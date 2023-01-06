Властимил Петржела: «В Чехии очень ругают Россию сейчас, и мне не нравится ее политика. Пока ни в коем случае не поеду»
Властимил Петржела рассказал об отношении чехов к России.
– Общаетесь ли вы с чехами по поводу текущей ситуации в мире? Есть ли среди них русофобия?
– В Чехии очень ругают Россию сейчас из-за текущих событий. Мне никто не припоминает, что я работал там. Был очень счастлив в Санкт-Петербурге и вспоминаю только хорошие вещи.
С другой стороны, мне тоже не нравится политика России.
– Вы вспоминаете Санкт-Петербург? По каким местам скучаете? Куда бы обязательно наведались, будь такая возможность?
– Конечно, я вспоминаю Санкт-Петербург. Это были прекрасные времена, у меня там много друзей, поэтому не могу сказать ничего плохого. Скучаю по городу, но вернуться все равно нельзя.
Сейчас такая ситуация, что в Россию никто не поедет. Если бы была возможность, спокойно бы приехал, но сейчас это невозможно. В данной ситуации я не думаю об этом. Пока не пройдут текущие события, ни в коем случае не поеду, – сказал бывший тренер «Зенита».
«Все зависит от Путина. Если ситуация не изменится, никто в Европе не захочет вернуть российские команды». Петржела об отстранении
Что с математикой, двоечник?)
Потому что они все зависимые люди и бояться правду говорить
Всё сломалось и изменилось после 24.02.2022.
Если ты этого не догоняешь - печально. ЦСКА тот же хорошо жировал за счёт связей Абрамовича и Гинера. А теперь?
Потом он сказал мнение о Путине и россиянах,нельзя его печатать,а то бан. Великий геостратег кремлёвский "переиграл" всё.
Работал, улетел, потом прилетел, обгадил и опять улетел.