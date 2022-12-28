Генпродюсер «Матч ТВ»: «Есть тема!» доносит правильные ценности до аудитории. Анисимов прекрасен в своем амплуа»

Теги премьер-лига Россия телевидение Александр Тащин Политика Матч ТВ Антон Анисимов Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» высоко оценил передачу «Есть тема!».

– Есть ли конкуренция у «Матч ТВ» с общественно-политическими каналами страны?

– Я бы не сказал, что мы конкурируем, у нас разная аудитория. У коллег не упали сильно рейтинги во время чемпионата мира. Скорее мы привлекли к нашему эфиру дополнительную аудиторию, которая не так часто вообще включает телевизор. У нас есть своя аудитория, наша задача – вовлекать в телесмотрение молодое поколение.

– При этом своя частица привычного федерального канала появилась на самом «Матче». Какой эффект дала программа «Есть тема!» для канала?

– Спорт стал частью политики. Шоу, где не только спортивные люди могут подискутировать на ту или иную тему, должно было появиться на спортивном телевидении. «Есть тема!» цитируется, вызывает резонанс у аудитории. Думаю, что программа доносит правильные ценности до нашей аудитории.

– Антона Анисимова почти не было в кадре на чемпионате мира. Почему?

– Это было сознательное решение. У Антона был запланирован отпуск, он год ведет программу без перерывов. К тому же во время чемпионата мира у нас было много футбольного контента, трансляции начинались в час дня и пересекались с его слотом. Мы на время чемпионата мира отправили Антона в отпуск. Сейчас программа вернулась. Все, что Антон хотел сказать, он говорит.

– Как вы относитесь к его работе?

– Для меня все сотрудники – лучшие, в том числе и Антон. Ему есть куда расти, есть куда стремиться. Мы регулярно проводим встречи. Антон Анисимов в своем амплуа прекрасен, – заявил Александр Тащин.

«Наша единственная опора – это армия». Большое интервью ведущего «Есть тема!» Антона Анисимова

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49 комментариев

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Владислав Романов
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Больше похоже на шабаш идиотов
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dimpa
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Дикая мразь этот анисимов. И он сам это прекрасно знает.
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VMX1389
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Такие ценности, что в Ютубе отключили комментарии под Есть Тема?))
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Fox_Mulder_12
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Мразотная передача с мразотным ведущим.
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Spartakus1984
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С чего взяли,что ценности правильные?И это сопртивная передача или политическая?
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37old
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...программа доносит правильные ценности до нашей аудитории.
Сила, наглость и хамство(с)
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здоровяк
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Сашка Тащин опять вытащил язык из Канделаки
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NaGLiY
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Ответ Jeicob Harlon
Скоро будет новый канал БУНКЕР ТВ, пока не известно кто будет ведущий
Там не может быть других ведущих.
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supepper
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Если на телевидении заводятся агрессивные дискуссии о патриотизме и чуть ли не принуждают любить Родину, любовь к которой приравнивают к лояльности властям, значит государство боится потерять контроль над населением.
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Marcus-light
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Всегда знал, что основной посыл российского ТВ - обмазать фикалиями всё что только можно
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NaGLiY
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"Есть тема!" - еще одна причина не смотреть Матч ТВ.
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bengalsckyzh
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"Есть Тема" часть информационного фронта и в сложившейся ситуации вокруг России, всё идёт в ход. Если уж чудовище Л. Долину, которой скоро 70 лет, вытащили не пойми откуда, чтобы и она прогундосила - о том, что мы сильнее и мы всех их гадов под сапог. Так что чего уж там...
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Dani_Alves92
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Ну прям цирк уродов какой-то :) какое у него амплуа? Тонущего орка в море желчи?
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Гоги^^^^
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Ток-шоу требуют хороших полемистов. Вот был Жириновский. Даже Губерниев. А сейчас просто разговоры, порой на повышенных тонах.
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Maxim Vasnechov
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Желаю Тащину перед сном читатью статью 282.
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tam005
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Антон он ! Даже родители это поняли при рождении!
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Игорь Новиков
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У этих людей нет ни стыда, ни совести.
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Ivan Balashov
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"Правильные ценности" нынче - это ненависть ко всему, что хоть как-то расходится с линией партии?
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Sportik 975
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Анисимов уже легенда этого сайта и Матч ТВ.
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Marat_NJL
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Сказал куколд федерального масштаба..)
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Дима Котельников
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Ответ Дмитрий9779
Что там делают политики,которые в спорте полные нули?Самый отстой эта передача
Они нули не только в спорте, но и в политике
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MironSM84
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Сделать такое заявление это даже большее дно чем придумать подобную мерзкую программу!!
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Tua
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Россиянам глубоко чужды западные ценности, кроме тех, по которым можно звонить, на которых удобно ездить, которые вкусно кушать и которыми клёво жить!
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Дима Котельников
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Ответ Bartez1986
В каком амплуа? Конченого идиота?
И очередного жополиза,
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Денис Давыдов
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Пожелаем и гендиректору Матча, и Анисимову новых апартаментов в 2023 году, небольшие, но зато свои теплые с решетками на окнах. Возможно даже общие, что бы обсудить так сказать свои деяния)
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