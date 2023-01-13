Вегорст прошел медосмотр перед переходом в «МЮ», все документы готовы. Аренда будет без права выкупа

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Бернли чемпионшип Ваут Вегорст Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» завершил трансфер Ваута Вегорста.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, нидерландский нападающий успешно прошел медосмотр. Все документы подписаны.

Аренда, рассчитанная до июня, не будет включать опцию выкупа.

В 16 матчах чемпионата Турции Вегорст, выступающий за «Бешикташ» на правах аренды из «Бернли», забил 8 мячей и сделал 4 ассиста. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

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30 комментариев

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Okaka
Бернли Компани выйдет в АПЛ и Вегорст туда вернется
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Александра Александрова
Ответ Амир Ким
Настоящий кринж это вы, смеяться над человеком который многого добился в своей карьере) Не понимаю фанатов Месси к такой ненависти
Я смеюсь не над человек, а над говно человеком , потому что как человек Роналду полное говно ))) и не видеть этого могут только глупые люди !
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-1
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Амир Ким
Ответ Александра Александрова
Факт что Месси чемпион мира , а Вегхотс очередной ноунейм , которому кроме этих двух голов ничего не светит , но который все равно очередной раз унизит кринжатину )))
Настоящий кринж это вы, смеяться над человеком который многого добился в своей карьере) Не понимаю фанатов Месси к такой ненависти
0
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Nuraly Amirov
Ответ Евгений Ох
Я бы даже сказал, что нужен не топ вроде Кейна, а сам Кейн.
на это и намек) но мб денег не хватит
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Евгений Ох
Ответ Nuraly Amirov
нелохо на полгода, но летом нужен топ вроде Кейна
Я бы даже сказал, что нужен не топ вроде Кейна, а сам Кейн.
0
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Евгений Ох
Ответ krupin82
В Турции играл,здесь будет очень плотно сидеть за спиной Рэшфорда.Зато в МЮ.
А как он будет за спиной Рэшфорда сидеть, если Рэш играет на фланге?
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Амир Ким
Ответ Дмитрий Сотников
Усадит распиаренного депутата на банку
15+6 в 25 матчах, последние 6 игр 9 голов, очень даже распиаренный)
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ман сити фейк
Ответ benjamin92
Понравился на ЧМ - наглый, мощный нап. В дальнейшем как запасной будет очень хороший вариант
Вот чел не смотрит АПЛ. В Англии смотрелся убогим и деревянным. Говорили он заменить Вуда. Но ни х**
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-1
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Александра Александрова
Ответ Gnoyniy Jacques Derrida
Вегхорст забьёт больше 5. Но почему тебе важно, чтобы кто-то смеялся над Роналду? Вегхорст за 15 минут на ЧМ забил с игры столько же, сколько Месси за 16 лет. Но этот факт никем не замечен, так почему люди должны смеяться над Роналду? Что у тебя за потребность такая?
Факт что Месси чемпион мира , а Вегхотс очередной ноунейм , которому кроме этих двух голов ничего не светит , но который все равно очередной раз унизит кринжатину )))
0
-4
-4
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Tollie
понятно. потом лысый физрук затребует Аллера, потом Тадича, после них Днольберга, а затем и Никоса Махласа и Тиджани Бабангиду!
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-4
-4
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Gnoyniy Jacques Derrida
Ответ Александра Александрова
Мю вообще ничем не рискует , а если забьет 5 голов , то над Кринжем в очередной раз, весь сайт будет ржать )))
Вегхорст забьёт больше 5. Но почему тебе важно, чтобы кто-то смеялся над Роналду? Вегхорст за 15 минут на ЧМ забил с игры столько же, сколько Месси за 16 лет. Но этот факт никем не замечен, так почему люди должны смеяться над Роналду? Что у тебя за потребность такая?
+6
-1
+5
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Дмитрий Сотников
Усадит распиаренного депутата на банку
+1
-5
-4
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Dm Kznts
Ответ Кукич
Очередное голландское бревно подьехало
ну извини кукиш.
Зимой Мбеппе не подписать ...
+1
0
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SilvioDante
Ответ NIRVANA
Голов 10-12 во всех турнирах и будем считать аренду удачной
Вот бы ему вам угодить теперь
+2
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Кукич
Очередное голландское бревно подьехало
+1
-2
-1
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Андрей Ференец
Ответ cgmngt6ehj
Болельщики МЮ большого вам терпения, много перевидали, и вот пришло еще одно «чудо»
Хорошо хоть главное "чудо" в Аравию съехало.
+2
0
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леша коваленко
Давайте не будем причитать, игрока хочет тренер, значит он знает его качества. Тем более МЮ не покупает, берет в аренду на полгода, ну не шмогла, ну и не шмогла.
+2
0
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Алексей Толстюк
Теперь навесы Ван Биссаки будут нести опасность)
+3
0
+3
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Зверёк
Не пойму скепсиса.В Вольфсбурге забивал прилично при нормальной поддержке.Может выстрелить,лучше чем ничего и уж тем более чем Марсялка
+1
0
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Плакса Джон ушел налево
Забьет больше Феликса
+5
-1
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yury.shu
Имхо
Ваут всегда нравился своей самоотдачей и, необычайной для цфд, техникой. Считаю, для Юнайтед отличное подписание для аренды на пару месяцев, будет на кого грузить в центр штрафной для навала. Ведь из высоких ребят только Варан и Мага...
+3
0
+3
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Александра Александрова
Мю вообще ничем не рискует , а если забьет 5 голов , то над Кринжем в очередной раз, весь сайт будет ржать )))
+38
-12
+26
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krupin82
В Турции играл,здесь будет очень плотно сидеть за спиной Рэшфорда.Зато в МЮ.
0
-2
-2
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Nuraly Amirov
нелохо на полгода, но летом нужен топ вроде Кейна
+2
-1
+1
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benjamin92
Понравился на ЧМ - наглый, мощный нап. В дальнейшем как запасной будет очень хороший вариант
+21
-2
+19
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