ
2. Забить МС
3. Получить контракт на 2 года
Разве не сказка. За такой шанс хватаются обеими руками. И нам нужны мотивированные игроки, а не клоуны которые только большую зарплату клянчуют и по полю шагают. Я очень рад, что нам удалось совершить этот трансфер.