Педри, Беллингем, Гави, Мусиала, Фати, Камавинга, Гвардиол – в сборной лучших молодых игроков 2022-го от IFFHS

IFFHS составила символическую сборную лучших молодых игроков 2022 года.

В команду по версии Международной федерации футбольной истории и статистики попали футболисты, которым было не больше 20 лет в 2022 году.

Состав сборной выглядит так:

Вратарь: Гэвин Базуну («Саутгемптон», Ирландия);

Защитники: Пьеро Инкапиэ («Байер», Эквадор), Йошко Гвардиол («Лепциг», Хорватия), Нуну Мендеш (« », Португалия);

Полузащитники: Гави («Барселона», Испания), Джуд Беллингем (« » Дортмунд, Англия), («Барселона», Испания), Эдуардо Камавинга (« », Франция);

Нападающие: Джамал Мусиала (« », Германия), Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд, Германия), Ансу Фати («Барселона», Испания).