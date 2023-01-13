остался недоволен вопросом журналиста о трансферах «Ливерпуля».

Репортер Карл Маркхэм задал тренеру «Ливерпуля» следующий вопрос: «Вы сказали ранее, что не можете решить все проблемы на трансферном рынке. Это потому, что вы не думаете, что есть игроки, которые могут решить проблемы, или потому что вы не можете их подписать? Или это финансовый вопрос?»

Клопп прервал журналиста до окончания вопроса и отвечал две минуты.

«Карл, честно, по-моему, я провел шесть тысяч пресс-конференций в качестве тренера « », и вы, очевидно, были на 5999 из них. Если вы хотите что-то написать... ну, сегодня вы просто записываете [на диктофон]. Да ладно, я что, снова должен рассказывать вам историю о деньгах? Серьезно? Серьезно? Я опять должен об этом говорить?

По какой причине мы, владея сумасшедшими деньгами, не покупаем игроков, даже если они доступны? Вот что вы думаете обо мне? После всех лет? Так почему же вы задаете вопрос, когда ответ лежит на столе? Я действительно этого не понимаю, я действительно этого не понимаю.

Вы стоите тут, вы пришли сюда, у вас вопрос. Но вы знаете ответ. Помимо этого, у нас есть проблема: на данный момент четыре наших атакующих игрока травмированы. Мы купим еще одного, потом они вернутся. К счастью, не завтра, но вернутся. Дарвин скоро, остальные чуть позже... Они вернутся, и тогда у нас будет семь нападающих.

Мы даже не смогли включить их всех в заявку на Лиги чемпионов! Их слишком много, мы должны принять решение, кто пойдет дальше, что с остальными и тому подобное. Это не так просто.

Нельзя решить проблему, особенно с травмами. Это большая-большая тень над нами, проблему нельзя решить только в трансферном окне. Обычно нам просто нужно продержаться до тех пор, пока парни не восстановятся, и тогда мы снова сможешь их использовать.

Вот так. В наш лучший сезон у нас было не так много травм, и он был намного интенсивнее, чем сейчас. Но теперь они у нас есть, и теперь мы должны иметь с ними дело.

Но трансферный рынок не является решением проблемы в данный момент. Но если что-то есть и кто-то скажет мне, да, мы это сделаем. Но в данной конкретной ситуации я не думаю, что это произойдет», – сказал Клопп.