Мозес может принять участие во 2-м сборе «Спартака». Он не играет с августа

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Виктор Мозес Кристофер Мартинс Перейра Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль рассказал о состоянии травмированных игроков «Спартака».

— Каково состояние Мозеса?

— И я, и тренер по физической подготовке следим за состоянием Мозеса (нигериец не играет из-за травмы с августа – прим. Sports.ru). Мы встречались с Виктором в Лондоне. Могу сказать, что он пропустит первый сбор и приедет только после 23-го числа. Мы оценим его состояние, и, возможно, он сможет принять участие во втором сборе.

— Мартинс на сборах будет заниматься в общей группе?

— Решение будет принято по итогам тестирования. У него ситуация отличная от той, что у Мозеса. У Виктора другой характер травмы, другой случай. Но мы, как клуб, хотим предоставить футболисту хорошие условия для восстановления. Мы должны быть уверены, что он будет готов на 100 процентов присоединиться к общей группе.

Если мы не сможем гарантировать этого в Дубае, если условия в Москве будут лучше — может, будет разумнее остаться в Москве. Будем принимать решения сегодня по итогам тестирования, – сказал главный тренер «Спартака».

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2 комментария

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КБ Сергей
Давай, Витя, пора возвращаться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Наркотой не барыжил, ножом не пырнул никого - может принять участие в сборах
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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