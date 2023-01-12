Робинсон о Вегорсте: «Где «МЮ» закупается? Его отпустил «Бернли». Надо было пытаться взять Депая»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Робинсон премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Бешикташ Бернли Мемфис Депай Ваут Вегорст Футбол

Экс-вратарь сборной Англии Пол Робинсон раскритиковал «МЮ» за интерес к Вауту Вегорсту.

«Попахивает клубом в состоянии неопределенности.

Слушайте, Вегорст подходит: он выполнит свою работу, он целеустремленная и умелая «девятка».

Но где закупается «Манчестер Юнайтед»? Ему нужен топ-форвард. Вегорст – это временщик. Это игрок, которому позволил уйти «Бернли». Он очень хороший футболист, но уровня ли «МЮ»? Нет.

Он нападающий. «МЮ» нужен нападающий. Но этот – не мирового уровня.

Нужно было попытаться подписать Депая. Он на голову лучше Вегорста. Тут даже и выбирать не надо. Это был бы отличный трансфер. Уверен, что фанаты предпочли бы Мемфиса, он не тот игрок, который уходил», – сказал Робинсон.

«МЮ» хочет, чтобы Вегорст дебютировал в матче против «Сити». Форвард прибудет в Манчестер сегодня

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BiBa
Все критики под конец заткнутся когда он двоечку Сити влепит. Уж поверьте у него будет намного больше мотивации отличиться, чем у кого-нибудь другого.
1. Выйти в майке МЮ
2. Забить МС
3. Получить контракт на 2 года

Разве не сказка. За такой шанс хватаются обеими руками. И нам нужны мотивированные игроки, а не клоуны которые только большую зарплату клянчуют и по полю шагают. Я очень рад, что нам удалось совершить этот трансфер.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Мирошниченко
Ответ Руслан Чесебиев
Эгоист Депай уже играл за МЮ, так что спасибо не стоит.
Да точно, хватило и Погбы также, как вспомню аж бесит 🤬
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Уровень маню - игроки, которых Месси послал на...
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леонид Ботвинник
Ответ #SharkTeam
Верните Феллаини
Стриженного причём...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bolvan
Ответ Руслан Чесебиев
Эгоист Депай уже играл за МЮ, так что спасибо не стоит.
Точно, дважды в одну реку не зайдёшь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Ответ Stereophonics89
Робинсон вроде и футболист бывший, но даже до него не доходит дополнительная опция в игре при подписании Ваута
Верните Феллаини
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ахма Начоо
Их наверно в чем то можно сопоставить только Вегорст более мотивирован он чистый ЦН и в плане завершения он лучше ,Депай больше создаёт голевые моменты проблемы итд
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
Легенда Пол Робинсон... https://www.youtube.com/watch?v=m5xmwI6ts7k
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леонид Ботвинник
Объясните уже им , что аренда до конца сезона. Каждый считает своим долгом отметиться.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ksandvankneshas
Ещё один. У нас своих депаев хватает.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Чесебиев
Эгоист Депай уже играл за МЮ, так что спасибо не стоит.
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Трушников
У Вегхорста больше игровых минут на ЧМ чем у Депая
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stereophonics89
Робинсон вроде и футболист бывший, но даже до него не доходит дополнительная опция в игре при подписании Ваута
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Лучше бы спросил где челси закупается:)🤣
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий