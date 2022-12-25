Экс-вратарь ЦСКА Исупов об Акинфееве: «Когда у тебя такой уровень, тренироваться не надо – нужно грамотно восстанавливаться»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Sports.ru Сергей Чепчугов Вячеслав Исупов Футбол

Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Исупов рассказал о подходе Игоря Акинфеева к работе.

– Акинфеев держался отчужденно?

– У нас был отличный вратарский коллектив. Игорь все время подсказывал: «Не дергайся, займи позицию».

В режиме «две игры в неделю» Акинфеев проводил только восстановительную и предыгровую тренировки. Когда у тебя такой уровень, тренироваться не надо. Нужно грамотно восстанавливаться и подводить себя к следующей игре.

Поэтому иногда на тренировке было два вратаря: я и Чепчугов. Надо отдать Сергею должное, на некоторых тренировках ему было невозможно забить, особенно когда играли в «аквариуме» на сближенные ворота. Но были случаи, когда он мог не прийти на тренировку. Один раз сказал, что отравился рыбой – я был единственным вратарем, – сказал Исупов в интервью Sports.ru

«Если бы в России было столько возможностей, я бы остался». Он тренировался в ЦСКА Слуцкого, а теперь живет в Майами и рвется в МЛС

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6 комментариев

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Давид Agabekyan
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Акинфеев по праву в первой 10ке лучших мировых вратарей.
Перебрал ты
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LIBerly
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Игорь Акинфеев - это символ вратарей России.
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Кеша
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Акинфеев легенда . Такое ощущение , что он целую вечность в ЦСКА . Потрясающая личность и так быть преданным одному клубу - образец для подражания . А ведь мог уехать. А кто такой Исупов - экс вратарь я даже не знаю. Вот такой парадокс .
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Честный контроль
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Акинфеев по праву в первой 10ке лучших мировых вратарей.
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инок
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Акинфеев вратарь высокого уровня. И, если его никто из молодых не превзойдёт, то пусть радует своих поклонников.
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MikhaL
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А какой уровень? Он лучший в России, но даже для Европы это средний уровень, не более.
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