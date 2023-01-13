Пол Мерсон: «Ливерпуль» не будет прежним без ван Дейка. Вирджил – их «Роллс-Ройс»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Брайтон Пол Мерсон Вирджил ван Дейк Футбол

Пол Мерсон высказался о важности Вирджила ван Дейка для «Ливерпуля».

31-летний защитник пропустит несколько недель из-за повреждения подколенного сухожилия. Завтра «Ливерпулю» предстоит матч против «Брайтона» в рамках 20-го тура АПЛ.

«Единственное, в чем можно быть уверенным в этой игре, – это голы. На прошлой неделе «Арсенал» разгромил «Брайтон», но с тех пор они выиграли свои матчи 4:1 и 5:1. Они забивают голы ради удовольствия.

У «Ливерпуля» все еще есть шанс попасть в четверку сильнейших, но в данный момент они отстают от «Ньюкасла» на восемь очков. Из-за чемпионата мира мы провели не так много игр, как обычно в АПЛ. Больше о шансах на попадание в четверку мы узнаем в конце февраля.

«Ливерпуль» не будет прежним без Вирджила ван Дейка. Он их «Роллс-Ройс». Это важная игра для «Ливерпуля», но я не думаю, что «Брайтон» проиграет. Буду добр к «Ливерпулю» и скажу, что матч закончится вничью», – сказал экс-форвард сборной Англии.

Неманя Видич: «Ван Дейк – один из лучших центральных защитников в мире. Его недостаток – играет не за тот клуб»

 

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5 комментариев

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Sergey Kuznetsov
Обожаю неадекватные сравнения (привет Бензема!)
Продолжаем хрень: Салах - Феррари, Трент - БМВ, Алисон - Бэнтли, Тиаго - Ягуар, Дарвин пока Вольксваген (сорри, братик!), Хендерсон - Ренж Ровер, Адриан - Лада Ларгус
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Ман Сити
Не поспоришь, без него сложно сливать Виллам всяким 7-2 постоянно.
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Artūras Grigas
А ничего что , они 4 забили аутсайдеру АПЛ и 5 середняку из Чемпионшипа?!
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Yuri Ten
И с ВВД они не играют не важно в этом сезоне
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BeastI666I
такой же неповоротливый?! )))
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