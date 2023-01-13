Алан Ширер: «Нуньес – невероятный талант, но не прирожденный завершитель. У него много времени, чтобы стать форвардом мирового класса»

Алан Ширер считает, что еще проявит себя.

«Нуньес – игрок с невероятным талантом, который, возможно, не является прирожденным завершителем. Очевидно, что уругвайцу необходимо больше самообладания перед воротами, но я не вижу в этом большой проблемы.

У него еще много времени, чтобы стать нападающим мирового класса. Все в нем говорит о том, что он может это сделать. У Дарвина есть много знающих людей в « », которые помогут ему в этом.

Пока же ему нужно сжать кулаки, неустанно тренироваться, находить удовольствие в этом труде и оттачивать свои навыки. Он добьется своего.

Еще не так давно гол в каждой второй игре считался отличным результатом для большинства игроков. Возможно, , и изменили наше представление об этом», – сказал экс-форвард сборной Англии в интервью The Athletic.

В этом сезоне АПЛ Нуньес провел 13 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 2 голевых передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.

Клопп о проблемах Нуньеса с реализацией: «У меня было такое с Левандовским. Мы с ним спорили на голы, и мои карманы были полны денег»