Петржела о частичной мобилизации: «Зимой может случиться массовый отъезд молодых российских футболистов в средние европейские клубы»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Властимил Петржела Политика Футбол

Властимил Петржела высказался о частичной мобилизации в России.

«Думаю, все российские игроки РПЛ боятся мобилизации, просто об этом не говорят.

В зимнее трансферное окно может случиться массовый отъезд молодых и перспективных российских футболистов в средние европейские клубы.

Они сильно потеряют в деньгах в случае ухода из РПЛ, но зато смогут полностью сконцентрироваться на футболе», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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