Властимил Петржела: «К русскому спорту очень плохо относятся в Европе, никто не следит за футболом»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Властимил Петржела Политика Футбол

Властимил Петржела рассказал об отношении к российскому спорту в Европе.

– Сейчас у «Зенита» отличная академия. Но ребятам просто не дают шанса. Снова купили игроков из Бразилии.

Конечно, тренеру Семаку так легче работать – ему купят любого игрока. Да, он будет качественный. Но и воспитанник академии будет качественный, если попадет в первую команду. Через некоторое время сможет спокойно играть за «Зенит».

Но молодых никто не хочет туда брать. Мне это очень не нравится. Почему не развивают своих игроков? Сейчас российские клубы не играют в еврокубках. В других командах на поле выходят молодые игроки. Почему в «Зените» их нет?

– Семаку надо занимать первое место в чемпионате России.

– «Зенит» и так его займет. Это большой клуб, он не опустится в таблице.

Титул чемпиона России сейчас мало что значит. В Европе никто не следит за российским футболом. В Чехии он никого интересует.

– Раньше было по-другому?

– Конечно. Меня все спрашивали: что за клуб «Зенит»? Когда «Спартак», «Локомотив» играли в еврокубках, их все знали. Сейчас никто за ними не следит.

К русскому спорту очень плохо относятся в Европе. Меня ругают за то, что я работал в России. И других ругают, кто был в России, – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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4 комментария

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pit4er
Не смотреть российский футбол – это не плохо относиться, а справедливо
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Зелёный гопник
Скажите пожалуйста, кто у него берет интервью каждый день ?
Покажите героя!!!
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Гамарджоба Генацвале
О чем он! Тут чувака из Зенита чуть не сгнобили после поражения от Ахмата. Так и будут штамповать чемпионства на радость Миллеру. А чтобы молодежь развивать и без бразильцев выигрывать тут тренер нужен не Семак.
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Ahtiar
Зато в России почему-то очень пристально следят за Властимилом прости боже Петржелой.
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