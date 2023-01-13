Вегорст прошел медосмотр перед переходом в «МЮ», все документы готовы. Аренда будет без права выкупа

« » завершил трансфер .

По информации инсайдера , нидерландский нападающий успешно прошел медосмотр. Все документы подписаны.

Аренда, рассчитанная до июня, не будет включать опцию выкупа.

В 16 матчах чемпионата Турции Вегорст, выступающий за « » на правах аренды из « », забил 8 мячей и сделал 4 ассиста. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.