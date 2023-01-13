Роналду о травме в финале Евро-2016: «Я плакал. Очень нервничал в раздевалке – все колено распухло»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2016 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о победе на Евро-2016.

В финале сборная Португалии обыграла Францию (1:0) и впервые в своей истории стала чемпионом Европы. Роналду не доиграл финальный матч из-за травмы.

«Я был очень счастлив и взволнован, когда игра началась. Затем я получаю травму, игра [для меня] закончена. Я плакал.

Я очень нервничал в раздевалке – все колено распухло. Это было невероятно», – сказал форвард «Аль-Насра».

Роналду о Евро-2016: «Важнейший трофей в моей карьере. Выиграв что-то для своей страны, ты растешь как игрок, как мужчина»

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50 комментариев

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King_X
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Эта травма-лучшее,что было в карьере Кринжа.Не она бы,Франция размазала бы портков еще в основное время.Достаточно посмотреть матчи в которых Кринж принимал участие на этом турнире.Без слез не взглянешь.Единственная топ сборная на пути портков это Франция в финале,которую они победили без Кринжа.
🤡🤡🤡

Как-то с таким неадекватом вступил в диалог о том Евро
Так чел даже матчей не помнит/явно не смотрел
И приводил в пример матч с венграми другого года и вообще плыл в аргументах

Думаю, ваша аналитика подобного уровне, откровенное балабольство)) и да, если б было так, Франция/Пайе едва ли начали б спецом лупить по ногам с первой минуты
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А.Э.РАСИМ
Португалии повезло, что сказать, травма к месту.
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AlexZhano__
Было заметно, что травмировать Роналду было персональным заданием Пайета, он тогда вроде несколько раз заезжал по ногам в простых эпизодах. Странно, что французы не захотели на последнем финале травмировать Месси.
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DaniOs
Ответ Winter Soldier
А че прыгал то как стрекозел с распухшим то коленом?
Просто смешно. Еще бы написали: а че пытался играть дальше, через боль? А че плакал?
Один хейт и никакого понимания вообще. Бывают, что с травмами доигрывают матч, как Пепе с Марокко, только у него травма руки была, а не ноги. А пишите про то, что прыгал на бровке в финале ЧЕ на последних минутах матча.
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Jeicob Harlon
Там видно было что он не уважает своего тренера, хотел чтоб люди думали что это он их гонит к победе,но футболист он один из лучших
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Заяцволк
Колено лучше шеи. Для того, чтобы все увидели жилы на нём, не обязательно срывать с себя футболку !
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Александра Александрова
Ответ udiekemen
Шо за бред, у него 3+3 разве плохо а?🤦🏻и суть в этом не меняется, если бы не он Португалия в финал бы не вышла
3+2 где ты взял ещё голевое действие это как гол волосами что ли? Да суть не меняется , сборная выиграла для него титул где , он был посредственным игроком сыгравший хорошо один матч в группе и один матч в плей офф , не показав по сути ничего в плей офф так и в группе , а главный матч вообще пропустил )
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FilinMD
Ответ udiekemen
Шо за бред, у него 3+3 разве плохо а?🤦🏻и суть в этом не меняется, если бы не он Португалия в финал бы не вышла
Вся суть хейтеров

- 1 действие
- нет, два (на самом деле три, еще ассист Хорватии)
- Ок, два, но команда слабая!))

Если продолжать, то выяснится, что ассист Хорватии тоже нельзя считать, потому что соперник поддался
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Экспертное мнение
Ответ udiekemen
Шо за бред, у него 3+3 разве плохо а?🤦🏻и суть в этом не меняется, если бы не он Португалия в финал бы не вышла
Если бы нелепый формат Евро придуманный специально к 2016 году, Португалия не вышла бы из группы с 3-го места)
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Kanonir152
Да бедняжка
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udiekemen
Ответ Александра Александрова
А ну два голевых действия против грозного Уэльса ))) его на этом евро не было слышно и видно , хорошо сыграл только два матча из 7 матчей ))а главный матч против топ соперника прыгал на бровке ))
Шо за бред, у него 3+3 разве плохо а?🤦🏻и суть в этом не меняется, если бы не он Португалия в финал бы не вышла
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corazón blanco
Я конечно понимаю, что Роналду многое сделал для того, чтобы от него отвернулись в прошлом календарное году. Но то, как тут выплясовывают на его костях, выглядит забавно. Некоторые персонажи даже забыли, что такое болеть за свои любимые клубы, а только и пишут о Роналду, о котором сами же говорили, что если он уедет в Саудовскую Аравию он будет не интересен. Ну и естественно нужно принижать абсолютно все его заслуги. Хотя в глубине души все прекрасно понимают, что он великий футболист. То, что Месси сильнее его, как футболист - понятно всем. Но втаптывать человека просто потому что он был главным конкурентом Лионеля (да-да не пишите, что это СМИ подогревали интерес к их противостоянию и что его не было. Если Вы его отрицаете, Вас бы не было на этой ветке). Оставайтесь людьми в первую очередь.
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Haci Ceferli
Ответ Cevin Cigan
А Месси никогда не рыдал? Рон хоть со сборной не сбегал,как слабак!
Роналду единственный игрок в истории плакавший в составе 4 разных клубов. Действительно исторический фактор))
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King_X
Сейчас придёт Oleg и расскажет, что кто-то плакал от травмы, а его кумир плакал от победы на Чм😂😂😂
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feelthedroom@mail.ru
Убогие людишки накидывают на Криша..
Бгг, уроки сделали на завтра?
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Winter Soldier
Ответ DaniOs
Наверное, из-за того, что переживал за свою сборную?
Знаешь, по его последним интервью, вообще не удивлюсь, если он просто хотел привлечь к себе внимание. Или прыгал с мыслями «Скоро у меня будет трофей со сборной, а у Месси - нет»
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Александра Александрова
А ну два голевых действия против грозного Уэльса ))) его на этом евро не было слышно и видно , хорошо сыграл только два матча из 7 матчей ))а главный матч против топ соперника прыгал на бровке ))
Тот Уэльс в полуфинал вышел. Хотя что с тебя взять то, если ты думаешь, что с углового может быть офсайд 🤭
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Russ Ivan
«Я плакалЪ» - еженедельный вестник Криша...
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Mancar Camoran 2.0
В итоге, своим отсутствием внес решающий вклад в победу сборной !
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Goofts
Колено распухло, но оно было таким красивым и аппетитным, что аж слезы пошли
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moldfan
Предлагаю переиграть тот финал. Победа не победа, без лучшего футболиста Португалии...
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DaniOs
Ответ Winter Soldier
А че прыгал то как стрекозел с распухшим то коленом?
Наверное, из-за того, что переживал за свою сборную?
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Александра Александрова
Ответ udiekemen
1+1 в полуфинале, а так уж 3+3
А ну два голевых действия против грозного Уэльса ))) его на этом евро не было слышно и видно , хорошо сыграл только два матча из 7 матчей ))а главный матч против топ соперника прыгал на бровке ))
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Терминатор///Айлбибекович
Эта травма-лучшее,что было в карьере Кринжа.Не она бы,Франция размазала бы портков еще в основное время.Достаточно посмотреть матчи в которых Кринж принимал участие на этом турнире.Без слез не взглянешь.Единственная топ сборная на пути портков это Франция в финале,которую они победили без Кринжа.
+4
-2
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AF007
Замыкальщица в плей-офф ЧМ: 0+0 в 8 матчах

Замыкальщица в плей-офф ЧЕ: 3+1 в 11 матчах (все 3 гола забиты максимально примитивно - башкой с навесов)

Бездарность. Бездарность. Бездарность. Бездарность
+2
-2
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