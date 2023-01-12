Нуньеса не было на последних тренировках «Ливерпуля». Он может пропустить матч с «Брайтоном»
Участие форварда Дарвина Нуньеса в матче с «Брайтоном» находится под вопросом.
Уругваец пропустил последние тренировки «Ливерпуля» по неустановленной причине. По сведениям The Times, характер проблем не является серьезным, однако игру 20-го тура АПЛ нападающий может пропустить.
В текущем сезоне 23-летний форвард провел 13 матчей в чемпионате Англии и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Нуньес прервал 7-матчевую серию без голов за «Ливерпуль» и сборную Уругвая. Он не забивал с ноября
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