Нуньеса не было на последних тренировках «Ливерпуля». Он может пропустить матч с «Брайтоном»

Участие форварда в матче с « » находится под вопросом.

Уругваец пропустил последние тренировки « » по неустановленной причине. По сведениям The Times, характер проблем не является серьезным, однако игру 20-го тура нападающий может пропустить.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел 13 матчей в чемпионате Англии и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Нуньес прервал 7-матчевую серию без голов за «Ливерпуль» и сборную Уругвая. Он не забивал с ноября