Криштиану Роналду: «Титулы важнее голов. Целый год ты посвящаешь себя достижению чего-то важного»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду считает, что титулы важнее голов.

«Выигрывать титулы – это всегда что-то особенное. В течение целого года ты посвящаешь себя достижению чего-то важного, хочешь что-то выиграть. Это трудно. Легко выбрать голы, но я выберу трофеи.

Ты сражаешься, постоянно тренируешься, посвящаешь свою жизнь тому, чтобы что-то выиграть. Считаю, что титулы важнее голов», – сказал форвард «Аль-Насра» в интервью LiveScore.

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64 комментария

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muslim95
Ответ Заяцволк
Ну вот, наконец-то он и сам подтвердил, что со своими голами не стоит рядом с Месси, у которого есть титул ЧМ. Хотя может быть это просто мимолётное прозрение, таблетки подействовали, и скоро всё пройдёт
Голов у него больше в ЛЧ и в сборной, благо Лихтенштейнам и Андоррам наклепал, в среднем за игру у Месси больше показатель по голам
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нелюбитель футбола
Ответ brildan
Блин опять, на этот раз кому он даёт интервью?
За шифонеркой все тот же Морган... А-ха-ха-ха..
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Владислав88
Ответ KING_OF_RUSSIA
Да-да, глянь его передачи даже в последнем сезона за Мю, которые не всегда реализованы были. Где там отскоки?
Именно поэтому это и был последний сезон, что Фергюссон заставлял Нарцисса падать на команду, Нарцисс потому и сбежал, чтоб на него в Реале играли всё.
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muslim95
Ответ Dark.Babysitter
Ой да ладно! Уже весь мир всё давно понял. Для Месси да, важны титулы. Причем командные. Для тебя - голы. Причем только собственные. Позорник. Фу, слушать противно.
Это он прочел, что Месси его догнал по голам))
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Dark.Babysitter
Ой да ладно! Уже весь мир всё давно понял.
Для Месси да, важны титулы. Причем командные.
Для тебя - голы. Причем только собственные.
Позорник. Фу, слушать противно.
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Рустам Атаев
Достал
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StillInTheGame
титулы лучшего бомбардира?
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SEM WILSON
Почему тогда недовольно руками машешь когда напарники забивает? Почему апелируешь судьям что был офсайд когда напарник забивает , и почему командные успехи воспринимаешь Рон как личное свое достижения? Ладно зм и зб это личная награда можешь хвастаться лично я еще невидел игрока который сам себя хвалил. Вон Аргентина выиграла чм и от Лео нткогда неуслышишь что я чемпион мира! Скажет ,,МЫ,, наконец то выиграли чм и за него говарит болелы всего мира .
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Vinnipukh Vinni
Ответ Gani
Что ни говори, а чувак нашел себе самое правильное место. Деньгами могут зашвырять по самое не балуй, соперники такие, что на их уровне 40 летний КриРо Гераклом выглядеть будет, а самое главное весь клуб теперь как кружок имени Роналду. И такие интервью, где он будет собирать детей шейхов на каком-нибудь диванчике и трясти перед ними своими голами/медалями/трофеями и слезно вспоминать прошлое скоро заменят все тренировки - кто вообще в здравом уме собрался тренировать Роналду в Аравии?
соперники такие, что на их уровне 40 летний КриРо Гераклом выглядеть будет
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Чтобы, выглядеть Гераклом, нужно обыгрывать 1 в 1 (в смысле самому создавать моменты и голы), а с этим давно проблемы. В итоге Роналду, как и в больших клубах, будет зависеть от количества и качества передач в штрафную. Соперники не айс, но ведь и партнёры такие же. Если оба параметра окажутся не в порядке, он может выглядеть бледновато.
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Naidz NAU
плавно подводит к тому, что титул с Наср-Алем будут круче титула ЧМ
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Ascar Shatmanov
Ответ Юсуф Тайсумов
Его ассисты это отскоки мяча к ее партнёрам после ее корявых ударов
Настолько понаотскакивал что является лучшим ассистентом Лиги Чемпионов, бгг, придумай что-то еще иди, не позорься.
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Игорь Климов
Ответ brildan
Блин опять, на этот раз кому он даёт интервью?
Уже, видимо, сам себе он даёт интервью.
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Алексей Муравьёв
Да-да-да, видать поэтому Роналду так спорил, истерил, испортил атмосферу в сборной, отстаивая свой гол прической........!
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danik 258808
Ответ Юсуф Тайсумов
Его ассисты это отскоки мяча к ее партнёрам после ее корявых ударов
Прям все 200+ штук, ты ведь каждый проверял
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Arty K.
Да? А кто просил переписать гол на себя? Зубастик, что ли?
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brildan
Блин опять, на этот раз кому он даёт интервью?
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Haci Ceferli
Он Аллахом ещё не клялся что командные достижения ему важнее чем свои голы? А то детьми поклялся, не получилось сдержаться)
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Владислав88
Именно поэтому ты все пенки и штрафные во всех командах у всех партнёров отжал. И год Фернандеша истерично требовал на тебе записать.
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corazón blanco
Ответ BananaMantana
Например когда это шло команде во вред? Во вред жажду набива статистики в плей-офф ЛЧ от Месси можно вспомнить, которая пошла во вред. А вот у Роналду? То что его выставляют таковым ничего не значит. Тут на серьезных щах думают, что у него больше 90% асистов случайные. Если это будут повторять по 50 раз в месяц того же мнения станешь?
Про случайные ассисты я вообще ни слова не сказал и не разделяю такую точку зрения. Ну Роналду часто был недоволен, когда на него не отдают передачи, а партнер сам решил завершить момент и не бежит поздравлять его с голом, лично мне эта картину не очень нравилось наблюдать в Мадриде.
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BananaMantana
Ответ corazón blanco
Так я говорю, что результативных передач у него много, но не скажешь, что Роналду командный игрок, конечно титулы важны для любого футболиста, но к голам Криштиану относится ревностно. Возможно без этого стремления он бы и не достиг этих высот, но иногда это шло ему во вред и команде в том числе.
Например когда это шло команде во вред?
Во вред жажду набива статистики в плей-офф ЛЧ от Месси можно вспомнить, которая пошла во вред. А вот у Роналду? То что его выставляют таковым ничего не значит.
Тут на серьезных щах думают, что у него больше 90% асистов случайные. Если это будут повторять по 50 раз в месяц того же мнения станешь?
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Совесть Черданцева
Рон сам того не зная признал абсолютное величие Месси
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Ignazio DE Alter
Ответ GaiRic
Криштиану Роналду прокомментировал совместную фотографию с Лионелем Месси. Форварды «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» снялись для рекламы чемоданов Louis Vuitton. За одним из них они сидят как за шахматной доской, обдумывая ходы. «Мы ставим мат в жизни, а не только в шахматах. Я хотел бы быть тем, кто поставит ему мат. / не говори гоп пока не перепрыгнешь, де факт кринж сам получил мат от Месси /
https://www.google.com/amp/s/www.sports.ru/amp/post/3095622/
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Ignazio DE Alter
Ответ Великий Алонсо
По обоим показателям Роналду номер 1. Лучший бомбардир в истории, чемпион Испании, Италии, Англии. Месси все свои голы шакалил в Ла Лиге при помощи Иньесты и Хави, перешёл в ПСЖ и сразу обосрался.
ПЛAKAЙ
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King_X
Ответ rigobersong
Что касается Кринжа у меня память феноменальная, я больше 500 матчей с ним посмотрел, слежу за ним с 2003го в отличии от глоров и все помню:) Так вот, когда он опять хотел подбить воробья вмешалась спина Пепе и мяч влетел в ворота:) Гол как в 100% случаев должны записывать на игрока атаки последнего коснувшегося мяча, НО Реал подал протест, и гол переписали с Пепе на Роналду!:)) Я такого больше нигде не видел, что бы гол переписали со своего игрока, когда он коснулся мяча:))) Голы не важны:))🤣🤣🤣 Вот Месси такое имеет право говорить, он отдавал голевые с 11 метрового, давал бить пенальти партнерам, дал забить Маскерано и десяток других моментов, а роналду это просто🤦‍♂️
Преамбулу мог не писать, все знают чей фанат на самом деле и чьи матчи смотришь с детства))
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GigaChad
Видимо поэтому бесился, когда забивали вместо него
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