Гильермо Абаскаль: «Могу гарантировать свое желание работать в «Спартаке». Хотим, чтобы болельщики ощущали, насколько велик их клуб»

Теги Спартак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль заявил, что не собирается покидать «Спартак».

— Была информация, что вами интересуются клубы из Испании. Можете успокоить болельщиков и сказать, что никуда не уйдете?

— Единственное, что я могу гарантировать, — свое желание находиться здесь, работать в «Спартаке», работать на благо команды, радовать болельщиков. Мы уважаем историю, но работаем сегодня, чтобы менять ее.

Хотим, чтобы болельщики ощущали, насколько велик их клуб, – сказал главный тренер «Спартака».

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10 комментариев

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Spartakus1984
Ответ Гуго
Зайдя в профайл этого господина, даже не сомневался, что он из Санкт-Петербурга и он болеет за Зенит.
Провокатор беспонтовый он
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Данил Кублицкий
Ответ Виктор
А насколько может быть велик клуб с десятого места?
А Семак что говорит ???
0
0
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Виктор Костиков
Наш человек!
0
0
0
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Инженер Управляющий
Ответ Гуго
Зайдя в профайл этого господина, даже не сомневался, что он из Санкт-Петербурга и он болеет за Зенит.
Очередной экземпляр из кунсткамеры)
+1
-1
0
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naspartaks ru
вЕлик?
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-1
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Мукунку хороший
Ответ Гуго
Зайдя в профайл этого господина, даже не сомневался, что он из Санкт-Петербурга и он болеет за Зенит.
Остановите! Остановите! Вите надо выйти)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гуго
Ответ Виктор
А насколько может быть велик клуб с десятого места?
Зайдя в профайл этого господина, даже не сомневался, что он из Санкт-Петербурга и он болеет за Зенит.
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
Вам г. Абаскаль верю, где-то Казарцев "проверим, проверим"
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-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор
Комментарий скрыт
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Арсений Элин
Отличная новость.
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