Сергей Овчинников: «Мастерство Акинфеева недосягаемо для других вратарей России. Есть Игорь и все остальные»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сергей Овчинников Футбол

 Сергей Овчинников считает Игоря Акинфеева лучшим вратарем России.

– По первой части сезона Матвей Сафонов был лучшим вратарем. Но стабильнее всех играет Игорь Акинфеев. Почему остальные вратари (кроме Акинфеева) играют с такой амплитудой?

– Я всегда говорил: есть Игорь и все остальные. Потому что Игорь обладает мастерством, которое недосягаемо для других вратарей.

Поэтому у них могут быть яркие периоды игры, они могут блестяще играть целый сезон, но добраться до уровня Акинфеева невозможно. Просто он родился такой. И мы всегда будем с ним сравнивать любого вратаря, – сказал бывший вратарь «Локомотива» и экс-тренер ЦСКА в «Коммент.Шоу».

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11 комментариев

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Амин Чич
Ответ Пирс Морган
Золотая нога Акинфеева останется в памяти)
Кривая рука тоже
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Амин Чич
Хороший вратарь, но не более!
Он был " сухой" в тот момент когда ЦСКА был гегемон в России, с Березуцкими, Игнашевич и так далее! Международные матчи показали его реальный уровень
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Пирс Морган
Золотая нога Акинфеева останется в памяти)
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Alex Chernov
Отвратительный чувак, чего греха таить, а Игорь легенда как ни крути 🙃
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Rhett Butler
наверное когда играл с ним в одно время так не считал)
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Vitto
Ответ tankist231
Полностью согласен, Акинфей это нечто, я хоть и спартаковец, но по мне Акинфей лучший из всех вратарей, его статистику в ближайшие десятилетия никто не побьёт..... Если объективно)
Его рекорд в ЛЧ будет вечным...
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Shuller18
Мастеров в первую очередь отличает стабильность, а Игорь на стабильно высоком уровне уже почти 20 лет выступает, пока другие максимум приближаются на годик-другой.
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Toni_Montana
Есть Игорь и его недосягаемый рекорд в ЛЧ
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-2
-2
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tankist231
Полностью согласен, Акинфей это нечто, я хоть и спартаковец, но по мне Акинфей лучший из всех вратарей, его статистику в ближайшие десятилетия никто не побьёт..... Если объективно)
+1
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+1
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Фёдор Комлев
По факту. Лучший голкипер в истории современной России. После Гильерме, разумеется.
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Арсений Элин
Ну тут не поспорить в принципе...можно много говорить факты вещь упрямая! Тем более когда Босс говорит😉
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