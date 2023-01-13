Бартомеу опроверг, что сливал детали контракта Месси: «Отпустить лучшего игрока в мире – историческая ошибка «Барсы»

заверил, что не сливал детали контракта .

Напомним, полиция Каталонии подозревает Бартомеу, бывшего исполнительного директора «Барсы» Оскара Грау и экс-директора юридического отдела клуба Романа Гомеса Понти подозревают в намерении слить данные о контрактах футболистов каталонцев, в частности, Месси.

«Я хочу пояснить, что я не делал никаких сливов, не санкционировал ихи не знал ни о какой утечке», – сообщил Бартомеу.

Бывший президент «Барселоны» также отреагировал на то, что Понти якобы в частной переписке называл Месси «карликом на гормонах» и «канализационной крысой».

Бартомеу напомнил, что эти комментарии являются «сообщениями, сделанными в частном порядке», и он выступает за уважение «свободы выражения» каждого человека, «даже если у меня другое мнение».

«В этом смысле я повторяю то, что говорил публично по разным поводам: отпустить Лео Месси, лучшего игрока в истории футбола, было исторической ошибкой», – сказал Бартомеу.

Команду Бартомеу подозревают в сливе контрактов игроков «Барсы». Глава юротдела писал, что Месси – «карлик на гормонах» и «канализационная крыса», а Пике – «беспринципный сын шлюхи»