Роналду о переходе в «Юве» в 33 года: «Эта была новая глава и особенное путешествие в моей жизни»
Криштиану Роналду рассказал о своем переходе в «Ювентус».
Португальский форвард перешел в итальянский клуб из «Реала» в 2018 году.
«Я помню это очень четко, ведь это было особенное путешествие в моей жизни.
Я перешел в «Юве», когда мне было 33. Эта была новая глава в моей жизни. После девяти лет в «Реале» я присоединился к чемпиону Италии «Ювентусу», – сказал форвард «Аль-Насра» в интервью LiveScore.
В составе итальянского клуба Роналду выступал до 2021 года. Криштиану дважды становился чемпионом Италии, один раз выигрывал Кубок и два раза – Суперкубок.
Роналду о Евро-2016: «Важнейший трофей в моей карьере. Выиграв что-то для своей страны, ты растешь как игрок, как мужчина»
Роналду о решающем пенальти в финале ЛЧ-2016: «Я забил победный гол, сорвал с себя футболку, было видно жилы на моей шее. Невероятно»
Щесны это не Буффон.
35-37-40 летние Бонуччи,Кьелини,Лихштайнеры и Барзальи проигрывали во всем самим себе 7-10летней давности.
.
Это в Саудовской Аравии.
В Реале спорнее, но есть Рауль, Зидан, Ди Стефано.
МЮ? Серьёзно? Бобби Чарльтон, Скоулз, Гиггз, Руни, Невилл для тебя шутки??
Как итог позорное 4 место