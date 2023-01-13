Роналду о травме в финале Евро-2016: «Я плакал. Очень нервничал в раздевалке – все колено распухло»

поделился воспоминаниями о победе на Евро-2016.

В финале сборная обыграла Францию (1:0) и впервые в своей истории стала чемпионом Европы. Роналду не доиграл финальный матч из-за травмы.

«Я был очень счастлив и взволнован, когда игра началась. Затем я получаю травму, игра [для меня] закончена. Я плакал.

Я очень нервничал в раздевалке – все колено распухло. Это было невероятно», – сказал форвард « ».

Роналду о Евро-2016: «Важнейший трофей в моей карьере. Выиграв что-то для своей страны, ты растешь как игрок, как мужчина»