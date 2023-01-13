Мозес может принять участие во 2-м сборе «Спартака». Он не играет с августа

рассказал о состоянии травмированных игроков «Спартака».

— Каково состояние ?

— И я, и тренер по физической подготовке следим за состоянием Мозеса (нигериец не играет из-за травмы с августа – прим. Sports.ru). Мы встречались с Виктором в Лондоне. Могу сказать, что он пропустит первый сбор и приедет только после 23-го числа. Мы оценим его состояние, и, возможно, он сможет принять участие во втором сборе.

— Мартинс на сборах будет заниматься в общей группе?

— Решение будет принято по итогам тестирования. У него ситуация отличная от той, что у Мозеса. У Виктора другой характер травмы, другой случай. Но мы, как клуб, хотим предоставить футболисту хорошие условия для восстановления. Мы должны быть уверены, что он будет готов на 100 процентов присоединиться к общей группе.

Если мы не сможем гарантировать этого в Дубае, если условия в Москве будут лучше — может, будет разумнее остаться в Москве. Будем принимать решения сегодня по итогам тестирования, – сказал главный тренер « ».