Криштиану Роналду: «Титулы важнее голов. Целый год ты посвящаешь себя достижению чего-то важного»

считает, что титулы важнее голов.

«Выигрывать титулы – это всегда что-то особенное. В течение целого года ты посвящаешь себя достижению чего-то важного, хочешь что-то выиграть. Это трудно. Легко выбрать голы, но я выберу трофеи.

Ты сражаешься, постоянно тренируешься, посвящаешь свою жизнь тому, чтобы что-то выиграть. Считаю, что титулы важнее голов», – сказал форвард « » в интервью LiveScore.

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