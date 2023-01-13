Пол Мерсон: «Ливерпуль» не будет прежним без ван Дейка. Вирджил – их «Роллс-Ройс»
Пол Мерсон высказался о важности Вирджила ван Дейка для «Ливерпуля».
31-летний защитник пропустит несколько недель из-за повреждения подколенного сухожилия. Завтра «Ливерпулю» предстоит матч против «Брайтона» в рамках 20-го тура АПЛ.
«Единственное, в чем можно быть уверенным в этой игре, – это голы. На прошлой неделе «Арсенал» разгромил «Брайтон», но с тех пор они выиграли свои матчи 4:1 и 5:1. Они забивают голы ради удовольствия.
У «Ливерпуля» все еще есть шанс попасть в четверку сильнейших, но в данный момент они отстают от «Ньюкасла» на восемь очков. Из-за чемпионата мира мы провели не так много игр, как обычно в АПЛ. Больше о шансах на попадание в четверку мы узнаем в конце февраля.
«Ливерпуль» не будет прежним без Вирджила ван Дейка. Он их «Роллс-Ройс». Это важная игра для «Ливерпуля», но я не думаю, что «Брайтон» проиграет. Буду добр к «Ливерпулю» и скажу, что матч закончится вничью», – сказал экс-форвард сборной Англии.
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