Роналду о переходе в «Юве» в 33 года: «Эта была новая глава и особенное путешествие в моей жизни»

рассказал о своем переходе в « ».

Португальский форвард перешел в итальянский клуб из «Реала» в 2018 году.

«Я помню это очень четко, ведь это было особенное путешествие в моей жизни.

Я перешел в «Юве», когда мне было 33. Эта была новая глава в моей жизни. После девяти лет в «Реале» я присоединился к чемпиону Италии «Ювентусу», – сказал форвард « » в интервью LiveScore.

В составе итальянского клуба Роналду выступал до 2021 года. Криштиану дважды становился чемпионом Италии, один раз выигрывал Кубок и два раза – Суперкубок.

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