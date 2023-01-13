Роналду о переходе в «Юве» в 33 года: «Эта была новая глава и особенное путешествие в моей жизни»

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рассказал о своем переходе в «Ювентус».

Португальский форвард перешел в итальянский клуб из «Реала» в 2018 году.

«Я помню это очень четко, ведь это было особенное путешествие в моей жизни.

Я перешел в «Юве», когда мне было 33. Эта была новая глава в моей жизни. После девяти лет в «Реале» я присоединился к чемпиону Италии «Ювентусу», – сказал форвард «Аль-Насра» в интервью LiveScore.

В составе итальянского клуба Роналду выступал до 2021 года. Криштиану дважды становился чемпионом Италии, один раз выигрывал Кубок и два раза – Суперкубок.

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44 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Ответ atomio
и вот только сейчас Юве начинает кое-как приходить в себя.. весь в долгах и финансовых махинациях, сменив троих тренеров, руководство ушло все в отставку... и все изза этого лицемерного фрукта, который тупо угробил Юве. Потом был Маню. Сейчас - арабы... но это уже другая история
Он сам себя в Юве не покупал. Он забил больше 100 голов, что еще нужно от нападаюшего? Или он в центр поля еще должен был бегать и мячи там выгрызать? Это что за суперклубы пошли такие нежные, что 1 футболист может угробить их?
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udiekemen
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Лол ну найди фанов Юве поспрашивай у них. После его прихода команда развалилась, все играли на его стату. Вместо треблов каждый год все слабее и слабее, финансовый кризис, один стиль игры, а ты все про его личную стату. Как с этим бомбардиром команда на 20 меньше забила в следующем сезоне? 😁
Таких фанов много, которые его хвалят, а не критикуют(но только не в спорстру, где и так мало фанов Юве) Рон в 37 забил 18 в лиге в плохой форме Мю, но раз защита подводит то причём тут Рон, помнишь сколько автоголов забил сам Магуайр 🤦🏻🗿
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Джавез Тилл
Ответ Пако
"Аль-Наср Эр-Рияд" это футбольный клуб или публичная библиотека?
Это клуб, цвета которого совпадают с твоей авой!
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Джавез Тилл
Ответ Александра Александрова
После кринжатины , Юве до сих пор в себя не пришел , настолько мощный футболист , и еще дыра в бюджете ))Ювентус после его ухода думает, да ну на ))))
ЮВЕНТУС - это импотент среди топ-клубов, мальчик для битья!!!
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moldfan
Ответ Eduard Rastryopin
Гегемонии всегда заканчиваются когда-то. Щесны это не Буффон. 35-37-40 летние Бонуччи,Кьелини,Лихштайнеры и Барзальи проигрывали во всем самим себе 7-10летней давности.
Бонуччи и Къелини с тех пор, стали чемпионами Европы... Жоау Канселу, основным игроком чемпиона Англии (которого заменили на Данилу).
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Александр Мельников
Ответ pit4er
7 минутное рекламное видео, в котором Роналду угадывает свои матчи по счёту, спортс нарежет сейчас на 70 новостей
А матч ТВ будет это целый год транслировать!)
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ udiekemen
Все фаны это 10 персонажей в спортсру, забил 100+голов, 5 трофеев и худший а? Бред
Лол ну найди фанов Юве поспрашивай у них. После его прихода команда развалилась, все играли на его стату. Вместо треблов каждый год все слабее и слабее, финансовый кризис, один стиль игры, а ты все про его личную стату. Как с этим бомбардиром команда на 20 меньше забила в следующем сезоне? 😁
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udiekemen
Ответ atomio
и вот только сейчас Юве начинает кое-как приходить в себя.. весь в долгах и финансовых махинациях, сменив троих тренеров, руководство ушло все в отставку... и все изза этого лицемерного фрукта, который тупо угробил Юве. Потом был Маню. Сейчас - арабы... но это уже другая история
И всё это из-за одного игрока? Ну и молодежь какой-то, он нападающий - забивал очень много, но если тупо в полузащите есть дыра (Артур, с Рабье🤦🏻👍) и Щестны далеко не Буффон, но во всём виноват этот 1 игрок а🤦🏻🗿
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Александра Александрова
После кринжатины , Юве до сих пор в себя не пришел , настолько мощный футболист , и еще дыра в бюджете ))Ювентус после его ухода думает, да ну на ))))
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udiekemen
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Это факт. Все фаны Юве так считают и автор коммента не исключение, который только Юве комментит в основном
Все фаны это 10 персонажей в спортсру, забил 100+голов, 5 трофеев и худший а? Бред
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Temp LC
Сравниваешь Невилла, Руни, Бобби с Роналду в МЮ? Один сезон 08/09 серьёзнее чем карьера Невилла. В эти три года прибывания в Ювентусе именно Роналду был лучшим игроком команды. Забивая за сезон 30+ мячей и принося вклад в первые два его чемпионства Италии. Именно он забивал в плей-офф ЛЧ тащя команду вперёд. Были бы в Ювентусе игроки хотя бы половины уровня Реала. То они бы и дальше доходили бы до финала. Нет ни одного игрока который сделал для Реала больше чем Роналду, Рауль, ди Стефано ладно, они легенды клуба, но Зидан это безусловно легенда как раз таки Ювентуса. А в мю разве не провальная игра защитников было виной такого провала в чемпионате. Не было ни матча где они не привозили, чего стоит один Магуайер.
Не позорься. Роналду даже близко в топ-5 лучших игроков мю не входит, не очерняй великий тэг
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Алексей Марков
Ну да, популярная тема чтобы срубить плюсиков, 🤡
Это факт. Все фаны Юве так считают и автор коммента не исключение, который только Юве комментит в основном
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Temp LC
Ответ Совесть Черданцева
Лучший игрок Ювентуса - Буффон, Тюрам, Давидс, Дель Пьеро в конце концов. В Реале спорнее, но есть Рауль, Зидан, Ди Стефано. МЮ? Серьёзно? Бобби Чарльтон, Скоулз, Гиггз, Руни, Невилл для тебя шутки??
Сравниваешь Невилла, Руни, Бобби с Роналду в МЮ? Один сезон 08/09 серьёзнее чем карьера Невилла. В эти три года прибывания в Ювентусе именно Роналду был лучшим игроком команды. Забивая за сезон 30+ мячей и принося вклад в первые два его чемпионства Италии. Именно он забивал в плей-офф ЛЧ тащя команду вперёд. Были бы в Ювентусе игроки хотя бы половины уровня Реала. То они бы и дальше доходили бы до финала. Нет ни одного игрока который сделал для Реала больше чем Роналду, Рауль, ди Стефано ладно, они легенды клуба, но Зидан это безусловно легенда как раз таки Ювентуса. А в мю разве не провальная игра защитников было виной такого провала в чемпионате. Не было ни матча где они не привозили, чего стоит один Магуайер.
+4
-3
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Eduard Rastryopin
Ответ moldfan
так сообственно и прервалась 10-ти летняя гегемония Ювентуса в Италии.
Гегемонии всегда заканчиваются когда-то.
Щесны это не Буффон.
35-37-40 летние Бонуччи,Кьелини,Лихштайнеры и Барзальи проигрывали во всем самим себе 7-10летней давности.
+8
-4
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Великий Алонсо
По итогу стал лучшим игроком в истории Реала, Ювентуса и МЮ. Просто легенда 🙏🙏🙏.

.
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Пако
"Аль-Наср Эр-Рияд" это футбольный клуб или публичная библиотека?
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Пирс Морган
Ответ А.Э.РАСИМ
Пусть вызовут в суд Эр-Риада. Это в Саудовской Аравии.
))
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Мохнатый55
Мир не узнал бы о гениальной дуге, если бы не было перехода в Ювентус. Так что однозначно исторический трансфер.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Пирс Морган
С огнем играешь, кажется
Пусть вызовут в суд Эр-Риада.

Это в Саудовской Аравии.
+2
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Алексей Марков
Ответ Digart
Худший трансфер в истории Юве
Ну да, популярная тема чтобы срубить плюсиков, 🤡
+10
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Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Лучший игрок Ювентуса - Буффон, Тюрам, Давидс, Дель Пьеро в конце концов.
В Реале спорнее, но есть Рауль, Зидан, Ди Стефано.
МЮ? Серьёзно? Бобби Чарльтон, Скоулз, Гиггз, Руни, Невилл для тебя шутки??
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Экспертное мнение
Ответ m1t9
3 года = 100 голов и 6 трофеев. всем бы так клубы разваливать
Трофеев клуб до него брал больше, чем с ним. Стало быть, это клуб с трофеями фармил эти 100 голов для него пожертвовав командными успехами.
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GuruFutbola
Ответ m1t9
то есть не сарри, не пирло, а роналду сломал. ясненько)
Совершенно верно, требовал чтобы все играли на его стату
Как итог позорное 4 место
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atomio
и вот только сейчас Юве начинает кое-как приходить в себя.. весь в долгах и финансовых махинациях, сменив троих тренеров, руководство ушло все в отставку... и все изза этого лицемерного фрукта, который тупо угробил Юве. Потом был Маню. Сейчас - арабы... но это уже другая история
+19
-16
+3
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Великий Алонсо
Комментарий удален
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