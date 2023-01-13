Клопп 2 минуты отвечал журналисту на вопрос о трансферах «Ливерпуля»: «Серьезно? Я опять должен об этом говорить? Вы знаете ответ»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп трансферы Футбол

Юрген Клопп остался недоволен вопросом журналиста о трансферах «Ливерпуля».

Репортер Карл Маркхэм задал тренеру «Ливерпуля» следующий вопрос: «Вы сказали ранее, что не можете решить все проблемы на трансферном рынке. Это потому, что вы не думаете, что есть игроки, которые могут решить проблемы, или потому что вы не можете их подписать? Или это финансовый вопрос?»

Клопп прервал журналиста до окончания вопроса и отвечал две минуты.

«Карл, честно, по-моему, я провел шесть тысяч пресс-конференций в качестве тренера «Ливерпулем», и вы, очевидно, были на 5999 из них. Если вы хотите что-то написать... ну, сегодня вы просто записываете [на диктофон]. Да ладно, я что, снова должен рассказывать вам историю о деньгах? Серьезно? Серьезно? Я опять должен об этом говорить?

По какой причине мы, владея сумасшедшими деньгами, не покупаем игроков, даже если они доступны? Вот что вы думаете обо мне? После всех лет? Так почему же вы задаете вопрос, когда ответ лежит на столе? Я действительно этого не понимаю, я действительно этого не понимаю.

Вы стоите тут, вы пришли сюда, у вас вопрос. Но вы знаете ответ. Помимо этого, у нас есть проблема: на данный момент четыре наших атакующих игрока травмированы. Мы купим еще одного, потом они вернутся. К счастью, не завтра, но вернутся. Дарвин скоро, остальные чуть позже... Они вернутся, и тогда у нас будет семь нападающих.

Мы даже не смогли включить их всех в заявку на Лиги чемпионов! Их слишком много, мы должны принять решение, кто пойдет дальше, что с остальными и тому подобное. Это не так просто.

Нельзя решить проблему, особенно с травмами. Это большая-большая тень над нами, проблему нельзя решить только в трансферном окне. Обычно нам просто нужно продержаться до тех пор, пока парни не восстановятся, и тогда мы снова сможешь их использовать.

Вот так. В наш лучший сезон у нас было не так много травм, и он был намного интенсивнее, чем сейчас. Но теперь они у нас есть, и теперь мы должны иметь с ними дело.

Но трансферный рынок не является решением проблемы в данный момент. Но если что-то есть и кто-то скажет мне, да, мы это сделаем. Но в данной конкретной ситуации я не думаю, что это произойдет», – сказал Клопп.

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31 комментарий

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Yuriy Chistyakov
Ответ justbored
Человека лишили излюбленной темы - ковид-19-психопандемии, ну и он забухал в период изоляции к тому же. Будем милосердны.
История твоей жизни никому не интересна
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Мельников Михаил
Ответ Artūras Grigas
Видно что только вчера начал футбол смотреть.
Я чуть пивом не захлебнулся со смеху.
Ну, ок.
Давай закидай меня другими примерами. Только помни, что футболистов профессиональных в только конфедераций УЕФА было уже больше 80 тысяч человек.
Прошу больше 8 тысяч футболистов, проведших больше 10 лет в одном клубе, чтобы опровергнуть мое утверждение.

P.S. Мне сороковник. И футбол мне начал нравиться раньше девочек. Можешь представить, как давно, и на сколько глубоко я его изучил?
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Artūras Grigas
Ответ Мельников Михаил
Собственно, да. Стиви тот самый один из. Таких игроков очень и очень мало.
Видно что только вчера начал футбол смотреть.
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Олег Ринкевич
Но хотелось бы узнать сколько раз за интервью он сказал слово "но"!
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Мельников Михаил
Ответ Artūras Grigas
А сколько клубов поменял Стивен Джордж Джеррард? Он наверное тот единственный из 10? Ну а Лео Месси второй из 20.
Собственно, да. Стиви тот самый один из. Таких игроков очень и очень мало.
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Artūras Grigas
Ответ Александр Иванов
Так в чем нытье? 7 нападающих,4 сильных игрока на травме. Остаётся 3. По твоему это нормально? И только одного из них брали за 100,умник. Салах,Гакпо,Бобби,Жота по нынешним меркам куплены за копейки. Да и травмы там длительные,а не на пару недель. Жота и Диас уже который месяц отсутствуют
Пока что , у Ливерпуля 6 нападающих.
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Liquidozz
Ответ иц а мэн
Комментарий удален модератором
Это фетишистская практика, в которой один из супругов является соучастником «неверности» своего супруга.
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Artūras Grigas
Ответ Милан_2037
А где у него 7 нападающих?, только Салах, Дарвин и травмат Фирмино ...
А кто сказал что у Ливерпуля ( на данный момент ) 7 нападающих? Статью внимательно прочитай!
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Artūras Grigas
Ответ Мельников Михаил
Отличительная черта Клоппа - нежелание менять место работы ради самой смены работы. Ради каких-то сиюминутных выгод. От всю свою игроцкую карьеру провел в Майнце. Да - крутым игроком не был. Но 9 и 10 футболистов любого уровня меняют минимум 3 - 4 команды за карьеру. Он долго тренировал этот же Майнц. Когда его цикл в клубе был очевидно завершен, он все ещё оставался в клубе - это инерция - ему важно окружение. Но следующий шаг он все равно сделал. Потом были несколько лет Боруссии с ежегодным прогрессом. И следующим шагом стал Ливер. И это блестяще. Человеку 55 лет, и по большому счету, с его 23 лет, у него были только три работодателя. Конечно это многое говорит и о работодателях. Но о человеке больше. Конечно такой человек не будет искать сиюминутных выгод на трансферном рынке. И конечно такой человек будет затягивать момент расставания с теми сотрудниками (игроками), с которыми уже пора.
А сколько клубов поменял Стивен Джордж Джеррард? Он наверное тот единственный из 10? Ну а Лео Месси второй из 20.
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-2
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иц а мэн
Ответ Vadiay
Нельзя ли разъяснить, что значит "куколдское отношение" в Вашем комментарии? Мне представляется, что слово "куколд" сейчас вставляют куда попало, особо не задумываясь о его значении.
Комментарий удален
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vals1702
Ответ Ман Сити
Американцы больше миллиарда в него влили не просто так, им нужны результаты, а не болтание на 6-10 месте АПЛ. Вышвырнут скоро, а физрук лишь пытается оправдаться через нытье.
Пепка 4 млрд потратил, столько и другие хотят )
+1
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Футбол_это_жизнь
Токсик, раньше когда побеждал все интервью были долгими и он наслаждался в лучах славы, а теперь стал как немецкий брюзга кидаться на всех
+3
-6
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JustF0rTheW1n322
Отличный развивающий молодёжь подход. Че Бен Доук в 16 лет вытворяет - огонь. Если у него всё сложится, то любых игроков будет возить по полю.
+2
0
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Vadiay
Ответ иц а мэн
Люблю тренерский талант клоппа, но вот его куколдское отношение к хозяевам ливерпуля разочаровывает, он бы достиг намного больше успехов будь он напористее в требовании трансферов
Нельзя ли разъяснить, что значит "куколдское отношение" в Вашем комментарии? Мне представляется, что слово "куколд" сейчас вставляют куда попало, особо не задумываясь о его значении.
+17
0
+17
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Мельников Михаил
Отличительная черта Клоппа - нежелание менять место работы ради самой смены работы. Ради каких-то сиюминутных выгод.
От всю свою игроцкую карьеру провел в Майнце. Да - крутым игроком не был. Но 9 и 10 футболистов любого уровня меняют минимум 3 - 4 команды за карьеру.
Он долго тренировал этот же Майнц. Когда его цикл в клубе был очевидно завершен, он все ещё оставался в клубе - это инерция - ему важно окружение.
Но следующий шаг он все равно сделал.
Потом были несколько лет Боруссии с ежегодным прогрессом. И следующим шагом стал Ливер.
И это блестяще. Человеку 55 лет, и по большому счету, с его 23 лет, у него были только три работодателя. Конечно это многое говорит и о работодателях. Но о человеке больше.

Конечно такой человек не будет искать сиюминутных выгод на трансферном рынке. И конечно такой человек будет затягивать момент расставания с теми сотрудниками (игроками), с которыми уже пора.
+5
0
+5
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Sevuska
Это его не родной язык .
На немецком хватило бы и пол минуты.
+2
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ivanDz
Я ни черта не понял из его ответа, кроме того, что много травмированных
+2
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Gustav Forsberg
Ответ Пако
Можно представить, как Клоппу надоели журналисты, как он терпеть их не может! Особенно в этом сезоне.
Но крайне корректен при общении с ними. Ну а журналисты для того и нужны, чтобы не давать расслабляться и задавать самые неприятные вопросы.
+14
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korobokchekhova
Они нашли друг друга!
Неверная платёжка и бабушка в бухгалтерии ЖСК)))
+2
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Милан_2037
А где у него 7 нападающих?, только Салах, Дарвин и травмат Фирмино ...
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justbored
Ответ Милан_2037
А Клопп по-немецки все это сказал или по-английски ? 🤭😄
По-английски, увы. Над которым надругался уже всеми возможными способами.
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Ман Сити
Комментарий скрыт
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-9
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Милан_2037
А Клопп по-немецки все это сказал или по-английски ? 🤭😄
0
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Пирс Морган
Да не бомбит у меня!
+2
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Ман Сити
Ответ Александр Иванов
Так в чем нытье? 7 нападающих,4 сильных игрока на травме. Остаётся 3. По твоему это нормально? И только одного из них брали за 100,умник. Салах,Гакпо,Бобби,Жота по нынешним меркам куплены за копейки. Да и травмы там длительные,а не на пару недель. Жота и Диас уже который месяц отсутствуют
Атакующие игроки не равно нападающие. У физрука только напов 7 штук. Сейчас ему доступны 4 нападающих, причем дорогущих, не у всех команд столько в ростере даже есть. У Сити например вообще их 3, но ноет только портовый физрук.
+1
-7
-6
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