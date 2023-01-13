Бартомеу опроверг, что сливал детали контракта Месси: «Отпустить лучшего игрока в мире – историческая ошибка «Барсы»
Жозеп Бартомеу заверил, что не сливал детали контракта Лионеля Месси.
Напомним, полиция Каталонии подозревает Бартомеу, бывшего исполнительного директора «Барсы» Оскара Грау и экс-директора юридического отдела клуба Романа Гомеса Понти подозревают в намерении слить данные о контрактах футболистов каталонцев, в частности, Месси.
«Я хочу пояснить, что я не делал никаких сливов, не санкционировал ихи не знал ни о какой утечке», – сообщил Бартомеу.
Бывший президент «Барселоны» также отреагировал на то, что Понти якобы в частной переписке называл Месси «карликом на гормонах» и «канализационной крысой».
Бартомеу напомнил, что эти комментарии являются «сообщениями, сделанными в частном порядке», и он выступает за уважение «свободы выражения» каждого человека, «даже если у меня другое мнение».
«В этом смысле я повторяю то, что говорил публично по разным поводам: отпустить Лео Месси, лучшего игрока в истории футбола, было исторической ошибкой», – сказал Бартомеу.
Команду Бартомеу подозревают в сливе контрактов игроков «Барсы». Глава юротдела писал, что Месси – «карлик на гормонах» и «канализационная крыса», а Пике – «беспринципный сын шлюхи»
Эх, вот бы он бесплатно начал играть...😢
Барселона даже при лысом шарлатане была уязвима , а когда пошла эра гегенпрессинга- даже Месси в топе был уязвим, о чем речь то?
Просто время пришло такое.
А что касается трансферов - тут все таки дело в чехарде тренеров и постоянно сменяемого курса, не более..
Ну эт имхо
А вот величайшим стать без ЧМ невозможно.
Ну вы поняли ибо кто то из аль насры исторически проиграл.
Но, как бы странно не звучало, спасибо Барто что поставил Месси в такие условия, что Лео вынужден был уйти. Именно это явилось спусковым механизмом к перезапуску Лео.
Месси себя замотивировал настолько, что выиграл сначала континентальный турнир с Аргентиной, а спустя 1,5 года стал ЧЕМПИОНОМ МИРА - это вершина футбола.
Месси официально коронован.
Навешал лапши фанатам, а сам слил игрока и кучу других подписал
Поэтому прав Жозеп