Джокович – Шварцману: «Че уставился, придурок?» Эту фразу произнес Месси на ЧМ в адрес Вегорста

Теги ПСЖ сборная Нидерландов по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Новак Джокович Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Диего Шварцман Ваут Вегорст соцсети ахахаха Футбол

Новак Джокович повторил фразу Лионеля Месси с ЧМ-2022.

25-я ракетка мира аргентинец Диего Шварцман выложил в социальных сетях видео из тренажерного зала, на котором 21-кратный чемпион «Больших шлемов» говорит ему: «Que miras bobo?» («Че уставился, придурок?» – прим. Sports.ru).

«Чего уставился, Новак? Иди, куда шел! 😂👀🍿 🇦🇷 ⭐️⭐️⭐️🏆» – подписал видео Диего.

Фраза «Que miras bobo?» стала вирусной после ЧМ-2022, когда капитан сборной Аргентины Лионель Месси произнес ее в адрес Ваута Вегорста после матча 1/4 финала против сборной Нидерландов.

«Че уставился, придурок? Иди отсюда». Вирусная фраза Месси расходится на мемы, ее разбирают лингвисты

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33 комментария

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Алексей Полиенков
Он вокруг него кругами что ли ходит?)
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Men77
Ответ YOKODZUMA
Оскорблять судей имеет право только месси. Вообще надо это в правилах прописать.
Давно Вергхост стал судьей? 😁
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Ричард Чейз
Вообще-то эту фразу придумал лидер группы "Кирпичи" Вася Васин и исполнил ее в треке "Джедаи". Месси уже слизал ее оттуда.
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maalry
Да уж, воспитание у них один в один😃
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KennyN
Ответ YOKODZUMA
А ещё он подарил идею что ЧМ можно выиграть при помощи судей и истерик.
так можно только выиграть 3 ЛЧ подряд
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Great ManUtd
Ответ арт П
Короче Хейтер Месси,который считает что провоцировать походу матча,а потом подойти за футболкой норм.Ясно.
Да и причём здесь футболка, Вегхорс мимо шёл, посмотрел на гнума, тот сагрился, потому, что неадекватен. Вот и весь сказ.
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арт П
Ответ Great ManUtd
Кого он там провоцировал? Аргентосов отбитых?
В том числе . Кроме парадеса все Арги себя норм вели
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Great ManUtd
Ответ арт П
Короче Хейтер Месси,который считает что провоцировать походу матча,а потом подойти за футболкой норм.Ясно.
Кого он там провоцировал? Аргентосов отбитых?
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Tango442
Ответ 369
Шварцман арг и ярый фанат Месси Знатно Новак его потроллил)
Я помню его лицо в начале матча с Аравией, и в конце того матча (как же жалко было его)… ещё бы я хотел увидеть его лицо после финала ))
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арт П
Ответ Great ManUtd
Скорее Вегхорст засунул бы этот микрофон гному в одно место))
Короче Хейтер Месси,который считает что провоцировать походу матча,а потом подойти за футболкой норм.Ясно.
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-1
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NomerSports
Ответ muhammetrahymberdiyew879@gmail.com
Уже стала легендарной фразой
Месси икона ,лучший в самом популярном виде спорта.Поэтому побил рекорд по лайкам инстаграма не будучи медийной личностью.
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Great ManUtd
Ответ арт П
Микрофон - он интервью давал тогда. Это же попало в кадр СМИ.
Скорее Вегхорст засунул бы этот микрофон гному в одно место))
+1
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YOKODZUMA
Ответ Lindeman
Месси не только выиграл ЧМ, но и подарил мем)
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арт П
Ответ Great ManUtd
Какой нож, стул, микрофон на футбольном поле? Ты в себе вообще?
Микрофон - он интервью давал тогда. Это же попало в кадр СМИ.
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YOKODZUMA
Оскорблять судей имеет право только месси. Вообще надо это в правилах прописать.
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Great ManUtd
Ответ арт П
Ножом,стулом,микрофоном. Вы очевидно понятиям живёте,иначе бы не писали подобные вещи.
Какой нож, стул, микрофон на футбольном поле? Ты в себе вообще?
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арт П
Ответ Great ManUtd
Чем пырнул? Носом в пупок?
Ножом,стулом,микрофоном. Вы очевидно понятиям живёте,иначе бы не писали подобные вещи.
+1
0
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Great ManUtd
Ответ арт П
Ага. А если бы Месси его пырнул за провокации - это было бы насилие и неоправданная агрессия?
Чем пырнул? Носом в пупок?
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Great ManUtd
Ответ закрыт по беспределу
Вегорст оказался слишком порядочным и повëл себя слишком уважительно. А жаль. Вломить борзоте не мешало бы.
Как там его директор барбиков назвал? стероидный гнум?
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арт П
Ответ Great ManUtd
Комментарий удален модератором
Ага. А если бы Месси его пырнул за провокации - это было бы насилие и неоправданная агрессия?
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закрыт по беспределу
Ответ Great ManUtd
Комментарий удален модератором
Вегорст оказался слишком порядочным и повëл себя слишком уважительно.
А жаль. Вломить борзоте не мешало бы.
+2
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Great ManUtd
Ответ truboprovodchik2019
Комментарий удален модератором
Ахах, я в отпуске, а в школу, очевидно, тебе.
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Mark Andre Ter Shtegen
Ответ Great ManUtd
Комментарий удален модератором
Great ManUtd, que miras, bobo?Manchester is blue
+5
-6
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Ol Good
Это авторское право уже, отстёгивать надо.
+3
0
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azax
Именно че?
0
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