Петржела о частичной мобилизации: «Зимой может случиться массовый отъезд молодых российских футболистов в средние европейские клубы»

высказался о частичной мобилизации в России.

«Думаю, все российские игроки боятся мобилизации, просто об этом не говорят.

В зимнее трансферное окно может случиться массовый отъезд молодых и перспективных российских футболистов в средние европейские клубы.

Они сильно потеряют в деньгах в случае ухода из РПЛ, но зато смогут полностью сконцентрироваться на футболе», – сказал бывший главный тренер .

Два игрока РПЛ и около 15 футболистов Первой лиги получили повестки в военкомат. Вратарь «Торпедо» Довбня получил отсрочку

«Говорить об этом рано. Пусть показывают красивую игру». Спортсменам тоже приходят повестки