Пол Мерсон: «Ливерпуль» не будет прежним без ван Дейка. Вирджил – их «Роллс-Ройс»

высказался о важности Вирджила ван Дейка для «Ливерпуля».

31-летний защитник пропустит несколько недель из-за повреждения подколенного сухожилия. Завтра «Ливерпулю» предстоит матч против « » в рамках 20-го тура .

«Единственное, в чем можно быть уверенным в этой игре, – это голы. На прошлой неделе «Арсенал» разгромил «Брайтон», но с тех пор они выиграли свои матчи 4:1 и 5:1. Они забивают голы ради удовольствия.

У «Ливерпуля» все еще есть шанс попасть в четверку сильнейших, но в данный момент они отстают от «Ньюкасла» на восемь очков. Из-за чемпионата мира мы провели не так много игр, как обычно в АПЛ. Больше о шансах на попадание в четверку мы узнаем в конце февраля.

«Ливерпуль» не будет прежним без Вирджила ван Дейка. Он их «Роллс-Ройс». Это важная игра для « », но я не думаю, что «Брайтон» проиграет. Буду добр к «Ливерпулю» и скажу, что матч закончится вничью», – сказал экс-форвард сборной Англии.

Неманя Видич: «Ван Дейк – один из лучших центральных защитников в мире. Его недостаток – играет не за тот клуб»