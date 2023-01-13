Роналду о травме в финале Евро-2016: «Я плакал. Очень нервничал в раздевалке – все колено распухло»
Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о победе на Евро-2016.
В финале сборная Португалии обыграла Францию (1:0) и впервые в своей истории стала чемпионом Европы. Роналду не доиграл финальный матч из-за травмы.
«Я был очень счастлив и взволнован, когда игра началась. Затем я получаю травму, игра [для меня] закончена. Я плакал.
Я очень нервничал в раздевалке – все колено распухло. Это было невероятно», – сказал форвард «Аль-Насра».
Роналду о Евро-2016: «Важнейший трофей в моей карьере. Выиграв что-то для своей страны, ты растешь как игрок, как мужчина»
Как-то с таким неадекватом вступил в диалог о том Евро
Так чел даже матчей не помнит/явно не смотрел
И приводил в пример матч с венграми другого года и вообще плыл в аргументах
Думаю, ваша аналитика подобного уровне, откровенное балабольство)) и да, если б было так, Франция/Пайе едва ли начали б спецом лупить по ногам с первой минуты
Один хейт и никакого понимания вообще. Бывают, что с травмами доигрывают матч, как Пепе с Марокко, только у него травма руки была, а не ноги. А пишите про то, что прыгал на бровке в финале ЧЕ на последних минутах матча.
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- нет, два (на самом деле три, еще ассист Хорватии)
- Ок, два, но команда слабая!))
Если продолжать, то выяснится, что ассист Хорватии тоже нельзя считать, потому что соперник поддался
Бгг, уроки сделали на завтра?
Замыкальщица в плей-офф ЧЕ: 3+1 в 11 матчах (все 3 гола забиты максимально примитивно - башкой с навесов)
Бездарность. Бездарность. Бездарность. Бездарность