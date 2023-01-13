Сергей Овчинников: «Мастерство Акинфеева недосягаемо для других вратарей России. Есть Игорь и все остальные»
Сергей Овчинников считает Игоря Акинфеева лучшим вратарем России.
– По первой части сезона Матвей Сафонов был лучшим вратарем. Но стабильнее всех играет Игорь Акинфеев. Почему остальные вратари (кроме Акинфеева) играют с такой амплитудой?
– Я всегда говорил: есть Игорь и все остальные. Потому что Игорь обладает мастерством, которое недосягаемо для других вратарей.
Поэтому у них могут быть яркие периоды игры, они могут блестяще играть целый сезон, но добраться до уровня Акинфеева невозможно. Просто он родился такой. И мы всегда будем с ним сравнивать любого вратаря, – сказал бывший вратарь «Локомотива» и экс-тренер ЦСКА в «Коммент.Шоу».
Он был " сухой" в тот момент когда ЦСКА был гегемон в России, с Березуцкими, Игнашевич и так далее! Международные матчи показали его реальный уровень