Криштиану Роналду: «Титулы важнее голов. Целый год ты посвящаешь себя достижению чего-то важного»
Криштиану Роналду считает, что титулы важнее голов.
«Выигрывать титулы – это всегда что-то особенное. В течение целого года ты посвящаешь себя достижению чего-то важного, хочешь что-то выиграть. Это трудно. Легко выбрать голы, но я выберу трофеи.
Ты сражаешься, постоянно тренируешься, посвящаешь свою жизнь тому, чтобы что-то выиграть. Считаю, что титулы важнее голов», – сказал форвард «Аль-Насра» в интервью LiveScore.
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Для Месси да, важны титулы. Причем командные.
Для тебя - голы. Причем только собственные.
Позорник. Фу, слушать противно.
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Чтобы, выглядеть Гераклом, нужно обыгрывать 1 в 1 (в смысле самому создавать моменты и голы), а с этим давно проблемы. В итоге Роналду, как и в больших клубах, будет зависеть от количества и качества передач в штрафную. Соперники не айс, но ведь и партнёры такие же. Если оба параметра окажутся не в порядке, он может выглядеть бледновато.
Во вред жажду набива статистики в плей-офф ЛЧ от Месси можно вспомнить, которая пошла во вред. А вот у Роналду? То что его выставляют таковым ничего не значит.
Тут на серьезных щах думают, что у него больше 90% асистов случайные. Если это будут повторять по 50 раз в месяц того же мнения станешь?