Гильермо Абаскаль: «Могу гарантировать свое желание работать в «Спартаке». Хотим, чтобы болельщики ощущали, насколько велик их клуб»

заявил, что не собирается покидать «Спартак».

— Была информация, что вами интересуются клубы из Испании. Можете успокоить болельщиков и сказать, что никуда не уйдете?

— Единственное, что я могу гарантировать, — свое желание находиться здесь, работать в «Спартаке», работать на благо команды, радовать болельщиков. Мы уважаем историю, но работаем сегодня, чтобы менять ее.

Хотим, чтобы болельщики ощущали, насколько велик их клуб, – сказал главный тренер « ».