Нуньеса не было на последних тренировках «Ливерпуля». Он может пропустить матч с «Брайтоном»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Брайтон Дарвин Нуньес Здоровье Футбол

Участие форварда Дарвина Нуньеса в матче с «Брайтоном» находится под вопросом.

Уругваец пропустил последние тренировки «Ливерпуля» по неустановленной причине. По сведениям The Times, характер проблем не является серьезным, однако игру 20-го тура АПЛ нападающий может пропустить.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел 13 матчей в чемпионате Англии и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Нуньес прервал 7-матчевую серию без голов за «Ливерпуль» и сборную Уругвая. Он не забивал с ноября

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6 комментариев

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vladimir.kostrichko
С таким медштабом как бы не пришлось Келлехера ставить на раму и выпускать Алиссона вперед...
+2
0
+2
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Александр Иванов
Ответ error505
Все равно пользы нет, что он есть на поле, что его нет
Без него в атаке ноль движения,стоят как столбы. Реализация у него дно, конечно,но то что он на поле есть это ощущается
+11
0
+11
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Пирс Морган
Ответ error505
Все равно пользы нет, что он есть на поле, что его нет
Отличный завершатель, скоро завершит деятельность Ливерпуля
+2
-3
-1
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Пирс Морган
Промазал и зашел не в ту дверь
0
-2
-2
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Арман Мартиросян
Походу такими темпами придется Суареса вернуть из Бразилии.
+3
0
+3
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error505
Все равно пользы нет, что он есть на поле, что его нет
+1
-3
-2
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