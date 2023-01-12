Джокович – Шварцману: «Че уставился, придурок?» Эту фразу произнес Месси на ЧМ в адрес Вегорста
Новак Джокович повторил фразу Лионеля Месси с ЧМ-2022.
25-я ракетка мира аргентинец Диего Шварцман выложил в социальных сетях видео из тренажерного зала, на котором 21-кратный чемпион «Больших шлемов» говорит ему: «Que miras bobo?» («Че уставился, придурок?» – прим. Sports.ru).
«Чего уставился, Новак? Иди, куда шел! 😂👀🍿 🇦🇷 ⭐️⭐️⭐️🏆» – подписал видео Диего.
Фраза «Que miras bobo?» стала вирусной после ЧМ-2022, когда капитан сборной Аргентины Лионель Месси произнес ее в адрес Ваута Вегорста после матча 1/4 финала против сборной Нидерландов.
«Че уставился, придурок? Иди отсюда». Вирусная фраза Месси расходится на мемы, ее разбирают лингвисты
А жаль. Вломить борзоте не мешало бы.