Педри, Беллингем, Гави, Мусиала, Фати, Камавинга, Гвардиол – в сборной лучших молодых игроков 2022-го от IFFHS

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IFFHS составила символическую сборную лучших молодых игроков 2022 года.

В команду по версии Международной федерации футбольной истории и статистики попали футболисты, которым было не больше 20 лет в 2022 году.

Состав сборной выглядит так:

Вратарь: Гэвин Базуну («Саутгемптон», Ирландия);

Защитники: Пьеро Инкапиэ («Байер», Эквадор), Йошко Гвардиол («Лепциг», Хорватия), Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия);

Полузащитники: Гави («Барселона», Испания), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Англия), Педри («Барселона», Испания), Эдуардо Камавинга («Реал», Франция);

Нападающие: Джамал Мусиала («Бавария», Германия), Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд, Германия), Ансу Фати («Барселона», Испания).

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32 комментария

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Stormbringer
Ответ corazón blanco
Камавинга когда выходит в старте, не так хорош, а вот когда выходит на замену. Добавляет Мадриду/Франции мощи, помогает вернуть мяч под свой контроль.
Зачем ты пытаешься общаться с плюсодрочером, который не дискутирует, а только фапает на плюсики?)
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Антон Герасименко
Ответ Roman
Фати 🤡🤡🤡
Согласен. Вчера повезло ему с голом)
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Jason Williams
Ответ Falsegoalkeeper
Сака старше на 3 года Гави, а Фоден на 4. С Педри разница 1 и 2. Педри и Гави лидеры Барсы. Если с ямкой согласен, что у него топ статистика, то Фоден как раз стагнирует уже несколько сезонов
Гави ж кусок говна бесполезного, какрй лидер?)
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Владимир Самсонов
Ответ Falsegoalkeeper
Сака старше на 3 года Гави, а Фоден на 4. С Педри разница 1 и 2. Педри и Гави лидеры Барсы. Если с ямкой согласен, что у него топ статистика, то Фоден как раз стагнирует уже несколько сезонов
Лидеры Барселоны - Левандовский и Бускетс. В этом году ещё Дембеле присоединился.
Педри - железный игрок основы, но пока не лидер.
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Tollie
Ответ Roman
Фати 🤡🤡🤡
да не только он🤡

тут и Базуну - копченая дыра, которая пускает всё, что летит в створ и от чужих, и от своих🤡

и распиаренный ватокат Гаве🤡
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aleex main
Ответ Roman
Фати 🤡🤡🤡
Адейеми тебя вообще не смущает ?
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Мадрид наказывает!
Три полена из борселоны)))
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DolJun
Ответ rigobersong
Мдаа....знал что ты в футболе не силен, но не настолько же:)
не пропадай)
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rigobersong
Ответ DolJun
вопрос один - где фоден и мактоминей??
Мдаа....знал что ты в футболе не силен, но не настолько же:)
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Tristan...
Ответ Last Hero
Заплачь
Какой остроумный
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Andrey Turov
Фати лучше Сака?)))))))
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cektor
Гави ,Педри без вопросов , но Фати )
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Last Hero
Ответ Tristan...
Опять нет реаловских испанцев... да что ж ты будешь делать...
Заплачь
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Isa Babaev
Ответ skvoznoi
Возможно Педри с Гави в чем-то уникальные игроки с крутым потенциалом, но в 2023 им нужно делать существенный скачок в качестве, чтобы оправдать возложенные ожидания. В тех редких матчах, где наблюдал за ними, ничего интересного в их исполнении не увидел. Те же Фоден и Сака, которые не намного старше, выглядят как футболисты топ уровня в любом матче. Да даже сверстники Мусиала и Беллингем на чм были несравненно ярче. В общем, авансов много, ждём прогресса.
Гави и Педри на двоих соорудили гол в матче с АМ, и тащат Барсу в ЛаЛиге, и уж точно не слабее британских брусков типа Саки, а то послушать вас так Джуд и Мусиала другого уровня а Гави и Педри уровня РПЛ
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Vazgen Khachatryan
Ответ skvoznoi
Возможно Педри с Гави в чем-то уникальные игроки с крутым потенциалом, но в 2023 им нужно делать существенный скачок в качестве, чтобы оправдать возложенные ожидания. В тех редких матчах, где наблюдал за ними, ничего интересного в их исполнении не увидел. Те же Фоден и Сака, которые не намного старше, выглядят как футболисты топ уровня в любом матче. Да даже сверстники Мусиала и Беллингем на чм были несравненно ярче. В общем, авансов много, ждём прогресса.
Про Гави согласен, а вот Педри в Барсе в этом сезоне почти всегда выдает качественную игру, да ему еще очень много нужно прибавлять, но уже сейчас он топ как по мне
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-1
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Cruel Snake
Фати, Гави с этого только 🤣😂🤣
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-2
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Max Semenik
Ответ Roman
Фати 🤡🤡🤡
Парень превращается в испанского Павленко.
+2
-8
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Max Semenik
Ответ DolJun
вопрос один - где фоден и мактоминей??
Они старше.
+2
0
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Falsegoalkeeper
Ответ skvoznoi
Возможно Педри с Гави в чем-то уникальные игроки с крутым потенциалом, но в 2023 им нужно делать существенный скачок в качестве, чтобы оправдать возложенные ожидания. В тех редких матчах, где наблюдал за ними, ничего интересного в их исполнении не увидел. Те же Фоден и Сака, которые не намного старше, выглядят как футболисты топ уровня в любом матче. Да даже сверстники Мусиала и Беллингем на чм были несравненно ярче. В общем, авансов много, ждём прогресса.
Сака старше на 3 года Гави, а Фоден на 4. С Педри разница 1 и 2. Педри и Гави лидеры Барсы. Если с ямкой согласен, что у него топ статистика, то Фоден как раз стагнирует уже несколько сезонов
+7
-7
0
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corazón blanco
Ответ skvoznoi
Возможно Педри с Гави в чем-то уникальные игроки с крутым потенциалом, но в 2023 им нужно делать существенный скачок в качестве, чтобы оправдать возложенные ожидания. В тех редких матчах, где наблюдал за ними, ничего интересного в их исполнении не увидел. Те же Фоден и Сака, которые не намного старше, выглядят как футболисты топ уровня в любом матче. Да даже сверстники Мусиала и Беллингем на чм были несравненно ярче. В общем, авансов много, ждём прогресса.
Беллингем очень здорово играл за сборную на Мундиале, классно вёл игру всей команды, из него может вырасти топ-плеймейкер, не по годам зрелую игру демонстрирует.
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Пирс Морган
Спорный топ
+1
-2
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DolJun
вопрос один - где фоден и мактоминей??
+2
-4
-2
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Tristan...
Опять нет реаловских испанцев... да что ж ты будешь делать...
+1
-3
-2
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benjamin92
Ответ Falsegoalkeeper
На Чм вроде заднеприводные немцы с Мусиалой провалились
Задне приводные немцы раньше - бмв
Задне приводные немцы сейчас - сборная по футболу 😄
+3
-4
-1
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skvoznoi
Возможно Педри с Гави в чем-то уникальные игроки с крутым потенциалом, но в 2023 им нужно делать существенный скачок в качестве, чтобы оправдать возложенные ожидания. В тех редких матчах, где наблюдал за ними, ничего интересного в их исполнении не увидел. Те же Фоден и Сака, которые не намного старше, выглядят как футболисты топ уровня в любом матче. Да даже сверстники Мусиала и Беллингем на чм были несравненно ярче. В общем, авансов много, ждём прогресса.
+23
-6
+17
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