Робинсон о Вегорсте: «Где «МЮ» закупается? Его отпустил «Бернли». Надо было пытаться взять Депая»

Экс-вратарь сборной Англии Пол Робинсон раскритиковал «МЮ» за интерес к .

«Попахивает клубом в состоянии неопределенности.

Слушайте, Вегорст подходит: он выполнит свою работу, он целеустремленная и умелая «девятка».

Но где закупается « »? Ему нужен топ-форвард. Вегорст – это временщик. Это игрок, которому позволил уйти « ». Он очень хороший футболист, но уровня ли «МЮ»? Нет.

Он нападающий. «МЮ» нужен нападающий. Но этот – не мирового уровня.

Нужно было попытаться подписать Депая. Он на голову лучше Вегорста. Тут даже и выбирать не надо. Это был бы отличный трансфер. Уверен, что фанаты предпочли бы Мемфиса, он не тот игрок, который уходил», – сказал Робинсон.

«МЮ» хочет, чтобы Вегорст дебютировал в матче против «Сити». Форвард прибудет в Манчестер сегодня