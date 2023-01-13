Клопп 2 минуты отвечал журналисту на вопрос о трансферах «Ливерпуля»: «Серьезно? Я опять должен об этом говорить? Вы знаете ответ»
Юрген Клопп остался недоволен вопросом журналиста о трансферах «Ливерпуля».
Репортер Карл Маркхэм задал тренеру «Ливерпуля» следующий вопрос: «Вы сказали ранее, что не можете решить все проблемы на трансферном рынке. Это потому, что вы не думаете, что есть игроки, которые могут решить проблемы, или потому что вы не можете их подписать? Или это финансовый вопрос?»
Клопп прервал журналиста до окончания вопроса и отвечал две минуты.
«Карл, честно, по-моему, я провел шесть тысяч пресс-конференций в качестве тренера «Ливерпулем», и вы, очевидно, были на 5999 из них. Если вы хотите что-то написать... ну, сегодня вы просто записываете [на диктофон]. Да ладно, я что, снова должен рассказывать вам историю о деньгах? Серьезно? Серьезно? Я опять должен об этом говорить?
По какой причине мы, владея сумасшедшими деньгами, не покупаем игроков, даже если они доступны? Вот что вы думаете обо мне? После всех лет? Так почему же вы задаете вопрос, когда ответ лежит на столе? Я действительно этого не понимаю, я действительно этого не понимаю.
Вы стоите тут, вы пришли сюда, у вас вопрос. Но вы знаете ответ. Помимо этого, у нас есть проблема: на данный момент четыре наших атакующих игрока травмированы. Мы купим еще одного, потом они вернутся. К счастью, не завтра, но вернутся. Дарвин скоро, остальные чуть позже... Они вернутся, и тогда у нас будет семь нападающих.
Мы даже не смогли включить их всех в заявку на Лиги чемпионов! Их слишком много, мы должны принять решение, кто пойдет дальше, что с остальными и тому подобное. Это не так просто.
Нельзя решить проблему, особенно с травмами. Это большая-большая тень над нами, проблему нельзя решить только в трансферном окне. Обычно нам просто нужно продержаться до тех пор, пока парни не восстановятся, и тогда мы снова сможешь их использовать.
Вот так. В наш лучший сезон у нас было не так много травм, и он был намного интенсивнее, чем сейчас. Но теперь они у нас есть, и теперь мы должны иметь с ними дело.
Но трансферный рынок не является решением проблемы в данный момент. Но если что-то есть и кто-то скажет мне, да, мы это сделаем. Но в данной конкретной ситуации я не думаю, что это произойдет», – сказал Клопп.
Ну, ок.
Давай закидай меня другими примерами. Только помни, что футболистов профессиональных в только конфедераций УЕФА было уже больше 80 тысяч человек.
Прошу больше 8 тысяч футболистов, проведших больше 10 лет в одном клубе, чтобы опровергнуть мое утверждение.
P.S. Мне сороковник. И футбол мне начал нравиться раньше девочек. Можешь представить, как давно, и на сколько глубоко я его изучил?
От всю свою игроцкую карьеру провел в Майнце. Да - крутым игроком не был. Но 9 и 10 футболистов любого уровня меняют минимум 3 - 4 команды за карьеру.
Он долго тренировал этот же Майнц. Когда его цикл в клубе был очевидно завершен, он все ещё оставался в клубе - это инерция - ему важно окружение.
Но следующий шаг он все равно сделал.
Потом были несколько лет Боруссии с ежегодным прогрессом. И следующим шагом стал Ливер.
И это блестяще. Человеку 55 лет, и по большому счету, с его 23 лет, у него были только три работодателя. Конечно это многое говорит и о работодателях. Но о человеке больше.
Конечно такой человек не будет искать сиюминутных выгод на трансферном рынке. И конечно такой человек будет затягивать момент расставания с теми сотрудниками (игроками), с которыми уже пора.
На немецком хватило бы и пол минуты.
Неверная платёжка и бабушка в бухгалтерии ЖСК)))