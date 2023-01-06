Властимил Петржела: «В Чехии очень ругают Россию сейчас, и мне не нравится ее политика. Пока ни в коем случае не поеду»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Политика Р-Спорт Футбол

Властимил Петржела рассказал об отношении чехов к России.

– Общаетесь ли вы с чехами по поводу текущей ситуации в мире? Есть ли среди них русофобия?

– В Чехии очень ругают Россию сейчас из-за текущих событий. Мне никто не припоминает, что я работал там. Был очень счастлив в Санкт-Петербурге и вспоминаю только хорошие вещи.

С другой стороны, мне тоже не нравится политика России.

– Вы вспоминаете Санкт-Петербург? По каким местам скучаете? Куда бы обязательно наведались, будь такая возможность?

– Конечно, я вспоминаю Санкт-Петербург. Это были прекрасные времена, у меня там много друзей, поэтому не могу сказать ничего плохого. Скучаю по городу, но вернуться все равно нельзя.

Сейчас такая ситуация, что в Россию никто не поедет. Если бы была возможность, спокойно бы приехал, но сейчас это невозможно. В данной ситуации я не думаю об этом. Пока не пройдут текущие события, ни в коем случае не поеду, – сказал бывший тренер «Зенита».

«Все зависит от Путина. Если ситуация не изменится, никто в Европе не захочет вернуть российские команды». Петржела об отстранении

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47 комментариев

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MaxKr
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Ответ Фут.Боль
Он в Чехии никому не сдался, какая ещё АПЛ.
Ах,вот в чём дело?))
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Павел Светлов
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Ответ NoWar
А когда это было, чтобы Россия кого-то бесплатно кормила и бесплатно газ отдавала?
Лукашенко закредитован миллиардами по самое немогу. И воевать, сцуко, не хочет. Странам третьего мира долги Путин списывает, а они в ООН против РФ голосуют. Вот такие пироги.
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Павел Светлов
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Ответ NoWar
Кадыров россиянин. А всех россиян Путин кормит. Перед этим обобрав регионы. Ты и не знал?
то есть в регионах не россияне?
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Павел Светлов
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Ответ angry horse
Зато хорошо жировал за счет Газпрома😎
Его не Газпром позвал, а Трактовенко. Впрочем, тебя наверное и на свете тогда не было.
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Камиль Габитов
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Какой дурень постит этого псих больного,что его с больнички выпустили.Его же туда надолго закрывали...
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xQcoW
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Ответ Spartakus1984
Политика его страны в качестве шестерки США нравится?И обесценивание роли СССР в освобождении Чехов от фашизма.
«Освобождение», ахахах
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Red Line
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Ответ ZjzoRe
ой ну простите, что каждый день посмели публиковать по паре новостей, касающихся самого главного и трагичного события за всю постсоветскую историю
По паре?!))
Что с математикой, двоечник?)
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Я Гражданин Мира
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Ответ Володя Завьялов
в чем мерзость? он подчеркнул, что хорошо относится к России, но не поддерживает текущую политику
Вот именно так говорят многие.
Потому что они все зависимые люди и бояться правду говорить
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Фут.Боль
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Ответ MaxKr
А АПЛ тоже ругают в Чехии? Почему пан Петржела не едет туда тренировать?
Он в Чехии никому не сдался, какая ещё АПЛ.
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Злобный Конь
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Ответ angry horse
Зато хорошо жировал за счет Газпрома😎
Россия до 2014 была привлекательной страной для всего мира. Сюда приезжали бизнесмены,спортсмены,инвестиции текли реками. После Крыма чуть притормозили,но не особо парились.
Всё сломалось и изменилось после 24.02.2022.
Если ты этого не догоняешь - печально. ЦСКА тот же хорошо жировал за счёт связей Абрамовича и Гинера. А теперь?
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MaxKr
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А АПЛ тоже ругают в Чехии? Почему пан Петржела не едет туда тренировать?
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ZjzoRe
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Ответ Spartakus1984
Сайт спортивный
только чуханы прячут голову в песок и орут "мы вни палитики"
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MaxKr
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Ответ Злобный Конь
Земан ,президент Чехии, был абсолютно пророссийским,ьольшего русофила в Европе не было. Ну может только Вучич и Орбан. До 24.02.2022. Потом он сказал мнение о Путине и россиянах,нельзя его печатать,а то бан. Великий геостратег кремлёвский "переиграл" всё.
Россия не нравится Чехии? Значит,это проблема Чехии.
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NoWar
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Ответ Илья Ворошилов
Кадырова кто кормит ?
Кадыров россиянин. А всех россиян Путин кормит. Перед этим обобрав регионы. Ты и не знал?
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Spartakus1984
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Ответ ZjzoRe
в чем он не прав? Я гражданин рф и тоже туда не поеду, пока там поклоняются и приносят жертвы крысе
Когда стране плохов вы уезжаете,когда хорошо всё,приезжаете.Не возвращайтесь лучше гражданин.
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Злобный Конь
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Земан ,президент Чехии, был абсолютно пророссийским,ьольшего русофила в Европе не было. Ну может только Вучич и Орбан. До 24.02.2022.
Потом он сказал мнение о Путине и россиянах,нельзя его печатать,а то бан. Великий геостратег кремлёвский "переиграл" всё.
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Spartakus1984
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Ответ ZjzoRe
ой ну простите, что каждый день посмели публиковать по паре новостей, касающихся самого главного и трагичного события за всю постсоветскую историю
Сайт спортивный
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NoWar
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Ответ angry horse
Зато хорошо жировал за счет Газпрома😎
Ну если Газром такой щедрый почему бы и не жировать? Ты бы тоже вряд ли отказался бы. Но тебя не пригласят, вот тебя и бесят такие как Петржела
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фкт92
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Помнит все питерские казино значит))
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Uriah Heep
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Компании Гашека на портале прибыло.
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ДМ-1чемпион
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Петржела и потом не надо приезжать!
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Spartakus1984
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Политика его страны в качестве шестерки США нравится?И обесценивание роли СССР в освобождении Чехов от фашизма.
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DM.Man
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Петржела, он как голубь.
Работал, улетел, потом прилетел, обгадил и опять улетел.
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FortMinor
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россия сейчас страна - зашквар
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angry horse
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Ответ Володя Завьялов
в чем мерзость? он подчеркнул, что хорошо относится к России, но не поддерживает текущую политику
Зато хорошо жировал за счет Газпрома😎
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