Бартомеу опроверг, что сливал детали контракта Месси: «Отпустить лучшего игрока в мире – историческая ошибка «Барсы»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Жозеп Бартомеу Футбол

Жозеп Бартомеу заверил, что не сливал детали контракта Лионеля Месси.

Напомним, полиция Каталонии подозревает Бартомеу, бывшего исполнительного директора «Барсы» Оскара Грау и экс-директора юридического отдела клуба Романа Гомеса Понти подозревают в намерении слить данные о контрактах футболистов каталонцев, в частности, Месси.

«Я хочу пояснить, что я не делал никаких сливов, не санкционировал ихи не знал ни о какой утечке», – сообщил Бартомеу.

Бывший президент «Барселоны» также отреагировал на то, что Понти якобы в частной переписке называл Месси «карликом на гормонах» и «канализационной крысой».

Бартомеу напомнил, что эти комментарии являются «сообщениями, сделанными в частном порядке», и он выступает за уважение «свободы выражения» каждого человека, «даже если у меня другое мнение».

«В этом смысле я повторяю то, что говорил публично по разным поводам: отпустить Лео Месси, лучшего игрока в истории футбола, было исторической ошибкой», – сказал Бартомеу.

Команду Бартомеу подозревают в сливе контрактов игроков «Барсы». Глава юротдела писал, что Месси – «карлик на гормонах» и «канализационная крыса», а Пике – «беспринципный сын шлюхи»

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35 комментариев

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КобеКириленко
Ответ EminenceGrise
Из-за этого "Бартомеу" Месси в свои лучшие годы недосчитался с десяток трофеев, а за Барсой закрепилась репутация идиотов на трансферном рынке и клоунов в плэйофф ЛЧ. Крысу пора призвать к ответу!
Ага это видимо Бартомеу виноват, что Лёня и компания ходила пешком по полю в матчах с Ромой и Ливерпулем. Ты рассказываешь,будто Месси ничего в футболе не выигрывал до Бартомеу.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ gPk
Ну при Бартомеу был Энрике с которым брали требл, а так же Вальверде который забирал постоянно Ла Лигу. О каких ДЕСЯТОК ТРОФЕЕВ идёт речь? Примеры есть?
Энрике брал требл при Бартомеу в роли и.о. Бартомеу как раз на фоне этого требла и избрался сразу же, мол, "какой я успешный, урррра" и всё такое🤓
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Экспертное мнение
Ответ Гамарджоба Генацвале
Месси мог тоже унять свои аппетиты, а не загонять любимый клуб в долги, получая от Барсы, помимо контракта, огромные подписные бонусы и бонусы за лояльность. В том, что происходит с Барсой вина Месси тоже не малая.
Месси приносивший пользу Барсе 15 лет должен был идти на уступки, чтобы побольше хавали Коутиньо, Гризманн, Дембеле приобретенные за 500 млн с огромными личками? И это с учетом, что сам Месси как отдельный бренд приносит доходы Барсе, а эти трое пришли чисто похавать за счет Месси.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Сосед Педро - биопапа Месси
опустить получилось
Да, у Месси получилось опустить вашу секту. С этим фактом уже ничего не поделать.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ corazón blanco
Бартомеу после всего, что натворил в Барселоне еще смеет кого-то упрекать в исторических ошибках)
Ага, судорожная замена Неймара на Дембеле и Коутиньо, операция "22", представленная с помпой и где заиграл только Умтити(и то, до травмы), распилы с Валенсией, затянувшаяся эпопея с ненужным Барсе Гризманном(на роль Месси, только с уклоном в оборону), в целом все эти попытки найти чью-то версию 2.0, а не просто хороших игроков, мутные контракты, купленные боты, журналисты...🤭
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gPk
Ответ EminenceGrise
Из-за этого "Бартомеу" Месси в свои лучшие годы недосчитался с десяток трофеев, а за Барсой закрепилась репутация идиотов на трансферном рынке и клоунов в плэйофф ЛЧ. Крысу пора призвать к ответу!
Ну при Бартомеу был Энрике с которым брали требл, а так же Вальверде который забирал постоянно Ла Лигу. О каких ДЕСЯТОК ТРОФЕЕВ идёт речь? Примеры есть?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Гамарджоба Генацвале
Месси мог тоже унять свои аппетиты, а не загонять любимый клуб в долги, получая от Барсы, помимо контракта, огромные подписные бонусы и бонусы за лояльность. В том, что происходит с Барсой вина Месси тоже не малая.
https://m.sports.ru/football/1099999017-lionel-messi-ya-snizil-zarplatu-na-50-bolshe-menya-ni-o-chem-ne-prosil.html?ysclid=lcuwa2snbt764078443
Эх, вот бы он бесплатно начал играть...😢
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feelthedroom@mail.ru
Ответ EminenceGrise
Из-за этого "Бартомеу" Месси в свои лучшие годы недосчитался с десяток трофеев, а за Барсой закрепилась репутация идиотов на трансферном рынке и клоунов в плэйофф ЛЧ. Крысу пора призвать к ответу!
Да чего там десяток, сотни)
Барселона даже при лысом шарлатане была уязвима , а когда пошла эра гегенпрессинга- даже Месси в топе был уязвим, о чем речь то?
Просто время пришло такое.
А что касается трансферов - тут все таки дело в чехарде тренеров и постоянно сменяемого курса, не более..
Ну эт имхо
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Гамарджоба Генацвале
Ответ EminenceGrise
Из-за этого "Бартомеу" Месси в свои лучшие годы недосчитался с десяток трофеев, а за Барсой закрепилась репутация идиотов на трансферном рынке и клоунов в плэйофф ЛЧ. Крысу пора призвать к ответу!
Месси мог тоже унять свои аппетиты, а не загонять любимый клуб в долги, получая от Барсы, помимо контракта, огромные подписные бонусы и бонусы за лояльность. В том, что происходит с Барсой вина Месси тоже не малая.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Alex Legend
У "балласта" даже суммарно зарплата меньше
И гол плюс пас тоже суммарно меньше🤓
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Роман
Ответ Oleg
Мюллер и Гетце не претендуют на величие. А вот величайшим стать без ЧМ невозможно. Ну вы поняли ибо кто то из аль насры исторически проиграл.
У вас Месси и без ЧМ был величайшим. Но лицемерие вас всегда преследует, что никого уже не удивляет)
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GaiRic
Бартомеу - агент Реала
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Alex Legend
Ответ Oleg
Мюллер и Гетце не претендуют на величие. А вот величайшим стать без ЧМ невозможно. Ну вы поняли ибо кто то из аль насры исторически проиграл.
В чём заключается суть величия? В индивидуальных наградах? Футбол - игра командная. А журналисты в последние 15 лет сделали из неё подобие тенниса. Не было бы никаких титулов без защитников, плеймейкеров, опорников и вратаря. Хоть ты 100 голов забивай, опять же с тех же передач. Это касается и Месси, и Роналду, и любого другого.
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EminenceGrise
Ответ Роман
Когда любая новость о Роналду, то для вас 100% инфа. А как с Месси вы сразу "вы что, это фейк".
Не в курсе, про кого ты. Пишу конкретно по поводу этой "новости". Это фэйк. Опровергнутый много раз.
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kontelaki
Ответ Mikel Dominator Arteta
Я думаю Реалу вообще плевать что там творится внутри фк мем...
нет
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Oleg
Ответ Alex Legend
Кем? Своими фанатами? А Мюллер коронован в 2014, или только Гётце?
Мюллер и Гетце не претендуют на величие.

А вот величайшим стать без ЧМ невозможно.

Ну вы поняли ибо кто то из аль насры исторически проиграл.
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Роман
Ответ EminenceGrise
Известный фэйк, распространенный на спортс.ру. Когда такие вещи получают подтверждение - там потом много репортажей выходит. Но не в этом случае.
Когда любая новость о Роналду, то для вас 100% инфа. А как с Месси вы сразу "вы что, это фейк".
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Asier Illaramendi
Будто Барто во всем виноват, всегда. Может сосьос раньше стоило запустить вотум недоверия?
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EminenceGrise
Ответ Роман
Так известный факт, признанный сотрудниками БЧК. Что Месси руководил трансферами.
Известный фэйк, распространенный на спортс.ру. Когда такие вещи получают подтверждение - там потом много репортажей выходит. Но не в этом случае.
+1
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Alex Legend
Ответ Oleg
И контракты сливал и нанимал ботов, что бы поливать игроков Барсы. Но, как бы странно не звучало, спасибо Барто что поставил Месси в такие условия, что Лео вынужден был уйти. Именно это явилось спусковым механизмом к перезапуску Лео. Месси себя замотивировал настолько, что выиграл сначала континентальный турнир с Аргентиной, а спустя 1,5 года стал ЧЕМПИОНОМ МИРА - это вершина футбола. Месси официально коронован.
Кем? Своими фанатами? А Мюллер коронован в 2014, или только Гётце?
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Alex Legend
Ответ EminenceGrise
Из-за этого "Бартомеу" Месси в свои лучшие годы недосчитался с десяток трофеев, а за Барсой закрепилась репутация идиотов на трансферном рынке и клоунов в плэйофф ЛЧ. Крысу пора призвать к ответу!
Так Месси призывают, а он взял и уехал в ПСЖ дальше деньги зарабатывать.
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Роман
Ответ EminenceGrise
Из-за этого "Бартомеу" Месси в свои лучшие годы недосчитался с десяток трофеев, а за Барсой закрепилась репутация идиотов на трансферном рынке и клоунов в плэйофф ЛЧ. Крысу пора призвать к ответу!
Так известный факт, признанный сотрудниками БЧК. Что Месси руководил трансферами.
+1
-8
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Oleg
И контракты сливал и нанимал ботов, что бы поливать игроков Барсы.

Но, как бы странно не звучало, спасибо Барто что поставил Месси в такие условия, что Лео вынужден был уйти. Именно это явилось спусковым механизмом к перезапуску Лео.

Месси себя замотивировал настолько, что выиграл сначала континентальный турнир с Аргентиной, а спустя 1,5 года стал ЧЕМПИОНОМ МИРА - это вершина футбола.
Месси официально коронован.
+4
-4
0
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EminenceGrise
Из-за этого "Бартомеу" Месси в свои лучшие годы недосчитался с десяток трофеев, а за Барсой закрепилась репутация идиотов на трансферном рынке и клоунов в плэйофф ЛЧ. Крысу пора призвать к ответу!
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+20
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King_X
Отпустил Лео Лапорта, а не Бартомеу
Навешал лапши фанатам, а сам слил игрока и кучу других подписал
Поэтому прав Жозеп
+2
-3
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