Генпродюсер «Матч ТВ»: «Есть тема!» доносит правильные ценности до аудитории. Анисимов прекрасен в своем амплуа»

Генеральный продюсер « » высоко оценил передачу «Есть тема!».

– Есть ли конкуренция у «Матч ТВ» с общественно-политическими каналами страны?

– Я бы не сказал, что мы конкурируем, у нас разная аудитория. У коллег не упали сильно рейтинги во время чемпионата мира. Скорее мы привлекли к нашему эфиру дополнительную аудиторию, которая не так часто вообще включает телевизор. У нас есть своя аудитория, наша задача – вовлекать в телесмотрение молодое поколение.

– При этом своя частица привычного федерального канала появилась на самом «Матче». Какой эффект дала программа «Есть тема!» для канала?

– Спорт стал частью политики. Шоу, где не только спортивные люди могут подискутировать на ту или иную тему, должно было появиться на спортивном телевидении. «Есть тема!» цитируется, вызывает резонанс у аудитории. Думаю, что программа доносит правильные ценности до нашей аудитории.

– Антона Анисимова почти не было в кадре на чемпионате мира. Почему?

– Это было сознательное решение. У Антона был запланирован отпуск, он год ведет программу без перерывов. К тому же во время чемпионата мира у нас было много футбольного контента, трансляции начинались в час дня и пересекались с его слотом. Мы на время чемпионата мира отправили Антона в отпуск. Сейчас программа вернулась. Все, что Антон хотел сказать, он говорит.

– Как вы относитесь к его работе?

– Для меня все сотрудники – лучшие, в том числе и Антон. Ему есть куда расти, есть куда стремиться. Мы регулярно проводим встречи. Антон Анисимов в своем амплуа прекрасен, – заявил .

«Наша единственная опора – это армия». Большое интервью ведущего «Есть тема!» Антона Анисимова

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!