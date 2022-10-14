Петржела о частичной мобилизации: «Зимой может случиться массовый отъезд молодых российских футболистов в средние европейские клубы»
Властимил Петржела высказался о частичной мобилизации в России.
«Думаю, все российские игроки РПЛ боятся мобилизации, просто об этом не говорят.
В зимнее трансферное окно может случиться массовый отъезд молодых и перспективных российских футболистов в средние европейские клубы.
Они сильно потеряют в деньгах в случае ухода из РПЛ, но зато смогут полностью сконцентрироваться на футболе», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
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«Говорить об этом рано. Пусть показывают красивую игру». Спортсменам тоже приходят повестки
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