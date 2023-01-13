Вегорст прошел медосмотр перед переходом в «МЮ», все документы готовы. Аренда будет без права выкупа
«Манчестер Юнайтед» завершил трансфер Ваута Вегорста.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, нидерландский нападающий успешно прошел медосмотр. Все документы подписаны.
Аренда, рассчитанная до июня, не будет включать опцию выкупа.
В 16 матчах чемпионата Турции Вегорст, выступающий за «Бешикташ» на правах аренды из «Бернли», забил 8 мячей и сделал 4 ассиста. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
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Ваут всегда нравился своей самоотдачей и, необычайной для цфд, техникой. Считаю, для Юнайтед отличное подписание для аренды на пару месяцев, будет на кого грузить в центр штрафной для навала. Ведь из высоких ребят только Варан и Мага...