Гильермо Абаскаль: «Могу гарантировать свое желание работать в «Спартаке». Хотим, чтобы болельщики ощущали, насколько велик их клуб»
Гильермо Абаскаль заявил, что не собирается покидать «Спартак».
— Была информация, что вами интересуются клубы из Испании. Можете успокоить болельщиков и сказать, что никуда не уйдете?
— Единственное, что я могу гарантировать, — свое желание находиться здесь, работать в «Спартаке», работать на благо команды, радовать болельщиков. Мы уважаем историю, но работаем сегодня, чтобы менять ее.
Хотим, чтобы болельщики ощущали, насколько велик их клуб, – сказал главный тренер «Спартака».
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