Педри, Беллингем, Гави, Мусиала, Фати, Камавинга, Гвардиол – в сборной лучших молодых игроков 2022-го от IFFHS
IFFHS составила символическую сборную лучших молодых игроков 2022 года.
В команду по версии Международной федерации футбольной истории и статистики попали футболисты, которым было не больше 20 лет в 2022 году.
Состав сборной выглядит так:
Вратарь: Гэвин Базуну («Саутгемптон», Ирландия);
Защитники: Пьеро Инкапиэ («Байер», Эквадор), Йошко Гвардиол («Лепциг», Хорватия), Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия);
Полузащитники: Гави («Барселона», Испания), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Англия), Педри («Барселона», Испания), Эдуардо Камавинга («Реал», Франция);
Нападающие: Джамал Мусиала («Бавария», Германия), Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд, Германия), Ансу Фати («Барселона», Испания).
Педри - железный игрок основы, но пока не лидер.
тут и Базуну - копченая дыра, которая пускает всё, что летит в створ и от чужих, и от своих🤡
и распиаренный ватокат Гаве🤡
Задне приводные немцы сейчас - сборная по футболу 😄