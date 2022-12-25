Экс-вратарь ЦСКА Исупов об Акинфееве: «Когда у тебя такой уровень, тренироваться не надо – нужно грамотно восстанавливаться»

Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Исупов рассказал о подходе к работе.

– Акинфеев держался отчужденно?

– У нас был отличный вратарский коллектив. Игорь все время подсказывал: «Не дергайся, займи позицию».

В режиме «две игры в неделю» Акинфеев проводил только восстановительную и предыгровую тренировки. Когда у тебя такой уровень, тренироваться не надо. Нужно грамотно восстанавливаться и подводить себя к следующей игре.

Поэтому иногда на тренировке было два вратаря: я и . Надо отдать Сергею должное, на некоторых тренировках ему было невозможно забить, особенно когда играли в «аквариуме» на сближенные ворота. Но были случаи, когда он мог не прийти на тренировку. Один раз сказал, что отравился рыбой – я был единственным вратарем, – сказал Исупов в интервью Sports.ru.

«Если бы в России было столько возможностей, я бы остался». Он тренировался в ЦСКА Слуцкого, а теперь живет в Майами и рвется в МЛС